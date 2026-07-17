دل کا دورہ پڑنے سے بچنے کے لیے طرز زندگی میں یہ بنیادی تبدیلیاں کریں، جانئے ماہرین کیا کہتے ہیں
ماہرین کا کہنا ہےکہ طرززندگی میں تبدیلی دل کے دورے کے خطرے کو نمایاں طور پرکم کرسکتی ہے۔جانیں کہ کس قسم کی تبدیلیاں ضروری ہیں...
Published : July 17, 2026 at 4:53 PM IST
حیدرآباد: دل سے متعلق مسائل ان دنوں تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ ماہرین اس کی وجہ بنیادی طور پر طرز زندگی میں تبدیلی، غذائی عادات، جسمانی سرگرمی کی کمی اور ہارمونز کے اتار چڑھاؤ کو قرار دیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بعض احتیاطی تدابیر اختیار کرنے سے دل کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد مل سکتی ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ یہ احتیاطی تدابیر کیا ہیں...
ورزش: ماہرین باقاعدگی سے ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات کا حصہ بنانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کہ جسم کو کچھ جسمانی سرگرمی حاصل ہو، تجاویز میں روزانہ کم از کم 10,000 قدم چلنا، سیڑھیاں چڑھنا، اور کھانے کے بعد تھوڑی سی چہل قدمیکرنا شامل ہے۔ دی لینسیٹ پبلک ہیلتھ کے مطابق روزانہ 7000 قدم چلنے سے دل کی بیماری کا خطرہ 25 فیصد تک کم ہوجاتا ہے۔
وزن کنٹرول: ماہرین کا کہنا ہے کہ صحت مند وزن برقرار رکھنا دل کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ اس کو حاصل کرنے کے لیے، پہلا قدم یہ طے کرنا ہے کہ آیا آپ کا وزن آپ کے قد کے لیے موزوں ہے۔ مزید برآں، اپنے BMI (باڈی ماس انڈیکس) کو جاننا اور اگر آپ کو وزن بڑھنے یا کم ہونے کا سامنا ہے تو غذائی مشورے کے لیے ڈاکٹر سے رجوع کرنا بہت ضروری ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ اپنے بی ایم آئی کو صحت مند رینج کے اندر رکھنے سے دل سے متعلق مسائل کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔
ان باتوں کو ذہن میں رکھیں: ماہرین بلڈ شوگر لیول اور بلڈ پریشر کی باقاعدگی سے نگرانی کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر ان سطحوں میں کوئی اتار چڑھاؤ دیکھا جائے تو ڈاکٹر سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
غذا: ہر کوئی مٹھائیاں، نمکین، جنک فوڈ، اور تیل یا مسالہ دار پکوان سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ تاہم ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ ان کھانوں کا زیادہ استعمال وزن میں اضافے اور دل کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ لہٰذا، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ انہیں تھوڑا سا استعمال کریں یا ان سے مکمل پرہیز کریں۔ اس سلسلے میں کم کاربوہائیڈریٹ والی 'میڈیٹیرین ڈائیٹ' کو اپنانے کی سفارش کی جاتی ہے۔ یہ خوراک سبزیوں، گری دار میوے، بیج، خالص زیتون کے تیل اور پروٹین کے استعمال پر زور دیتی ہے۔ ucdavis.edu کے مطابق، جو لوگ بحیرہ روم کی خوراک کھاتے ہیں ان کے بلڈ پریشر، کولیسٹرول اور بلڈ شوگر کی کم سطح برقرار رکھنے کا امکان ہوتا ہے۔
متحرک رہیں: متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ بغیر کسی جسمانی سرگرمی کے گھنٹوں بیٹھے بیٹھے رہتے ہیں انہیں دل کی بیماری اور ذیابیطس کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ لہذا، امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کم از کم 150 منٹ کی اعتدال پسند ایروبک ورزش یا 75 منٹ کی بھرپور ایروبک ورزش فی ہفتہ تجویز کرتی ہے۔
دماغی صحت کے مسائل: ماہرین کا کہنا ہے کہ، بعض صورتوں میں، دماغی صحت کے مسائل بھی دل کی صحت کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔ نتیجتاً، دماغ کو پرسکون رکھنے کے لیے مراقبہ، یوگا، اور سانس لینے کی مشقیں کرنے کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن نوٹ کرتی ہے کہ دماغی صحت کے مسائل دل کی بیماری کو متاثر کر سکتے ہیں۔
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ضرورت سے زیادہ اسکرین کا استعمال: نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، اسکرین کا زیادہ استعمال دل سے متعلق بیماریوں کے بڑھتے ہوئے خطرے سے منسلک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسکرین کا زیادہ وقت بیٹھے رہنے والے طرز زندگی کو فروغ دیتا ہے اور خبردار کرتا ہے کہ یہ موٹاپے کا باعث بن سکتا ہے، جو دل کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