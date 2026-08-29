نئے چاول یا پرانے چاول: ذائقہ، خوشبو اور روزانہ استعمال کے لحاظ سے کون سا بہتر ہے؟
چاول کوطویل مدت کے لیے ذخیرہ کرنے کے کئی بڑے فائدے ہیں۔جیسے جیسے نمی کی سطح کم ہوتی ہے،چاول کی خوبیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔
Published : August 29, 2026 at 3:39 PM IST
چاول ہندوستانی کچن میں ایک اہم غذا ہے، لیکن صحیح چاول کا انتخاب سونا مسوری یا باسمتی جیسی اقسام کے درمیان چننے سے زیادہ اہم ہے۔ ایک اہم عنصر جس کو اکثر نظر انداز کیا جاتا ہے وہ چاول کی عمر ہے، خاص طور پر چاہے اس کی تازہ کٹائی کی گئی ہو (نئے چاول) یا طویل عرصے تک ذخیرہ کئے ہوئے ('پرانے چاول') یہ فرق چاول کے ذائقے، ساخت، ہاضمے، اور یہاں تک کہ آپ کی صحت پر اس کے اثرات کو نمایاں طور پر متاثر کرتی ہے۔ آئیے پرانے اور نئے چاول کے درمیان فرق کو جانیں اور اپنے روزمرہ کے کھانے کے لیے بہترین انتخاب کا تعین کریں...
'نیا چاول' کیا ہے؟
'نئے چاول' سے مراد وہ چاول ہے جو کٹائی کے فوراً بعد کھایا جاتا ہے (عام طور پر پروسیسنگ کے چند مہینوں کے اندر) اس میں نمی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ جلدی پکتا ہے اور نرم اور چپچپا ہو جاتا ہے۔
زیادہ نمی والا چاول
پکانے پر نرم اور چپچپا ہو جاتا ہے
ہلکی گھاس کی خوشبو آتی ہے
پونگل، پیاسام، یا بچوں کے کھانے جیسے پکوانوں کے لیے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے۔
جب کہ نئے چاول بعض پکوانوں کے لیے موزوں ہوتے ہیں، لیکن اس میں نمی کی زیادہ مقدار اکثر دانے کو ایک ساتھ چپکنے کا سبب بنتی ہے۔
پرانے چاول
پرانے چاول سے مراد وہ چاول ہیں جو کٹائی کے بعد کئی مہینوں یا سالوں تک ذخیرہ کیے جاتے ہیں۔ تازہ چاولوں کے برعکس، پرانے چاول کی کیمیائی ساخت وقت کے ساتھ بدلتی رہتی ہے۔ یہ تبدیلیاں اس کی کھانا پکانے کی خصوصیات، ساخت، ذائقہ اور صحت کے فوائد کو متاثر کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے گھروں، ہوٹلوں اور ریستورانوں میں پرانے چاولوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔
جیسے جیسے چاول کی عمر بڑھتی ہے، اس کی نمی کم ہوتی جاتی ہے۔جس کے نتیجے میں چاول غیر چپچپے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بریانی، فرائیڈ رائس اور پلاؤ جیسے پکوانوں میں پرانے چاولوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔
پرانے چاول کا ذائقہ بہتر ہوتا ہے۔
جب چاول کو ذخیرہ کیا جاتا ہے، تو یہ مختلف قدرتی کیمیائی اور جسمانی رد عمل سے گزرتا ہے جو اس کے معیار کو بڑھاتا ہے۔ اگرچہ تازہ چاول کا ذائقہ ہلکا ہو سکتا ہے، لیکن پرانے چاولوں کے ساتھ تیار کیے جانے والے پکوان انتہائی ذائقہ دار ہوتے ہیں۔ لوگ پرانے چاولوں کو اس کی خوشگوار خوشبو اور خشک ساخت کے لیے ترجیح دیتے ہیں۔
اس میں چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔
ماہرِ غذائیت کا کہنا ہے کہ ذخیرہ کرکے رکھے گئے چاول صحت کے لیے فائدہ مند ہوسکتے ہیں، کیونکہ ان میں ’ریزسٹنٹ اسٹارچ‘ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ ریزسٹنٹ اسٹارچ کاربوہائیڈریٹ کی ایک قسم ہے جو نظامِ ہاضمہ میں مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا، جس کی وجہ سے خون میں گلوکوز آہستہ آہستہ خارج ہوتا ہے۔ اسی لیے ذخیرہ کیے گئے چاول ذیابیطس کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہوسکتے ہیں۔ پرانے چاول تازہ چاولوں کے مقابلے میں بلڈ شوگر میں اتار چڑھاؤ کو بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔
چاولوں کو طویل عرصے تک ذخیرہ کرنے کے کئی فوائد ہیں۔ نمی کم ہونے کی وجہ سے چاول جلد خراب نہیں ہوتے، کیڑوں سے محفوظ رہتے ہیں اور جراثیمی افزائش بھی رک جاتی ہے۔ اس کے برعکس، گرم اور مرطوب موسم میں تازہ چاول جلد خراب ہوسکتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر پرانے چاولوں کو زیادہ صحت بخش اور ذائقے دار سمجھا جاتا ہے۔
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جرنل آف فوڈ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، نئے چاولوں کے مقابلے میں پرانے چاولوں میں نمی کم اور ریزسٹنٹ اسٹارچ کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ پکانے کے بعد ان کا ذائقہ بھی بہتر ہوتا ہے۔ اس سے چاولوں کے ضائع ہونے میں کمی آتی ہے، جبکہ ان کی شکل، ساخت اور ذائقہ بھی بہتر ہوجاتا ہے۔