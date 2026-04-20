ہندوستان میں سو ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس میں مبتلا، جانیں کون سی ریاست سب سے زیادہ ہے متاثر؟
بھارت میں ذیابیطس ایک وبا کی شکل اختیار کرتی جا رہی ہے۔ ذیابیطس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد کس ریاست میں ہے؟
Published : April 20, 2026 at 10:56 AM IST
حیدرآباد (اسنہا بھارتی): ذیابیطس کی بیماری کسی بھی عمر میں ہوسکتی ہے۔ آج کل مصروف طرز زندگی، کھانے پینے کی خراب عادات اور ورزش کی کمی کی وجہ سے ذیابیطس میں مبتلا افراد کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہورہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے مناسب خوراک ضروری ہے۔ کچھ لوگ موٹاپے، وزن میں اضافہ یا ضرورت سے زیادہ تناؤ جیسی وجوہات کی وجہ سے اس بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک بار ذیابیطس بڑھنے کے بعد، ایک شخص کو زندگی بھر اس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے۔ یہ ایک جینیاتی بیماری ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی جاتی ہے۔
ہندوستان میں ذیابیطس کا مسئلہ اب وبائی شکل اختیار کر چکا ہے۔ ہندوستان کو اکثر "دنیا کا ذیابیطس کیپٹل" کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے جانیے اس خبر میں کس بھارتی ریاست میں ذیابیطس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے اور اس کی وجوہات کیا ہیں۔
کون سی بھارتی ریاست میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ؟
دی لانسیٹ ڈائبیٹیز اینڈ اینڈوکرائینالوجی (The Lancet Diabetes & Endocrinology) جون (2023) میں شائع ہونے والے آئی سی ایم آر-انڈیا بی (ICMR-INDIAB) کے ایک تفصیلی مطالعہ کے مطابق، ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس کا شکار ہیں اور ذیابیطس کی سب سے زیادہ شرح والی ریاست گوا ہے، جہاں 26.4 فیصد سے زیادہ آبادی اس بیماری سے متاثر ہے۔ دیگر ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں زیادہ شرحیں ہیں جن میں پڈوچیری، تمل ناڈو، کیرالہ، پنجاب اور چندی گڑھ شامل ہیں۔ 2025 کے لیے ایک اور تجزیہ سے پتہ چلتا ہے کہ تمل ناڈو میں ذیابیطس کے لیے عمر کے لحاظ سے سب سے زیادہ پھیلاؤ کی شرح اے ایس پی آر (ASPR) ہے، اس کے بعد گوا اور کرناٹک ہیں۔ نیشنل میڈیکل جرنل آف انڈیا 2025-2023 کی رپورٹ کے مطابق، ذیابیطس کی سب سے کم شرح والی ریاست اتر پردیش (4.8 فیصد) ہے۔
اس معاملے پر ڈاکٹروں کا کیا کہنا ہے؟
ڈاکٹر اشوک ایم این، اسپارش اسپتال، جو کہ یشونت پور، بنگلور میں اندرونی طب اور ذیابیطس کے کنسلٹنٹ ہیں، کا کہنا ہے کہ گوا میں ذیابیطس کی شرح سب سے زیادہ ہے، جو طرز زندگی، غذائی عادات اور آبادی سے متعلق مختلف عوامل کے مشترکہ اثرات کی عکاسی کرتی ہے۔ ایک بہت زیادہ شہری آبادی، ایک بیہودہ طرز زندگی اور کاربوہائیڈریٹس، شوگر اور الکحل سے بھرپور غذا سب اس بڑھتے ہوئے مسئلے میں حصہ ڈال رہے ہیں۔ مزید برآں، گوا میں بہتر اسکریننگ اور صحت سے متعلق بیداری جیسے عوامل دوسرے خطوں کے مقابلے میں ذیابیطس کی تشخیص کی بلند شرح میں بھی حصہ ڈال سکتے ہیں۔
کیرالہ، تمل ناڈو، دہلی اور پنجاب میں ذیابیطس میں اضافہ
ڈاکٹر اشوک ایم این نے مزید کہا کہ کیرالہ، تمل ناڈو، دہلی اور پنجاب جیسی کچھ ریاستوں میں بھی ذیابیطس میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ خطہ خطرے کے عوامل بھی بانٹتے ہیں جیسے شہری کاری، کم جسمانی سرگرمی اور بڑھتا ہوا موٹاپا۔ بہت سے معاملات میں، تناؤ، نیند کے جاگنے کے بے قاعدہ چکر اور جینیاتی رجحانات اس خطرے کو بڑھا دیتے ہیں۔ ایک اور بڑی تشویش نوجوانوں میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے واقعات ہیں، جس کی بڑی وجہ کم عمری سے ہی غیر صحت مند طرز زندگی اور کھانے کی خراب عادات ہیں۔
ذیابیطس سے جسم کے اندر خاموشی سے سنگین پیچیدگیاں
سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اکثر ابتدائی مراحل میں ذیابیطس کا پتہ نہیں چل پاتا، جس سے جسم کے اندر خاموشی سے سنگین پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے، احتیاطی صحت کی دیکھ بھال پر زور دینا بہت ضروری ہے، جس میں باقاعدگی سے اسکریننگ، صحت مند کھانے کی عادات کے بارے میں آگاہی، جسمانی ورزش میں اضافہ اور بروقت طبی مداخلت شامل ہے۔ اگرچہ کسی علاقے کا جغرافیائی محل وقوع بھی ذیابیطس کے پھیلاؤ کو متاثر کر سکتا ہے، لیکن طرز زندگی سب سے اہم عنصر ہے۔
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (.Gov) کے مطابق، ماہرین ذیابیطس کی بلند شرحوں کی وجہ خاص طور پر گوا اور جنوبی ریاستوں میں خراب طرز زندگی، ماحولیاتی عوامل اور سماجی اقتصادی عوامل کو قرار دیتے ہیں، بشمول...
