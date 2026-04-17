گھٹنوں کے درد کو آسان نہ سمجھیں، کمر بھی ہو سکتی ہے متاثر :ڈاکٹر سُوجائے بھٹاچاریہ
روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ کے ماہر ڈاکٹر سُوجایے بھٹاچاریہ نے کھان پان اور طرز زندگی کو ہڈیوں،خاص کر گھٹنوں کے درد کی اصل وجوہات گردانا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 17, 2026 at 3:19 PM IST
سرینگر (پرویز الدین ) : اوسٹیوآرتھرائٹس (Osteoarthritis)ایک خاص عمر کی طبی حالت ہے جس میں گھٹنے کے جوڑوں کے درمیان کارٹلیج اوسٹیو ارتھرائٹس اور دیگر حالات کے بہت سے مریضوں میں گھٹنے میں انتہائی درد، سوجن، اور گھٹنوں کے جوڑ اور گھٹنوں کے لگاموں میں حرکت نہ کرنے کا خدشہ ہے۔
اگرچہ بہت سے مریضوں کو ادویات، فزیکل تھیراپی یا انجیکشن کی مدد سے ٹھیک بھی کیا سکتا ہے لیکن کئی مریضوں کو اس علاج سے کوئی راحت نہیں ملتی۔ ایسے میں ماہرین مریضوں کو گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری جسے گھٹنے کی آرتھروپلاسٹی بھی کہا جاتا ہے تجویز کرتے ہیں۔ اس سرجری میں گھٹنے کے جوڑ کا وزن اٹھانے والے حصے کو مصنوعی ڈھانچہ سے تبدیل کیا جاتا ہے۔ آج گھٹنے کی تبدیلی کی سرجری دنیا بھر میں کی جانے والی ہڈیوں کی سب سے عام سرجریوں میں سے ایک ہے، تاہم شعبہ طب میں بھی انقلابی تبدیلی ہونے سے اب گھٹنے کی تبدیلی روبوکٹک سرجری سے انجام دی جاتی ہے۔
چیئرمین، میکس انسٹی ٹیوٹ آف روبوٹک جوائنٹ ریپلیسمنٹ، میکس سپر اسپیشلٹی ہسپتال، ساکیت، ڈاکٹر سُوجایے بھٹاچاریہ نے ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین کے ساتھ ایک خاص بات چیت کے دوران کہا کہ "گھٹنوں میں درد یا چلنے پھرنے میں دشواری اکثر لوگوں کو خاص کر 60 برس کی عمر کے بعد دیکھنے کو ملتی ہے اور کئی مریض ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جنہیں ادویات سے یہ جوڑوں یا گھٹنوں کی تکالیف ٹھیک نہیں ہو پاتی ہے انہیں سرجری کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا ہے۔ ایسے میں اگر ڈاکٹر کے مشورے پر وقت رہتے سرجری انجام دی جائے تو انسان بہتر طور باقی زندگی گزار سکتا ہے۔
ڈاکٹر بھٹاچاریہ نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ جموں کشمیر میں لوگوں، خاص کر بزرگ افراد میں گھٹنوں کی تکالیف غلط طریقے سے بیٹھنے اور کھان پان کے غلط عادات سے پیدا ہوجاتی ہے۔ایسے میں یہ تکلیف پھر گھٹنوں تک ہی محدود نہیں رہتی بلکہ کمر کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جس کے نتیجے میں متاثرہ کو مزید پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا سکتا ہے ۔انہوں نے مزید کہا کہ "اگر لوگ اپنی عادات کو تبدیلی کریں تو آگے جاکر کافی حد تک گھٹنوں کی بیماری کو ہونے سے روکا جاسکتا ہے۔"
گھٹنوں کی بیماری عمر سے منسلک نہیں
ڈاکٹر بھٹاچاریہ نے کے مطابق گھٹنوں کی بیماری نہ صرف بزرگ افراد بلکہ نوجوانوں کو بھی متاثر کرتی ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے گھٹنوں میں بھی جوانی میں ہی درد یا چلنے پھرنے میں بھی دشواریاں پیدا ہوتی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ "گھٹنوں کے درد کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔آج ادویات کے علاوہ اوپن سرجریز کے ساتھ ساتھ روبوٹیک سرجری بھی انجام دی جاتی ہیں جس کے صد فیصد مثبت نتائج سامنے آتے ہیں۔"
انہوں نے مزید کہا کہ "میں نے اب تک تقریباً گھنٹوں کی 50کامیاب سرجریاں انجام دی ہیں اور سبھی مریض اس وقت بہتر طور زندگی گزار رہے ہیں۔ جہاں تک روبوٹک سرجری کا تعلق ہے ہم یہ ڈے کئیر میں انجام دیتے میں جس میں مریض کو اسپتال میں داخل نہیں ہونا پڑتا ہے اور چند گھنٹوں میں اسے رخصت کیا جاتا ہے۔
ڈاکٹر بھٹاچاریہ نے مزید کہا کہ ہم نے 60 سالہ خاتون مریضہ کے گھٹنے کی تبدیلی کا کامیاب آپریشن کیا، جو تین ماہ سے گھٹنے کے شدید درد میں مبتلا تھی، جس سے اس کی نقل و حرکت اور معیار زندگی میں نمایاں بہتری آئی ہے ۔ اسے دونوں گھٹنوں کے اوسٹیو ارتھرائٹس کی تشخیص ہوئی تھی۔ یہ ایک ایسی حالت تھی جس سے مریضہ کی دونوں ٹانگیں گھٹنوں پر کمان کی شکل اختیار کی تھی۔ انہوں نے کہا "اس کامیاب آپریشن کےبعد گھٹنوں کی تکالیف میں مبتلا مریضہ اپنی معمول کی سرگرمیاں انجام دے رہی ہے۔"
