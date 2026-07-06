بارش کے موسم میں قوت مدافعت بڑھانے کے لیے ان تین چیزوں خوراک میں ضرور شامل کریں، یہاں مزید جانیں
آیورویدک گھریلو علاج مانسون کے دوران جسم کو کمزور ہونے سے بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ یہ قدرتی علاج کیا ہیں...
Published : July 6, 2026 at 12:46 PM IST
گرمیوں کا موسم ختم ہو گیا، اور مانسون آ گیا۔ مانسون کے آغاز کے ساتھ ہی نمی اور درجہ حرارت میں تبدیلی وائرل بخار، نزلہ زکام اور پیٹ سے متعلق مسائل میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اس موسم میں آپ کے جسم کی قوت مدافعت کو مضبوط بنانے سے آپ ان بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں۔ آپ کو اس کے لیے دوا کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے باورچی خانے میں پائے جانے والے قدرتی اجزاء معمولی بیماریوں اور انفیکشن سے لڑنے میں انتہائی موثر ہیں۔ یہ نہ صرف مدافعتی نظام کو مضبوط کرتے ہیں، بلکہ ان کے کوئی مضر اثرات بھی نہیں ہوتے۔ یہ جاننے کے لیے اس آرٹیکل کو مکمل پڑھیں کہ باورچی خانے کے کون سے اجزاء آپ کی قوت مدافعت کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہیں...
ہلدی قوت مدافعت بڑھانے میں انتہائی موثر
اس میں کرکیومین نامی مرکب ہوتا ہے، جو سوزش کو روکنے والی خصوصیات رکھتا ہے۔ مدافعتی نظام کو مضبوط بنا کر، یہ برسات کے موسم میں انفیکشن کے خطرے کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ کالی مرچ کے ساتھ ہلدی کا استعمال کرکیومین کے جذب کو بہتر بناتا ہے، اس طرح ہلدی کے قوت مدافعت بڑھانے والے اثرات میں اضافہ ہوتا ہے۔
اگر آپ روزانہ ہلدی پینا چاہتے ہیں تو گرم دودھ میں ہلدی ابال کر 'گولڈن ملک' بنا سکتے ہیں۔ متبادل طور پر آپ ہلدی، گھی اور کالی مرچ کو گرم پانی میں ملا کر چائے کی طرح پی سکتے ہیں۔ اس طرح کے روایتی طریقے مانسون کے موسم میں بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتے ہیں۔
ادرک کو ایک بہترین دوا
ادرک میں جنجرول نامی بائیو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہوتا ہے، جو اینٹی وائرل اور اینٹی سوزش خصوصیات رکھتا ہے۔ یہ مانسون سے متعلق عام بیماریوں جیسے سردی اور ہاضمے کے مسائل کا مؤثر طریقے سے مقابلہ کرتا ہے۔ روایتی مشروبات اور پکوان جیسے کہ ادرک کی سبز چائے اور جنوبی ہندوستانی (ایک سوپ جو املی اور ادرک سے بنایا جاتا ہے)اس کو موسمی تبدیلیوں کے دوران قوت مدافعت بڑھانے کے لیے بہترین قدرتی علاج سمجھا جاتا ہے۔ مزید برآں، ایک کپ گرم پانی میں پسی ہوئی ادرک، شہد اور لیموں کا رس ملا کر پینے سے قوت مدافعت بڑھانے میں مدد ملتی ہے۔ قوت مدافعت بڑھانے والا یہ مشروب طویل عرصے سے مقبول ہے۔ ماہرین صحت اسے مانسون کے موسم میں سانس کے انفیکشن سے نجات دلانے کے لیے انتہائی فائدہ مند سمجھتے ہیں۔
آملہ بھی بہت فائدہ مند
مانسون کے موسم میں آملہ جلد کے لیے حفاظتی ڈھال کا کام کرتا ہے۔ غذائیت کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ آملہ میں سنترے کے مقابلے میں 20 گنا زیادہ وٹامن سی ہوتا ہے (سنترے میں 30 ملی گرام کے مقابلے میں 600 ملی گرام فی 100 گرام)۔ یہ کولیجن کی تشکیل اور مدافعتی خلیوں کی پیداوار کے لیے ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اسے اپنی غذا میں شامل کرنے سے اہم فوائد حاصل ہوتے ہیں- چاہے آپ اسے روایتی شکل میں استعمال کریں جیسے * آملہ مربہ (کینڈیڈ آملہ) یا آملہ پاؤڈر کو اسموتھی میں شامل کرکے۔ غذائیت سے بھرپور آملہ کو اپنی غذا میں شامل کرنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ آملہ خریدتے وقت ایسے پھلوں کا انتخاب کریں جو مضبوط، سبز پیلے رنگ کے اور داغوں سے پاک ہوں۔ نرم یا بے رنگ آملہ کم غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں۔
نوٹ کرنے کے پوائنٹس
مانسون کے موسم میں نمی نیند میں خلل ڈال سکتی ہے۔ ماہرین صحت سائٹوکائن کی زیادہ سے زیادہ پیداوار کو برقرار رکھنے کے لیے 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینے کا مشورہ دیتے ہیں، جو قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے انتہائی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔
پانچ منٹ کا لمفیٹک مساج جو گردن کے نیچے سے کالر کی ہڈی تک کیا جاتا ہے جسم سے زہریلے مادوں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے اور خون کے سفید خلیوں کی گردش کو بہتر بناتا ہے۔ اس تکنیک کو آیورویدک اور جدید طبی علاج دونوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
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ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے پیروں کو گرم، نمکین پانی میں بھگونے سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے اور مانسون کے موسم سے وابستہ تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔
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