- موٹاپے کی اعلی شرح: ہندوستان میں ذیابیطس کی سب سے عام وجہ موٹاپا ہے۔ جریدے نیچر میں شائع ہونے والی ایک آئی سی ایم آر-انڈیا بی (ICMR-INDIAB) مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس کے زیادہ پھیلاؤ والے علاقوں میں اکثر پیٹ اور عمومی موٹاپے کی شرح بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہ وہ عوامل ہیں جو ٹائپ 2 ذیابیطس سے مضبوطی سے جڑے ہوئے ہیں۔
- طرز زندگی میں تبدیلیاں یا شہری کاری: گوا اور تمل ناڈو جیسی ریاستیں بہت زیادہ شہری بن چکی ہیں، جس کی وجہ سے غیرفعالیت میں اضافہ، جسمانی سرگرمی میں کمی اور زیادہ کیلوری والے پراسیس شدہ کھانے کی کھپت میں اضافہ ہوتا ہے۔
- کھانے کی عادات: کھانے کی عادات میں تبدیلی (خاص طور پر بہتر کاربوہائیڈریٹس اور چینی کا زیادہ استعمال) میٹابولک سنڈروم کے بڑھتے ہوئے واقعات کی ایک بڑی وجہ ہے۔ یہ سنڈروم صحت کے مختلف مسائل کا ایک گروپ ہے جو مل کر ٹائپ 2 ذیابیطس، دل کی بیماری اور فالج کے خطرے کو نمایاں طور پر بڑھا دیتے ہیں۔
- جینیاتی حساسیت: متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہندوستانیوں میں عام طور پر دیگر آبادیوں کے مقابلے میں ذیابیطس کا زیادہ جینیاتی رجحان ہوتا ہے، نیز انسولین کے خلاف مزاحمت کی اعلی سطح ہوتی ہے۔
معاشی طور پر ترقی یافتہ ریاستوں میں طرز زندگی میں تبدیلیوں کی وجہ سے غیر متعدی امراض (NCDs) (جیسے ذیابیطس اور ہائی بلڈ پریشر) کی شرح بڑھ رہی ہے۔ نتیجتاً، یہ اعداد و شمار خاص طور پر کیرالہ اور تمل ناڈو جیسی ریاستوں میں زیادہ ہیں۔ ان علاقوں میں عام طور پر صحت کی دیکھ بھال کا بہتر بنیادی ڈھانچہ اور عوامی بیداری کی اعلی سطح ہوتی ہے۔ نتیجتاً، کم آمدنی والی اور کم شہری ریاستوں کے مقابلے میں زیادہ تعداد میں کیسز کا پتہ چلا اور رپورٹ کیا جاتا ہے۔
ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ لوگ ذیابیطس میں مبتلا ہیں۔ جانیے کہ ملک کی کونسی ریاست میں ذیابیطس کے مریضوں کی تعداد سب سے زیادہ ہے
ہندوستان میں 100 ملین سے زیادہ افراد کو ذیابیطس ہے۔ معلوم کریں کہ ملک کے کس حصے میں ذیابیطس کے مریضوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے (ETV BHARAT)
ذیابیطس کے مریضوں کو کن کھانوں سے پرہیز کرنا چاہیے؟
ذیابیطس کے مریضوں کو نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے۔ نان ویجیٹیرین کھانا، دودھ کی مصنوعات، آئس کریم، ناریل کا تیل اور چکن میں چربی زیادہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ذیابیطس ہے تو آپ کو فاسٹ فوڈ اور تلی ہوئی اشیاء سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آپ کو ناشتے میں اپما، بونڈہ، وڑا یا پوری سے پرہیز کرنا چاہیے۔ ڈاکٹر شردھے کٹیار نے اپنے ٹویٹر ہینڈل (X) پر ذیابیطس کے مریضوں کے لیے 31 بدترین کھانوں کی فہرست شیئر کی ہے، جو درج ذیل ہے...