دل کے دورے سے بچنے کے لیے طرزِ زندگی میں یہ مخصوص تبدیلیاں لائیں
ماہرین کا ماننا ہے کہ محض طرزِ زندگی اور غذائی عادات کے ذریعے دل کو صحت مند رکھا جا سکتا ہے
Published : October 6, 2026 at 12:08 PM IST
اعداد و شمار کے مطابق، ہمارے ملک میں ہر سال 28 لاکھ (2.8 ملین) افراد دل کی بیماری کے باعث اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ ان میں سے 62 فیصد افراد کی عمریں 40 سے 69 سال کے درمیان ہوتی ہیں۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروے (NFHS) اور سیمپل رجسٹریشن سسٹم (SRS) کے اعداد و شمار ظاہر کرتے ہیں کہ 2022 اور 2024 کے درمیان ہونے والی اموات میں سے 60 فیصد غیر متعدی بیماریوں کی وجہ سے ہوئیں، جن میں سے 32 فیصد اموات کی وجہ دل کی بیماری تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس صورتحال کے پیشِ نظر دل کی بیماری سے بچاؤ کے اقدامات اپنانا انتہائی ضروری ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک (دل کا دورہ) سے بچنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے...
ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے طرزِ زندگی میں یہ تبدیلیاں لائیں
ماہرین کا کہنا ہے کہ ہفتے میں تین سے چار بار ایک منٹ جاگنگ (تیز دوڑ) اور دو منٹ پیدل چلنا فائدہ مند ہے۔
کئی تحقیقات سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ 20 سے 30 منٹ تک سائیکل چلانے سے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ تیراکی دل اور پھیپھڑوں کی کارکردگی کو بڑھاتی ہے۔ ہارورڈ ڈاٹ ای ڈی یو (Harvard.edu) کے مطابق، تیراکی ذہنی دباؤ کو کم کرتی ہے، جس سے دل اور شریانوں کی صحت کو فائدہ پہنچتا ہے۔
ویٹ لفٹنگ (وزن اٹھانے کی ورزش) سے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ پٹھے آکسیجن کا استعمال زیادہ مؤثر طریقے سے کرتے ہیں، جس سے دل پر پڑنے والا دباؤ کم ہوتا ہے۔
زومبا ، سالسااور گھر پر رقص (ڈانس) جیسی سرگرمیاں—بشرطیکہ وہ اتنی بھرپور ہوں کہ آپ کو پسینہ آئے دل کے لیے فائدہ مند سمجھی جاتی ہیں۔
یوگا ذہنی دباؤ کو کم کرنے میں مدد دیتا ہے، جو دل کی بیماری کی ایک بڑی وجہ ہے، اور یہ دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں بھی معاون ہے۔ ہارورڈ ڈاٹ ای ڈی یو کے مطابق، دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں یوگا اتنا ہی مؤثر ہے جتنی کہ روایتی ورزشیں، مثلاً تیز قدمی۔
ان چکنائیوں (fats) کا انتخاب کریں:
زیتون کا تیل، کینولا آئل، سبزیوں کا تیل (ویجیٹیبل آئل)، مونگ پھلی کا تیل وغیرہ۔
ٹرانس فیٹ سے پاک
کولیسٹرول کم کرنے والی مارجرین، جیسے کہ بینیکول
خشک میوہ جات (نٹس)، انکرت والے اناج، ایووکاڈو
ان چکنائیوں کا استعمال محدود کریں:
مکھن
بیکن کی چربی
کریم والی ساس
کوکو بٹر (جو چاکلیٹ میں پایا جاتا ہے)
ناریل، کپاس کے بیج (کاٹن سیڈ) اور پام کرنل کا تیل
ماہرین کا کہنا ہے کہ متوازن غذا صحت کے لیے مفید ہے۔ پھلوں، سبزیوں، ثابت اناج اور پھلیوں کو ترجیح دینا دل کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے، کیونکہ یہ فائبر، اینٹی آکسیڈنٹس اور صحت بخش چکنائی فراہم کرتے ہیں۔ بحیرہ روم کی طرز کی غذا جس میں کولیسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے,اسپین، فرانس، اٹلی، یونان، شام اور لبنان جیسے ممالک میں اپنائی جاتی ہے۔ ucdavis.edu کے مطابق، جو لوگ اس طرزِ غذا پر عمل کرتے ہیں ان میں بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور خون میں شکر (بلڈ شوگر) کی سطح کم رہتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کی صحت بہتر رہتی ہے۔
– ڈاکٹر بی سری ہری کے مطابق دل کی صحت کے لیے متوازن غذا انتہائی ضروری ہے۔ کیلوریز کے حصول اور جسمانی سرگرمی کے درمیان توازن ہونا چاہیے۔ انسان کو شراب نوشی اور سگریٹ نوشی سے پرہیز کرنا چاہیے اور وزن کو قابو میں رکھنا چاہیے۔ زیتون اور سویا بین جیسے تیل کا استعمال کرنا چاہیے۔ ثابت اناج جیسے باجرہ، جوار، فوکس ٹیل ملیٹ، راگی، ہارس گرام اور ساما کا استعمال مفید سمجھا جاتا ہے۔ نمک کا استعمال کم کرنا چاہیے
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مزید برآں، ماہرین سرخ گوشت، مکھن، پنیر، پروسیس شدہ اسنیکس اور تلی ہوئی اشیاء کا استعمال محدود کرنے کا مشورہ دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایل ڈی ایل (LDL) کولیسٹرول کی سطح میں اضافہ کرتے ہیں۔
ریفائنڈ اناج (جیسے سفید ڈبل روٹی) اور چینی سے پرہیز کرنے کی بھی سفارش کی جاتی ہے، کیونکہ یہ خون میں گلوکوز کی سطح کو بڑھاتے ہیں۔
نمک کا استعمال کم کرنے سے بلڈ پریشر کو قابو میں رکھنے میں مدد ملتی ہے، جبکہ چینی کا استعمال محدود کرنے سے ذیابیطس اور موٹاپے سے بچاؤ میں مدد ملتی ہے۔