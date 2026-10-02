صرف پیریڈز سے جڑی مسئلہ نہیں ہے پی کوز، اس کا مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ پر بھی پڑتا ہے گہرا اثر
PCOS کو اکثر صرف ماہواری سے جڑی ایک پریشانی مانا جاتا ہے، اس کا میٹابولک اور ذہنی صحت پر گہرا اثر پڑتا ہے... ماہرین
Published : October 2, 2026 at 2:04 PM IST
ہم سب جانتے ہیں کہ پولی سسٹک اووری سنڈروم (PCOS) آج بڑی تعداد میں خواتین کو متاثر کرنے والا ایک سنگین مسئلہ بن چکا ہے۔ یہ اکثر ماہواری (پیریڈز)، اوولیشن (بیضہ دانی سے انڈے کا خارج ہونا) اور فرٹیلیٹی (بارآوری) کو متاثر کرتا ہے۔ تاہم، ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ صرف تولیدی نظام یا ہارمونز کی خرابی سے جڑا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ میٹابولک (جسمانی نظامِ ہضم و توانائی) اور جذباتی و ذہنی صحت سے بھی گہرائی سے جڑی ہوئی ایک کیفیت ہے۔ عالمی ادارہ صحت (WHO) بھی پی سی او ایس کو ایک میٹابولک عارضہ تسلیم کرتا ہے، جو تولیدی عمر گزر جانے کے بعد بھی برقرار رہ سکتا ہے۔ ڈبلیو ایچ او کا کہنا ہے کہ چونکہ اس میں میٹابولک اور ہارمونل عدم توازن شامل ہوتا ہے، اس لیے یہ تولیدی دور (خاص طور پر مینوپاز یعنی ماہواری بند ہونے) کے بعد بھی خواتین کے جسم کو متاثر کرتا رہتا ہے۔
اسی وجہ سے، میڈیکل کی دنیا میں حال ہی میں پولی سسٹک اووری سنڈروم (PCOS) کا نام بدل کر پولی اینڈوکرائن میٹابولک اووری سنڈروم (PROMOS) تجویز کیا گیا ہے۔ سیفی ہسپتال کی ماہرِ امراضِ نسواں (گائناکالوجسٹ) ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کا کہنا ہے کہ پی سی او ایس کا میٹابولک پہلو انتہائی اہم ہے۔ اس عارضے میں مبتلا کئی خواتین کو 'انسولین ریزسٹنس' (Insulin Resistance) کا سامنا ہو سکتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جسم انسولین ہارمون پر اس طرح ردِعمل نہیں دیتا جیسے دینا چاہیے۔ اس وجہ سے پیٹ کے ارد گرد وزن بڑھنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور وقت کے ساتھ ساتھ ٹائپ 2 ذیابیطس (ڈایابیٹیز)، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر اور دل کی بیماریاں لاحق ہو سکتی ہیں۔ اگرچہ یہ ضروری نہیں کہ ہر خاتون میں یہ تمام پیچیدگیاں پیدا ہوں، لیکن ان خطرات کو وقت سے پہلے سمجھ کر طرزِ زندگی (لائف اسٹائل) میں تبدیلیاں لانا بے حد ضروری ہے۔
پی سی او ایس کا ذہنی اور جذباتی صحت پر گہرا اثر
بے قاعدہ پیریڈز (Irregular Periods)، چہرے پر دانے (मुंहासे)، چہرے اور جسم پر غیر ضروری بال، وزن کا تیزی سے اتار چڑھاؤ یا حمل ٹھہرنے میں مشکلات جیسی علامات کے ساتھ جینا خواتین پر گہرا جذباتی اثر ڈال سکتا ہے۔ کئی خواتین اپنے جسم اور ظاہری شکل و صورت کو لے کر شدید ذہنی تناؤ کا شکار رہتی ہیں یا اپنی فرٹیلیٹی کو لے کر گھبراہٹ محسوس کرتی ہیں، جس سے انہیں شدید ذہنی اذیت ہوتی ہے۔ درحقیقت، پی سی او ایس خود اعتمادی (Self-esteem)، باڈی امیج اور مجموعی معیارِ زندگی کو بری طرح متاثر کر سکتا ہے۔
ڈاکٹر ندھی شرما چوہان کے مطابق، جسمانی تبدیلیاں (جیسے وزن بڑھنا، چہرے پر بال آنا یا دانے نکلنا) قدرتی طور پر سیلف کانفیڈنس میں کمی کا باعث بنتی ہیں۔ اس کے علاوہ، ماں بننے میں درپیش مشکلات خواتین کو ذہنی طور پر تھکا دیتی ہیں، جو آگے چل کر اینگزائٹی (بے چینی) یا ڈپریشن (مایوسی) کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ بین الاقوامی طبی رہنما خطوط (International Guidelines) کے مطابق، پی سی او ایس کی شکار خواتین کے لیے ڈپریشن اور اینگزائٹی کی اسکریننگ (جانچ) لازمی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ذہنی مسائل الگ سے ہونے والی بیماریاں نہیں بلکہ اسی عارضے کا ایک لازمی حصہ ہیں۔
پی سی او ایس (PCOS) کو کیسے مینیج کریں؟
پی سی او ایس کے معاملات میں، پیریڈز کو باقاعدہ بنانے کے لیے صرف دوائیوں یا گولیوں پر انحصار کرنا کافی نہیں ہوتا۔ یہ گولیاں بیماری کو جڑ سے ختم نہیں کرتیں، بلکہ صرف کچھ وقت کے لیے اس کی علامات کو دبا دیتی ہیں۔ پی سی او ایس کا علاج ہمیشہ 'ہولیسٹک' (Holistic یعنی ہمہ جہت) ہونا چاہیے۔ ہر مریض کی حالت کے حساب سے اس میں باقاعدہ ہیلتھ چیک اپ، صحت بخش غذا (Healthy Diet)، جسمانی سرگرمی (ورزش)، بھرپور نیند، ذہنی تناؤ (اسٹریس) پر قابو پانا اور جذباتی صحت کا خیال رکھنا شامل ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ لائف اسٹائل کی تبدیلیوں کو کسی سزا کی طرح نہیں دیکھا جانا چاہیے اور نہ ہی انہیں صرف وزن کم کرنے تک محدود رکھنا چاہیے۔ صحت مند عادات زندگی کے معیار کو بہتر بناتی ہیں، خواہ وزن کم کرنا آپ کا بنیادی ہدف نہ بھی ہو۔
سب سے بڑی تبدیلی جو اس وقت درکار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم پی سی او ایس کے بارے میں کس طرح بات کرتے ہیں۔ کسی بھی خاتون کو اپنی اس حالت کو سنجیدگی سے لینے کے لیے اس وقت تک کا انتظار نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ وہ حاملہ ہونے کی کوشش نہ کر رہی ہو، یا اس کا وزن بہت زیادہ نہ بڑھ رہا ہو۔ پی سی او ایس صرف پیریڈز کی خرابی کا نام نہیں ہے۔ یہ ایک طویل مدتی (Chronic) طبی حالت ہے، جس میں جسم، میٹابولزم اور دماغ سب پر یکساں توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔
(ڈس کلیمر: یہاں دی گئی صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف تعلیمی اور آگاہی کے مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیقات، طبی مطالعے اور صحت کے ماہرین کی آراء کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ ان مشوروں پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر یا ماہرِ امراضِ نسواں سے مشورہ کرنا ہی سب سے بہتر ہوگا۔)