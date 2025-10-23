ٹخنوں سے لے کر ایڑیوں تک کا درد کئی سنگین بیماریوں کی علامت ہو سکتا ہے، بروقت نشاندہی ضروری
ٹخنوں میں درد بعض اوقات سنگین بیماری کی علامت بھی ہو سکتا ہے۔ ٹخنوں میں درد کی کئی وجوہات ہوتی ہیں، آئیے جانتے ہیں
Published : October 23, 2025 at 11:43 AM IST
عام طور پر سوجن ٹخنوں کی وجہ نچلے اعضاء میں سیال برقرار رہنے کی وجہ سے ہوتی ہے، جو طویل عرصے تک بیٹھنے، طویل سفر یا عمر بڑھنے جیسے عوامل کی وجہ سے ہو سکتی ہے۔ تاہم، طبی مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صورتوں میں، ٹخنوں کی سادہ سوجن سنگین بنیادی صحت کے مسائل، جیسے دل کی خرابی، خون کے جمنے، جگر کی خرابی وغیرہ کی ابتدائی علامت ہوسکتی ہے۔
سوجن اس وقت ہوتی ہے جب ٹشوز میں زیادہ سیال جمع ہو جاتا ہے۔ یہ عام طور پر نچلی ٹانگوں میں کشش ثقل یا خون کی خراب گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ماننے کے بجائے کہ سیال جمع ہونے کی وجہ ہے، ٹخنوں کی سوجن کی بنیادی وجہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ لہذا، اگر سوجن معمول سے زیادہ ہے یا اس کے ساتھ دیگر علامات ہیں، تو اس کی وجہ کی نشاندہی کرنا اور مناسب علاج تلاش کرنا ضروری ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ ٹخنوں کی سوجن صحت کے کن حالات کی نشاندہی کر سکتی ہے...
دل کی خرابی:
دل کی ناکامی میں، دل خون کو مؤثر طریقے سے پمپ کرنے سے قاصر ہے، جس کی وجہ سے خون کی نالیوں میں خون جمع ہو جاتا ہے، جس سے ٹانگوں، ٹخنوں اور پیٹ میں سوجن (ورم) پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ حالت سانس کی قلت اور تھکاوٹ جیسی علامات کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ اس کے جمع ہونے کا مطلب ہے کہ جسم کے اعضاء کو مناسب مقدار میں آکسیجن اور غذائی اجزاء نہیں مل رہے ہیں۔ اے ایچ اے سائنٹفک جرنلز میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق جب دل کی خون پمپ کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے تو ٹانگوں، ٹخنوں اور پیروں میں سیال جمع ہو سکتا ہے۔ ٹانگوں کی سوجن اکثر دل کی ناکامی کی ابتدائی علامت ہوتی ہے۔
خون کے لوتھڑے:
خون کے جمنے، جسے تھرومبوسس بھی کہا جاتا ہے، ٹانگوں میں رگوں کو روک سکتا ہے اور خون کو دل میں واپس آنے سے روک سکتا ہے۔ ڈیپ وین تھرومبوسس (DVT) ایک سنگین حالت ہے۔ اگر جمنا پھیپھڑوں تک پہنچ جائے تو یہ جان لیوا ثابت ہو سکتا ہے۔ ڈی وی ٹی متاثرہ ٹانگ میں سوجن، گرمی اور درد کا سبب بن سکتا ہے۔ جب یہ حالت خراب ہو جاتی ہے تو، پوسٹ تھرومبوٹک سنڈروم نامی مستقل سوجن ہو سکتی ہے۔ پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے، خون کو پتلا کرنے والی دوائیوں یا طبی علاج سے جلد پتہ لگانا اور علاج کرنا بہت ضروری ہے۔
حمل:
حمل کے دوران جسم بڑھتے ہوئے جنین کو سہارا دینے کے لیے زیادہ خون اور جسمانی رطوبت پیدا کرتا ہے۔ یہ ٹخنوں، پیروں اور بعض اوقات ہاتھوں میں ہلکی سوجن کا سبب بن سکتا ہے، خاص طور پر پچھلے 3 مہینوں میں (تیسری سہ ماہی)۔ ہارمونل تبدیلیاں اور شرونی میں رگوں پر بڑھتا ہوا دباؤ سوجن کو خراب کر سکتا ہے۔ اگرچہ زیادہ تر سوجن بے ضرر ہوتی ہے، چہرے یا ہاتھوں کی اچانک سوجن ایک سنگین حالت کی علامت ہو سکتی ہے جسے پری لیمپسیا کہتے ہیں، جس کے لیے فوری طبی امداد کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی ٹانگوں کو اونچا کرنا اور طویل کھڑے رہنے سے گریز جیسے آسان اقدامات تکلیف کو کم کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ آرام دہ جوتے پہننا، وافر مقدار میں پانی پینا، اور ٹانگوں کی ہلکی ورزش کرنا خون کے بہاؤ کو بہتر بنانے اور نچلے اعضاء میں سیال کو برقرار رکھنے میں مدد فراہم کر سکتا ہے۔
گردے کی دائمی بیماری:
گردے جسم میں سیال توازن برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ گردے کی دائمی بیماری سی کے ڈی میں، گردے آہستہ آہستہ خون سے فضلہ اور اضافی سیال کو فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ سوجن سب سے پہلے ٹخنوں میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب کشش ثقل کی وجہ سے نچلے اعضاء میں سیال جمع ہوتا ہے۔ NCBI کی ایک تحقیق کے مطابق، گردے کی دائمی بیماری، یا آخری مرحلے میں گردے کی بیماری، ورم کا باعث بن سکتی ہے۔
جگر کی بیماری:
جگر ایک پروٹین پیدا کرتا ہے جسے البومین کہتے ہیں، جو خون کی نالیوں میں سیال کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ سروسس یا ہیپاٹائٹس جیسی حالتوں کی وجہ سے جگر کو پہنچنے والا نقصان البومن کی سطح کو کم کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے ٹشوز میں سیال خارج ہوتا ہے۔ یہ ٹخنوں، ٹانگوں اور پیٹ میں سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔
مزید پڑھیں:اس وٹامن کی کمی ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، جانیں کہیں آپ میں اس کی کمی تو نہیں؟
ہائپوتھائیرائڈزم:
ایک غیر فعال تھائیرائڈ غدود میٹابوٓلزم کو سست کر دیتا ہے، جو پٹھوں اور جوڑوں کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے سختی اور سوجن ہو سکتی ہے۔ ہائپوتھائیرائڈزم ٹشوز میں سیال کی برقراری کو بھی بڑھا سکتا ہے، جو ٹخنوں میں سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا، نمک کی مقدار کو کم کرنے کی سفارش کی جاتی ہے.
ذیابیطس:
ہائی بلڈ شوگر کی سطح خون کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور خون کے بہاؤ کو متاثر کر سکتی ہے، خاص طور پر نچلے اعضاء میں۔ یہ ٹخنوں میں سیال برقرار رکھنے اور سوجن کا سبب بن سکتا ہے۔ ذیابیطس والے لوگوں میں بے قابو سوزش اعصابی نقصان، انفیکشن یا السر کے خطرے کو بڑھا سکتی ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)