مچھروں سے بچاؤ یا تنفسی نظام کا دشمن؟ کوائلز اور ویپورائزرز سی او پی ڈی کے مریضوں کے لیے کتنے خطرناک ہیں
اگران کا استعمال ایسے کمروں میں کیا جائےجہاں تازہ ہوا کی آمد ورفت نہ ہو،تو یہ سانس کی نالی میں تکلیف کا باعث بن سکتے
Published : November 20, 2026 at 12:51 PM IST
کورونک آبسٹراکٹیو پلمونری میں مبتلا افراد کو اپنے گھروں کے اندر ہوا کے معیار کے بارے میں خاص طور پر محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ بھارتی گھرانوں میں مچھروں کو بھگانے والے کائلز اور مائع بخارات کا استعمال عام ہے، لیکن ان سے خارج ہونے والا دھواں اور کیمیکل تنفسی نظام کو پریشان کر سکتا ہے اور سانس لینے سے متعلق موجودہ مسائل کو بڑھا سکتا ہے۔
مچھر بھگانے والی کوئلز ( سی او پی ڈی) والے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے۔
ڈاکٹر شیام کرشنن، سی ایم آر آئی کے ایک کنسلٹنٹ پلمونولوجسٹ (سی کے برلا ہسپتال، کولکتہ کا حصہ)، بتاتے ہیں کہ مچھروں کو بھگانے والی کنڈلی دیگر مادوں کے ساتھ کیڑے مار مرکبات عام طور پر پائریٹروائڈز کو جلا کر کام کرتی ہے، جو دھواں پیدا کرتی ہے۔ اس دھوئیں میں باریک ذرات، کاربن مونو آکسائیڈ، اور دہن کی دیگر ضمنی مصنوعات شامل ہیں۔ جب ناقص ہوادار کمروں میں استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ آلودگی جمع ہو سکتی ہے اور ایئر ویز میں جلن پیدا کر سکتی ہے۔ سی او پی ڈی والے افراد کے لیے جن کے ایئر ویز پہلے ہی سوجن اور تنگ ہیں اس دھوئیں کے سامنے آنے سے کھانسی، گھرگھراہٹ، سینے میں جکڑن، اور سانس لینے میں دشواری ہو سکتی ہے۔ بار بار یا طویل نمائش سے اندرونی فضائی آلودگی کی مجموعی سطح بھی بڑھ سکتی ہے۔
مائع بخارات بھی خطرناک ہیں۔
ڈاکٹر شیام کرشنن نوٹ کرتے ہیں کہ اگرچہ مائع بخارات دہن کے عمل کے ذریعے دھواں پیدا نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مکمل طور پر بے ضرر ہیں۔ وہ ارد گرد کی ہوا میں کیمیائی کیڑے مار دوا چھوڑتے ہیں، اور کچھ مصنوعات میں سالوینٹس اور خوشبو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ مادے حساس ایئر ویز کو پریشان کر سکتے ہیں، خاص طور پر ان افراد میں جو پہلے ہی کھانسی، گھرگھراہٹ، یا ضرورت سے زیادہ بلغم کی پیداوار جیسے مسائل کا سامنا کرتے ہیں۔ حساسیت ہر شخص میں مختلف ہوتی ہے، اور خطرے کی سطح کا انحصار مخصوص پروڈکٹ، نمائش کی مدت، کمرے کے سائز اور وینٹیلیشن کے معیار پر ہوتا ہے۔
سی او پی ڈی والے لوگوں کو کیا کرنا چاہیے؟
ڈاکٹر شیام کرشنن مشورہ دیتے ہیں کہ سی او پی ڈی والے افراد کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ گھر کے اندر مچھروں کے کوائل استعمال کرنے سے گریز کریں۔ مائع بخارات کو بھی احتیاط کے ساتھ استعمال کیا جانا چاہیے، خاص طور پر سونے کے کمرے یا چھوٹی، بند جگہوں میں۔ یہ تجویز کیا جاتا ہے کہ مینوفیکچرر کی ہدایات پر عمل کریں، زیادہ استعمال سے گریز کریں، اور مناسب وینٹیلیشن کو یقینی بنائیں۔ اگر کسی فرد کو کھانسی، گھرگھراہٹ، یا سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو تو اسے تازہ ہوا والے علاقے میں جانا چاہیے اور پروڈکٹ کا استعمال بند کر دینا چاہیے۔
مچھروں پر قابو پانے کے طریقے
ڈاکٹر شیام کرشنن کے مطابق، مچھروں پر قابو پانے کے محفوظ طریقوں میں کھڑکیوں اور دروازوں پر جالیاں لگانا، سوتے وقت مچھر دانی کا استعمال کرنا، اور گھر کے ارد گرد کھڑے پانی کو ہٹانا شامل ہے۔ ان اقدامات سے ہوا میں کسی قسم کے مضر مادے شامل کیے بغیر مچھروں کے خطرے کو کم کیا جا سکتا ہے۔
ایک اہم نکتہ
ڈاکٹر شیام کرشنن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ سی او پی ڈی کا انتظام صرف ادویات اور انہیلرز تک محدود نہیں ہے۔ گھر کے اندر موجود آلودگی یا نقصان دہ ذرات سے بچاؤ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ مریضوں کو چاہیے کہ وہ ایسے ماحولیاتی عوامل کی نشاندہی کریں اور انہیں کم سے کم کریں، گھر کے اندر ہوا کی آمد و رفت (وینٹیلیشن) کو بہتر بنائیں، اور اگر سانس کے مسائل شدت اختیار کر جائیں تو ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ گھر میں روزمرہ کی سادہ عادات اپنانے سے بھی سانس لینے میں آسانی پیدا کرنے اور بیماری کو سنبھالنے میں نمایاں مدد مل سکتی ہے۔
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