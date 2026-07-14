جموں اور سرینگر گورنمنٹ میڈیکل کالجز میں ایم بی بی ایس کی 50، 50 نئی نشستوں کی منظوری
اجازت نامے کے مطابق یہ نشستیں تعلیمی سال 2026-27 سے دونوں میڈیکل کالجوں شامل ہوں گی، جس سے میڈیکل طلبہ کو فائدہ ہوگا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 3:01 PM IST
جموں (عامر تانترے): نیشنل میڈیکل کونسل (این ایم سی) نے جموں و کشمیر کے گورنمنٹ میڈیکل کالج (جی ایم سی) جموں اور سرینگر میں ایم بی بی ایس کی نشستوں میں 50، 50 اضافے کی منظوری دے دی ہے۔ یہ اضافہ تعلیمی سال 2026-27 سے نافذ ہوگا۔
این ایم سی کے میڈیکل اسیسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ (ایم اے آر بی) نے دونوں میڈیکل کالجوں کو ایم بی بی ایس کی موجودہ نشستیں بڑھانے کے لیے لیٹر آف پرمیشن (ایل او پی) جاری کر دیا ہے۔
جی ایم سی جموں میں ایم بی بی ایس کی نشستیں اب 200 سے بڑھ کر 250 ہو گئی ہیں۔ ایم اے آر بی نے جی ایم سی کی جانب سے بھیجی گئی درخواست پر غور کرتے ہوئے نیشنل میڈیکل کمیشن ایکٹ 2019 کی دفعہ 28(3) کے تحت 50 نئی نشستوں کی منظوری دی۔ اسی طرح جی ایم سی سرینگر میں بھی ایم بی بی ایس کی 50 نشستیں بڑھانے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
این ایم سی کے اسیسمنٹ اینڈ ریٹنگ بورڈ نے دونوں میڈیکل کالجوں کو ہدایت دی ہے کہ وہ عمارت کی حفاظت، رہائشی منظوری، فائر سیفٹی، آلودگی پر قابو، ماحولیاتی تحفظ، بایومیڈیکل فضلے کے انتظام، ریڈی ایشن سیفٹی اور دیگر تمام قانونی منظوریوں، لائسنسوں اور قواعد پر سختی سے عمل کریں۔ 250 نشستوں میں سے 15 فیصد نشستیں این ایم سی کی مقررہ ہدایات کے مطابق آل انڈیا کوٹہ کے تحت پُر کی جائیں گیں۔
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے جی ایم سی جموں کے پرنسپل ڈاکٹر آشوتوش گپتا نے کہا کہ یہ جموں و کشمیر کے اُن طلبہ کے لیے ایک بڑی کامیابی ہے جو ایم بی بی ایس میں داخلہ لینا چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا: "گزشتہ سال ہمیں 20 اضافی نشستیں ملی تھیں، لیکن اس سال ایم اے آر بی نے 50 نشستوں کا اضافہ کیا ہے، جو ایک بڑی کامیابی ہے۔ تقریباً 10 سال بعد اتنی بڑی تعداد میں نشستیں بڑھائی گئی ہیں۔"
ڈاکٹر گپتا نے امید ظاہر کی کہ مستقبل میں دیگر گورنمنٹ میڈیکل کالجوں میں بھی ایم بی بی ایس کی نشستیں بڑھائی جائیں گی، جس سے جموں و کشمیر کے مزید طلبہ کو فائدہ پہنچے گا۔
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