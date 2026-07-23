مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن میں اضافہ، مہنگی ثابت ہو سکتی ہے چھوٹی سی لاپرواہی، ان چیزوں کو نہ کریں نظر انداز
مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن تیزی سے پھیلتا ہے۔ اس لیے ان کو نظر انداز کرنے کے بجائے بروقت علاج کروائیں۔
Published : July 23, 2026 at 8:56 AM IST
چنڈی گڑھ، ہریانہ: چندی گڑھ میں، ماہر امراض جلد مانسون کے موسم میں فنگل انفیکشن کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کا پانی براہ راست انفیکشن کا سبب نہیں بنتا لیکن جلد کی طویل نمی، پسینہ زیادہ آنا اور نمی فنگس کی تیزی سے نشوونما کا باعث بنتی ہے۔ اگر فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو، انفیکشن جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتا ہے اور بار بار ہونے والی پریشانیوں کا سبب بن سکتا ہے۔
کون زیادہ خطرے میں ہے؟
ی ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے، پی جی آئی میں سینئر ایسوسی ایٹ ریذیڈنٹ ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "ذیابیطس، موٹاپا، کمزور مدافعتی نظام اور ضرورت سے زیادہ پسینہ آنے والے افراد کو فنگل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ ایسے مریضوں میں انفیکشن جلد ٹھیک نہیں ہوتا اور اس لیے علامات کے دوبارہ ہونے کا امکان زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔"
فنگل انفیکشن پہلے پیدا ہوتے ہیں
ڈاکٹر اپوروا شرما نے کہا، "فنگل انفیکشن جسم کے ان حصوں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں نمی اور پسینہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان میں بغلوں، رانوں، کمر، گردن، چھاتیوں کے نیچے کی جلد، انگلیوں کے درمیان اور کھوپڑی شامل ہیں۔ خارش، سرخ دھبے، جلد کا جلنا، سرخ دھبے، جلد کا جلنا پرت انفیکشن کی ابتدائی علامات ہوسکتی ہے۔"
نمی، بارش نہیں، اصل وجہ ہے
ڈاکٹر اپوروا شرما نے مزید کہا، "لوگوں میں یہ غلط فہمی ہے کہ بارش کا پانی فنگس انفیکشن کا سبب بنتا ہے۔ اصل وجہ جلد پر طویل نمی ہے۔ گیلے کپڑے پہننا، پسینے والے کپڑے، گیلے جوتے اور موزے اور تنگ لباس انفیکشن کا خطرہ کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔"
کھوپڑی کو نظر انداز کرنا بھی ایک مسئلہ ہے
ڈاکٹر اپوروا شرما کے مطابق، "مانسون کے دوران ہوا میں نمی بڑھنے کی وجہ سے، کھوپڑی زیادہ دیر تک گیلی اور پسینے سے تر رہتی ہے، جس کی وجہ سے فنگس اور بیکٹیریا تیزی سے بڑھتے ہیں، جس کے نتیجے میں خشکی، کھجلی، تیل کی جلد جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس موسم میں بالوں کو صاف کرنے سے زیادہ بالوں کے جھڑنے پر توجہ دینا ضروری ہے۔ صفائی"
گیلے بالوں کو باندھنے سے انفیکشن بڑھ سکتا ہے
ڈاکٹر اپوروا شرما نے گیلے بالوں کے بارے میں کہا، "بارش میں بھیگنے کے بعد، بہت سے لوگ اپنے بالوں کو خشک کیے بغیر باندھ لیتے ہیں یا انہیں زیادہ دیر تک گیلا چھوڑ دیتے ہیں۔ بارش میں بھیگنے کے بعد اپنے بالوں کو صاف پانی سے دھو کر اچھی طرح خشک کریں۔ گیلے بالوں کو زیادہ دیر تک باندھے رکھنے سے کھوپڑی کے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔"
بغیر مشورے کے سٹیرائیڈ کریم لگانا خطرناک ہے
ڈاکٹر اپوروا شرما نے خبردار کیا، "خارش یا داد کی صورت میں میڈیکل سٹور سے کریم خرید کر خود لگانا سنگین غلطی ہو سکتی ہے۔ بہت سی کریموں میں سٹیرائیڈز ہوتے ہیں، اس سے کچھ دیر کے لیے خارش کم ہو جاتی ہے، لیکن انفیکشن پھیلتا رہتا ہے، جس سے بعد میں علاج مشکل ہو جاتا ہے۔"
علاج بند کرنا مہنگا پڑ سکتا ہے
کوکیی انفیکشن والے مریض علامات کے کم ہوتے ہی دوا لینا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس بارے میں ڈاکٹر اپوروا نے کہا، "دوائیوں کو بند کرنے سے فنگس مکمل طور پر ختم نہیں ہوتی اور انفیکشن واپس آ سکتا ہے۔ آپ کے ڈاکٹر جتنے دن تجویز کریں، علاج کو مکمل کرنا چاہیے۔"
آسان لیکن ضروری احتیاطی تدابیر
ماہرین کے مطابق مانسون کے دوران اپنی جلد اور کھوپڑی کو صاف اور خشک رکھنا اس سے بچاؤ کا سب سے مؤثر طریقہ ہے۔ پسینہ آنے پر کپڑے تبدیل کریں، گیلے جوتے اور موزے فوراً اتاریں، ڈھیلے، سوتی کپڑے پہنیں، متوازن غذا کھائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر بالوں یا جلد کی مختلف مصنوعات کا بار بار استعمال کرنے سے گریز کریں۔ بروقت، مناسب علاج اور احتیاطی تدابیر سے فنگل انفیکشن کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