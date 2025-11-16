صرف خواتین ہی نہیں مردوں کو بھی ہوتا ہے بریسٹ کینسر(چھاتی کا کینسر)۔۔ اگر یہ علامات نظر آئیں تو الرٹ ہو جائیں!
مردوں میں چھاتی کے کینسر کی علامات کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بروقت علاج سے صحت یابی کے امکانات ہیں۔ علامات جانیں۔۔۔
Published : November 16, 2025 at 10:48 AM IST
آپ شاید اب بھی یہی سوچ رہے ہوں گے کہ بریسٹ کینسر (چھاتی کا کینسر) صرف خواتین کو متاثر کرتا ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے۔ یہ ایک غلط فہمی ہے۔ مردوں کو بھی چھاتی کا کینسر ہو سکتا ہے۔ یہ بیماری جنس یا عمر کی بنیاد پر امتیاز نہیں کرتی ہے۔ حال ہی میں ایک ایسا معاملہ سامنے آیا جس نے سب کو چونکا دیا۔ یہ واضح ہو گیا ہے کہ چھاتی کا کینسر نہ صرف خواتین بلکہ مردوں کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ یو ایس سینٹرز فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پریونشن (سی ڈی سی) کے مطابق، امریکہ میں چھاتی کے کینسر کے تقریباً 100 کیسز میں سے ایک مردوں میں پایا جاتا ہے۔
42 سالہ شیف میٹ کیلی اس کی تازہ مثال
اس کی تازہ مثال 42 سالہ شیف میٹ کیلی کی ہے۔ وہ بالکل صحت مند زندگی گزار رہے تھے۔ لیکن اکتوبر 2024 میں، اس نے اپنے سینے میں گانٹھ محسوس کی۔ پہلے تو اس نے اسے نظر انداز کیا لیکن بیوی کے اصرار پر وہ ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ٹیسٹوں سے پتہ چلا کہ اسے مردانہ چھاتی کے کینسر کی جارحانہ شکل تھی۔ یہ اس کے لمف نوڈس سے اس کی ہڈیوں تک پھیل چکا تھا۔ آج، وہ اپنے تجربے کا استعمال کرتے ہوئے دوسرے مردوں کو خبردار کر رہا ہے کہ وہ اپنے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کو کبھی نظر انداز نہ کریں۔
شیف میٹ کیلی کا کیس مردوں میں چھاتی کے کینسر کے بارے میں بیداری پیدا کرنے سے متعلق ہے۔ یہ واقعہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ مرد بھی اس بیماری سے متاثر ہو سکتے ہیں اور اس کی علامات کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ میٹ کیلی کی کہانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ یہ بیماری جنس، عمر یا پیشے کی بنیاد پر امتیازی سلوک نہیں کرتی۔ ہندوستان میں مردوں میں بھی اسی طرح کے کیس رپورٹ ہوئے ہیں، لیکن اس کے بارے میں بیداری کم ہے۔
ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ اگر جلد علاج کر لیا جائے تو جان بچائی جا سکتی ہے لیکن اگر نظر انداز کیا جائے تو یہ بیماری جسم کے ہر حصے میں پھیل سکتی ہے۔ جانئے مردوں میں چھاتی کے کینسر کی علامات کیا ہوتی ہیں۔۔۔
مردوں میں چھاتی کے کینسر کی علامات
1- سینے یا بغل میں ایک چھوٹی سی گانٹھ
2- نپل سے اخراج (بعض اوقات خون کی شکل میں)
3- جلد کے رنگ یا شکل میں تبدیلی (یہ سب ابتدائی علامات ہیں)
4- کبھی کبھار، سینے میں درد، سوجن، یا داغ
امریکن کینسر سوسائٹی (ACS) کے مطابق، یہ بیماری اکثر مردوں میں خاموشی سے بڑھ جاتی ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، مردوں میں چھاتی کے کینسر کی علامات میں چھاتی کے گانٹھ، درد، نپل سے اخراج اور نپل کی شکل یا ساخت میں تبدیلیاں شامل ہیں۔ ان علامات کا جلد پتہ لگانا بہت ضروری ہے، کیونکہ بروقت علاج سے صحت یابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ سماجی بدنامی اور شرمندگی کی وجہ سے مرد اکثر ان علامات کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو بعد میں جان لیوا ثابت ہو سکتی ہیں۔
40 سال کی عمر کے بعد ٹیسٹ کروائیں
زیادہ تر مردوں کا خیال ہے کہ چھاتی کا کینسر صرف خواتین کی بیماری ہے، اس لیے وہ اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ تاہم، مردوں میں بھی چھاتی کے ٹشو کی تھوڑی مقدار ہوتی ہے، جہاں کینسر کے خلیات تیار ہو سکتے ہیں۔ اگرچہ اس کے واقعات کم ہیں لیکن اس کی شدت بھی کم نہیں ہے۔ خاص طور پر 40 سال کی عمر کے بعد، اگر آپ کو اپنے سینے کے گرد گانٹھ، جلد میں جکڑن، یا نپل کی شکل میں تبدیلی نظر آتی ہے، تو اسے نظر انداز کیے بغیر فوری طور پر ٹیسٹ کروانا ضروری ہے۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق 2022 میں 2.3 ملین خواتین میں چھاتی کے کینسر کی تشخیص ہوئی اور تقریباً 670,000 خواتین اس سے ہلاک ہوئیں۔ تاہم مردوں میں کیسز ان اعدادوشمار میں پوشیدہ ہیں۔ امریکن کینسر سوسائٹی کے مطابق چھاتی کے کینسر کے تمام کیسز میں سے ایک فیصد مردوں میں پائے جاتے ہیں۔ اگرچہ یہ تناسب کم ہے، لیکن ہر مریض کے لیے جان لیوا خطرہ ہے۔
دیر سے تشخیص بیماری کو سنگین بنا دیتا ہے
ہمارے معاشرے میں چھاتی کے کینسر پر بہت کم بات کی جاتی ہے کیونکہ اسے اکثر خواتین کی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ تاہم، مردوں میں بھی چھاتی کے ٹشو ہوتے ہیں اور وہ متاثر ہو سکتے ہیں۔ بیداری کی کمی اور جلد پتہ نہیں لگانے کی وجہ سے، مردوں کو اکثر بعد کے مراحل میں تشخیص کیا جاتا ہے، جب حالت زیادہ سنگین ہوتی ہے۔ اس لیے اس موضوع پر کھل کر بات کرنا ضروری ہے۔
بیداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے
معاشرے میں مردوں کے لیے چھاتی کے کینسر کے بارے میں بات کرنا بہت کم ہے کیونکہ اسے اکثر خواتین کی بیماری سمجھا جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم ہر سال چھاتی کے کینسر سے آگاہی کا مہینہ مناتے ہیں، اس بات پر زور دینا ضروری ہے کہ مردوں کی صحت خواتین کی طرح اہم ہے۔ ہر کسی کو اپنے جسم کو سمجھنا چاہیے اور اگر وہ کسی قسم کی تبدیلی محسوس کرتے ہیں تو فوری طور پر طبی امداد حاصل کریں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ کو تفصیلات پڑھیں اور اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)
