ہڈی میں گانٹھ، سوجن یا معمولی درد کو کبھی نظر انداز نہ کریں، یہ ہڈیوں کے کینسر کی علامت ہو سکتی ہے: ماہرین
ہڈی کا کینسر بچوں اور بڑوں دونوں کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے یہ رپورٹ پڑھیں۔
Published : March 28, 2026 at 11:55 AM IST
کینسر ایک انتہائی خطرناک بیماری ہے۔آج کی دنیا میں لاکھوں لوگ کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم میں کچھ خلیے تیزی سے اور بے قابو ہونے لگتے ہیں۔ یہ خلیے ارد گرد کے بافتوں یا اعضاء کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کینسر جسم کے کسی بھی حصے میں ہو سکتا ہے جیسے کہ منہ، پھیپھڑے، آنتیں، جگر، چھاتی، یا دماغ؛ ہماری ہڈیاں بھی اس سے محفوظ نہیں ہیں۔ تاہم ہڈیوں کے کینسر کو عام طور پر کینسر کی نایاب شکلوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کینسر کی دیگر اقسام کے مقابلے میں ہڈیوں کے کینسر کے کم کیس رپورٹ ہوتے ہیں۔ اس کے باوجود اس سے بھی زیادہ تشویشناک بات یہ ہے کہ ہڈیوں کے کینسر کے زیادہ تر کیسز بچوں اور نوجوان بالغوں میں پائے جاتے ہیں۔
ہڈیوں کے کینسر کی وجوہات
دہرادون کے آرتھوپیڈک ماہر ڈاکٹر ہیم جوشی بتاتے ہیں کہ ہڈیوں کا کینسر ایک سنگین اور پیچیدہ بیماری ہے جو ہڈیوں کے بافتوں کے اندر خلیات کی غیر معمولی اور بے قابو نشوونما کی وجہ سے ہوتی ہے۔ وہ نوٹ کرتا ہے کہ اگرچہ یہ بیماری زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہوسکتی ہے، لیکن یہ عام طور پر بچوں اور نوجوان بالغوں میں زیادہ کثرت سے دیکھی جاتی ہے۔ مزید برآں عورتوں کے مقابلے مردوں میں ہڈیوں کے کینسر کا خطرہ قدرے زیادہ ہوتا ہے۔
ڈاکٹر ہیم جوشی بتاتے ہیں کہ یہ 'پرائمری' ہو سکتا ہے (مطلب یہ ہڈی کے اندر ہی نکلتا ہے) یا 'میٹاسٹیٹک' (مطلب یہ اس وقت ہوتا ہے جب جسم کے کسی دوسرے حصے میں موجود کینسر ہڈیوں میں پھیل جاتا ہے)۔
ڈاکٹر ہیم جوشی نوٹ کرتے ہیں کہ، کینسر کے خلیات کی نشوونما اور بعض دیگر عوامل کی بنیاد پر، ہڈیوں کے کینسر کو عام طور پر چار اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے اوسٹیوسارکوما، ایونگ سارکوما، کونڈروسارکوما، اور کورڈوما۔ ان میں سے Osteosarcoma سب سے زیادہ دیکھی جانے والی قسم ہے، جس کے کیسز خاص طور پر نوجوانوں میں کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس، Chondrosarcoma عام طور پر بوڑھوں میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ ڈاکٹر ہیم جوشی بتاتے ہیں کہ ہڈیوں کے کینسر کے لیے کئی عوامل ذمہ دار ہو سکتے ہیں، جن میں سے کچھ درج ذیل ہیں..
