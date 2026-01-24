نان ویجیٹیرین ان کھانوں سے اپنے جسم کی غذائیت بڑھا سکتے ہیں، کبھی پروٹین کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا
ہم صحت مند تب ہی رہتے ہیں جب ہمارے جسم کو تمام ضروری غذائی اجزا صحیح مقدار میں حاصل ہوتے ہیں۔ کسی بھی غذائیت کی کمی صحت کے بعض مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ اگر ہم اسے نظر انداز کرتے ہیں، تو یہ ایک بڑا مسئلہ بن سکتا ہے، حالت خراب کر سکتا ہے. غذائیت کی کمی سے بچنے کے لیے ہمیں غذائیت سے بھرپور غذا کھانی چاہیے۔ صرف اس صورت میں جسم کو مناسب غذائیت ملے گی اور صحیح طریقے سے کام کرے گا. بہت سے لوگ اپنی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے مچھلی، چکن، گوشت اور آملیٹ جیسی غذائیں کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ تاہم، ہر کوئی یہ خوراک نہیں کھا سکتا۔ کچھ لوگ صرف سبزی کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔
عام طور پربہت زیادہ گوشت کھانا آپ کی صحت کے لیے اچھا نہیں ہے۔ تاہم اسے اعتدال میں کھانا عام طور پر صحت بخش سمجھا جاتا ہے۔ گوشت غذائیت سے بھرپور ہوتا ہے۔ جو لوگ گوشت نہیں کھا سکتے یا نہیں کھانا چاہتے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ کون سی غذائیں اسی طرح کی غذائیت فراہم کر سکتی ہیں۔ اس آرٹیکل میں، ہم اس بارے میں معلومات فراہم کر رہے ہیں کہ وہ کون سی غذائیں جو گوشت نہیں کھاتے یا سختی سے سبزی خور ہیں، وہ آسانی سے ضروری غذائی اجزاء حاصل کرنے کے لیے کھا سکتے ہیں...
آملیٹ کے بجائے مونگ کی دال یا چنے کا آٹا آزمائیں: بہت سے لوگ انڈے کے آملیٹ سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ تاہم، جو لوگ انڈے نہیں کھا سکتے وہ مونگ اور چنے کے آٹے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ یہ آملیٹ کی طرح لگتا ہے اور ذائقہ بھی اتنا ہی اچھا ہے۔ لہذا، آپ اسے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کھا سکتے ہیں۔ ایک طرح سے اسے سبزی آملیٹ کہا جا سکتا ہے۔
سمندری غذا کے بجائے کھٹے پھل، بیر، گری دار میوے اور بیجوں کا انتخاب کریں:
سمندری غذا کھانے سے کولیجن کے ساتھ ساتھ دیگر غذائی اجزاء بھی حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم، ہر کوئی اسے نہیں کھا سکتا۔ لیموں اور سنتری جیسے کھٹے پھلوں کے علاوہ، ہم اسٹرابیری، بلیو بیری، گری دار میوے اور بیج بھی کھا سکتے ہیں۔ یہ اچھا کولیجن بھی فراہم کرتے ہیں۔
سرخ گوشت کو گری دار میوے، کاجو اور دالوں سے بدل دیں: اسی طرح لوگ سرخ گوشت بھی کھاتے ہیں۔ بہت زیادہ سرخ گوشت کھانا نقصان دہ ہے۔ تاہم اسے اعتدال میں کھایا جا سکتا ہے۔ جو لوگ اسے نہیں کھا سکتے وہ اپنی خوراک میں گری دار میوے، کاجو اور دالیں شامل کر سکتے ہیں۔ یہ انہیں سرخ گوشت میں پائے جانے والے غذائی اجزاء فراہم کرے گا۔
چکن کے بجائے پنیر کا انتخاب کریں:
چکن پروٹین کے لیے کھایا جاتا ہے۔ تاہم، ہر کوئی چکن نہیں کھاتا ہے۔ اس کے بجائے آپ پنیر کھا سکتے ہیں۔ ان میں پروٹین کی مقدار چکن کے برابر ہوتی ہے۔ آپ انہیں مختلف طریقوں سے کھا سکتے ہیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ انہیں کیسے کھاتے ہیں، آپ کو ضروری پروٹین ملے گا۔
مچھلی کو چیا کے بیجوں، سن کے بیجوں اور اخروٹ سے بدل دیں:
مچھلی اومیگا تھری فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہے۔ مچھلی کھانے کے دل کی صحت سے لے کر جلد کی صحت تک بہت سے فائدے ہیں۔ تاہم، ان فوائد کو حاصل کرنے کے لیے مچھلی کھانا ضروری نہیں ہے۔ آپ چیا کے بیج، سن کے بیج اور اخروٹ بھی کھا سکتے ہیں۔ ان میں مچھلی کی طرح غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔
مٹن کے بجائے سویا چنکس: آپ مٹن کے بجائے سویا چنکس کھا سکتے ہیں۔ ان کو کھانے سے آپ کو وہی غذائیت ملتی ہے جیسے مٹن۔ سویا کے ٹکڑوں میں مٹن میں پائے جانے والے تمام غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ اس لیے جو لوگ مٹن نہیں کھا سکتے وہ سویا چنکس کھا سکتے ہیں۔
