آٹزم کے علاج میں اسٹیم سیل تھراپی پر پابندی، این ایم سی کا بڑا فیصلہ
سپریم کورٹ کے فیصلہ میں واضح کیا گیا کہ اسٹیم سیل تھراپی صرف مخصوص بیماریوں کے لیے بطور معیاری علاج استعمال کی جا سکتی ہے۔
Published : March 26, 2026 at 6:33 PM IST
نئی دہلی: نیشنل میڈیکل کمیشن (این ایم سی) نے سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں آٹزم کے علاج کے لیے اسٹیم سیل تھراپی کے استعمال پر پابندی عائد کر دی ہے۔ این ایم سی کی جانب سے 25 مارچ کو جاری کردہ ایڈوائزری میں تمام میڈیکل کالجز، اداروں اور رجسٹرڈ ڈاکٹروں کو ہدایت دی گئی ہے کہ اسٹیم سیل تھراپی کو صرف ان 32 بیماریوں تک محدود رکھا جائے جن کی منظوری وزارت صحت و خاندانی بہبود نے دی ہے۔
یہ ہدایات انڈین کونسل آف میڈیکل ریسرچ کی سفارشات کی بنیاد پر جاری کی گئی ہیں۔ یہ اقدام خاص طور پر ان نجی کلینکس کے خلاف ہے جو آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر اور دماغی فالج جیسے امراض کے علاج کے نام پر غیر قانونی طور پر اسٹیم سیل تھراپی فراہم کر رہے تھے۔
محکمہ صحت کے ریسرچ سیکریٹری ڈاکٹر راجیو بہل نے این ایم سی کو سپریم کورٹ کے 2026 کے فیصلے پر عمل درآمد کی ہدایت دی تھی، جس میں واضح کیا گیا کہ اسٹیم سیل تھراپی صرف مخصوص بیماریوں کے لیے بطور معیاری علاج استعمال کی جا سکتی ہے۔
سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق غیر منظور شدہ بیماریوں کے لیے اسٹیم سیل تھراپی صرف تحقیق کے دائرے میں اور سخت نگرانی کے تحت ہی ممکن ہوگی۔ اس حوالے سے سی ڈی ایس سی او اور محکمہ صحت تحقیق (ڈی ایچ آر) کی منظوری ضروری قرار دی گئی ہے۔
یہ بھی پڑھیں: کیا یہ سچ ہے کہ انڈے کھانے سے ذیابیطس ہو سکتا ہے؟ جانیں سائنسدان کیا کہتے ہیں
حکام نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی غیر منظور شدہ استعمال کو غیر قانونی سمجھا جائے گا اور اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ مریضوں کی رضامندی، مفت علاج اور کسی نقصان کی صورت میں معاوضہ فراہم کرنا بھی لازمی ہوگا۔