جینیاتی عوامل: اگر خاندان کے کسی فرد کو ہڈیوں کا کینسر ہوا ہو تو دوسرے ممبران میں اس کے ہونے کا امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔
آئنائزنگ ریڈیشن: ریڈیشن کی اعلی سطح کی نمائش سے ہڈیوں کے کینسر کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ تریڈیشن طبی علاج یا جوہری حادثات کے نتیجے میں ہو سکتی ہے۔
دیگر کینسر: بعض صورتوں میں کینسر جو جسم کے دوسرے حصوں میں شروع ہوتا ہے ہڈیوں تک پھیل سکتا ہے۔ یہ میٹاسٹیٹک ہڈی کینسر کے نام سے جانا جاتا ہے۔
ہڈیوں کے کینسر کی علامات
ڈاکٹر ہیم جوشی بتاتے ہیں کہ ہڈیوں کے کینسر کی علامات متاثرہ حصے اور کینسر کے بڑھنے کے مرحلے کے لحاظ سے مختلف ہو سکتی ہیں۔ یہ نوٹ کرنا بھی ضروری ہے کہ اس کینسر کی کئی اقسام میں، بیماری کے ابتدائی مراحل میں علامات مبہم یا ہلکی ہو سکتی ہیں۔ تاہم، جیسے جیسے بیماری آگے بڑھتی ہے، علامات زیادہ واضح ہو جاتی ہیں- بشرطیکہ فرد اپنی صحت اور جسم پر دھیان رکھے۔ ہڈیوں کے کینسر کی کچھ عام علامات (جو بیماری کی تقریباً تمام اقسام میں ظاہر ہو سکتی ہیں) ذیل میں درج ہیں...
ہڈیوں میں درد ہڈیوں کے کینسر کی سب سے عام علامت ہے۔ یہ درد رات کے وقت یا جسمانی سرگرمی کے دوران شدت اختیار کر سکتا ہے۔
متاثرہ علاقے میں سوجن ہوسکتی ہے۔جو جلد پر نظر آتی ہے یا چھونے پر محسوس ہوتی ہے۔
ہڈیاں کمزور یا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو سکتی ہیں، جس سے ان کے آسانی سے ٹوٹنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
ضرورت سے زیادہ تھکاوٹ بغیر کسی خاص وجہ کے محسوس کی جا سکتی ہے۔
وزن میں اچانک کمی ہڈیوں کے کینسر کی علامت بھی ہو سکتی ہے۔
بار بار بخار اور ضرورت سے زیادہ رات کو پسینہ آنا بھی علامات ہو سکتے ہیں۔
ہڈی کے کینسر کے مراحل کیا ہیں؟
کینسر کا مرحلہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ کینسر کس حد تک پھیل چکا ہے اور ڈاکٹروں کو مناسب علاج کے منصوبے کا تعین کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کینسر کے مرحلے کا تعین کرنے کے لیے، ڈاکٹر کینسر کے بڑھنے اور پھیلنے کے امکانات کا جائزہ لیتے ہیں۔ وہ جانچتے ہیں کہ آیا ٹیومر صرف ہڈی تک ہی محدود ہے یا آس پاس کے ٹشوز تک پھیل گیا ہے۔ آخر میں، وہ چیک کرتے ہیں کہ آیا ٹیومر جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل گیا ہے،جیسے کہ دوسرے اعضاء یعنی میٹاسٹاسائزڈ۔ ان تمام معلومات کو استعمال کرتے ہوئے، ڈاکٹر ہڈیوں کے کینسر کے لیے ایک مرحلہ تفویض کرتے ہیں، جو I سے III تک ہوتا ہے۔
وہ ٹیومر جو جسم کے کسی ایک حصے تک محدود ہوتے ہیں اور ان کے پھیلنے کا امکان کم ہوتا ہے ان کی درجہ بندی اسٹیج I کے طور پر کی جاتی ہے۔ ٹیومر ایک مخصوص علاقے میں واقع ہوتے ہیں لیکن جن میں پھیلنے کی صلاحیت ہوتی ہے انہیں مرحلہ II کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔ ٹیومر جو پہلے ہی پھیل چکے ہیں انہیں مرحلہ III کے طور پر درجہ بندی کیا جاتا ہے۔
مزید پڑھیں: آٹزم کے علاج میں اسٹیم سیل تھراپی پر پابندی، این ایم سی کا بڑا فیصلہ
ہڈیوں کے کینسر کا علاج
ہڈیوں کے کینسر کی تشخیص کے لیے، ایکس رے، ہڈیوں کے اسکین، سی ٹی اسکین، ایم آر آئی اسکین، اور بایپسی کی سفارش کی جاتی ہے۔ مزید برآں، ہڈیوں کے کینسر کے علاج میں سرجری، کیموتھراپی، ریڈیو تھراپی، یا ٹارگٹڈ تھراپی شامل ہو سکتی ہے۔
