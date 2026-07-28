مانسون کی بیماریاں: الٹی، اسہال، اور گیسٹرو کا خطرہ، راجستھان میں ہر سال 3,900 سے زیادہ بچے مر جاتے ہیں
مانسون بیماری کا خطرہ لاتا ہے۔ آلودہ پانی اور خوراک کی وجہ سے انفیکشن میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔
Published : July 28, 2026 at 2:28 PM IST
جے پور (آدتیہ اتریا): ریاست میں مانسون کے فعال موسم کے آغاز سے بیماری کا خطرہ نمایاں طور پر بڑھ جاتا ہے۔ مانسون کے دوران آلودہ پینے کے پانی اور خوراک کا استعمال اسہال، معدے، الٹی، اور معدے کے انفیکشن جیسے حالات کے لیے اسپتالوں میں داخلوں میں مسلسل اضافہ کا باعث بنتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں پینے کے پانی کے ذرائع آلودہ ہونے اور حفظان صحت کی کمی کی وجہ سے انفیکشن تیزی سے پھیلتے ہیں۔
محکمہ صحت کے مطابق جے پور جودھ پور کوٹہ ادے پور، اجمیر، الور، بھرت پور، بھیلواڑہ، سیکر اور بانسواڑہ جیسے اضلاع میں اسہال اور گیسٹرو کے نسبتاً زیادہ کیس رپورٹ ہوئے ہیں۔ چھوٹے بچوں اور بوڑھوں میں انفیکشن کا خطرہ سب سے زیادہ ہے۔ آلودہ پانی اور کھلے میں فروخت ہونے والے کھانے پینے، بغیر دھوئے ہوئے پھل اور سبزیاں کھانے اور ہاتھوں کی مناسب حفظان صحت کی کمی کی وجہ سے انفیکشن تیزی سے پھیلتے ہیں۔ اگر بروقت علاج نہ کیا جائے تو پانی اور نمکیات کی کمی (ڈی ہائیڈریشن) سنگین حالت کا باعث بن سکتی ہے۔
ہیپاٹائٹس اور اسہال کا خطرہ:
معدے کے ماہر ڈاکٹر نیرج ناگایچ کا کہنا ہے کہ بارش کے موسم میں ہیپاٹائٹس اور ڈائریا جیسی بیماریوں کا خطرہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ یہ بیماریاں جان لیوا ہو سکتی ہیں اگر ان کا علاج نہ کیا جائے تو عام طور پر بروقت طبی دیکھ بھال اور احتیاطی تدابیر سے ان پر آسانی سے قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس لیے مانسون کے دوران پینے کے صاف پانی، ذاتی حفظان صحت اور متوازن خوراک پر خصوصی توجہ دینا اسہال اور گیسٹرو جیسی بیماریوں سے بچنے کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔
اموات کے اعداد و شمار:
محکمہ طبی اور صحت کے اعداد و شمار کے مطابق ملک میں پانچ سال سے کم عمر کے تقریباً 5.8 فیصد بچوں کی موت اسہال کی وجہ سے ہوتی ہے۔ اگرچہ راجستھان اسہال پر قابو پانے کے حوالے سے قومی اوسط اور دیگر ریاستوں سے بہتر ہے، لیکن میڈیکل ڈپارٹمنٹ کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ ریاست میں اب بھی سالانہ 3,900 سے زیادہ بچے اسہال سے مرتے ہیں- یہ تشویشناک بات ہے۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے-6 (2023-24) کی رپورٹ کے مطابق، راجستھان میں بچوں میں اسہال کی بیماری کے پھیلاؤ کی شرح 6.1 فیصد سے کم ہو کر 5.8 فیصد ہو گئی ہے، جب کہ قومی اوسط 7.9 فیصد ہے۔
ڈائریا روکو مہم:
محکمہ طبی اور صحت نے حال ہی میں 'ڈائریا روکو مہم' شروع کی ہے۔ یہ مہم ریاست بھر میں 31 جولائی تک چلائی جائے گی، خاص طور پر پانچ سال تک کے بچوں کو نشانہ بنایا جائے گا۔ اس اقدام کے تحت بچوں کو اسہال کی بیماریوں سے بچاؤ اور علاج کے لیے ORS او آر ایس کے پیکٹ اور زنک کی گولیاں فراہم کی جائیں گی۔
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ڈاکٹر روی پرکاش شرما، ڈائرکٹر آف پبلک ہیلتھ نے بتایا کہ مہم کے تحت، آشا کارکنان گھر گھر جا کر دو ORS پیکٹ اور فی بچہ زنک سپلیمنٹس کا 14 روزہ کورس فراہم کریں گے۔ یہ اس بات کو یقینی بنائے گا کہ اسہال کی صورت میں فوری طور پر ضروری علاج کا انتظام کیا جا سکتا ہے۔ تمام طبی سہولیات اور آنگن واڑی مراکز پر ORS-Zinc کارنر قائم کیے جائیں گے۔