بھارت میں گردے کی پیوند کاری کا بڑا بحران: 61,000 سے زیادہ لوگ منتظر، گردے کی بیماری کی علامات جانیں
گردے کی دائمی بیماری کو 'خاموش قاتل' کہا جاتا ہے کیونکہ ابتدائی مراحل میں کوئی واضح علامات ظاہرنہیں ہوتیں۔
Published : August 29, 2026 at 12:09 PM IST
گردے کی پیوند کاری کی مانگ اور بھارت میں عطیہ کرنے والے اعضاء کی دستیابی کے درمیان فرق مسلسل وسیع ہوتا جا رہا ہے۔ پارلیمانی قائمہ کمیٹی کی رپورٹ کے مطابق گردے فیل ہونے والے مریضوں کی تعداد اور اعضاء کی دستیابی میں بڑا فرق ہے۔ انتظار کی فہرست میں مریضوں کی تعداد آج تک کی گئی پیوند کاری کی کل تعداد سے تقریباً پانچ گنا ہے۔ اس وقت 61,000 سے زیادہ مریض گردے کی پیوند کاری کے منتظر ہیں، لیکن عطیہ دہندگان کی شدید کمی اور بیداری کی کمی کی وجہ سے سالانہ صرف چند ہزار ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں۔
کڈنی ٹرانسپلانٹس کی کمی کی وجوہات
ملک میں مردہ عطیہ دہندگان سے اعضاء کی بازیافت کی شرح بہت کم ہے۔ نتیجتاً، مریضوں کو اپنی باری کا انتظار کرتے ہوئے اکثر مہینوں یا سالوں تک ڈائیلاسز پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ اس صورتحال کی بنیادی وجہ بیداری کی کمی ہے۔ عام لوگوں میں اعضاء کے عطیہ کے حوالے سے غلط فہمیاں اور معلومات کی کمی ہے۔ تمام اسپتالوں میں دماغی موت کی شناخت کرنے اور اعضاء کو محفوظ طریقے سے بازیافت کرنے کی سہولیات موجود نہیں ہیں۔ مزید برآں، نجی اسپتالوں میں ٹرانسپلانٹس کی لاگت بہت زیادہ ہے، جو کم آمدنی والے مریضوں کو اس علاج تک رسائی سے روکتی ہے۔
صحت اور خاندانی بہبود کی کمیٹی کی سفارش
صحت اور خاندانی بہبود کی کمیٹی نے بڑی ریاستوں میں کم از کم تین سرکاری میڈیکل کالجوں اور ہر چھوٹی ریاست اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں کم از کم ایک میں کڈنی ٹرانسپلانٹ کی سہولیات کو وسعت دینے کی سفارش کی ہے۔ مزید برآں، کمیٹی نے اعضاء کی پیوند کاری کے مراکز اور انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مقررہ وقت پر اہداف مقرر کرنے پر زور دیا ہے، خاص طور پر پہاڑی علاقوں یا ایسے علاقوں میں جہاں ایسی سہولیات کا فقدان ہے۔ صحت اور خاندانی بہبود کی پارلیمانی کمیٹی کی یہ سفارش گردے کی پیوند کاری کی شدید کمی اور ملک بھر میں علاقائی تفاوت کو دور کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔
گردہ اتنا اہم عضو کیوں ہے؟
گردے خون سے فاضل مادوں کو نکالنے اور جسم میں سیال کا توازن برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر گردے درست طریقے سے کام نہ کر پائیں تو مختلف بیماریوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور یہ حالت جان لیوا بھی ہو سکتی ہے۔ تاہم گردے کے مسائل کا بروقت پتہ لگانا مہلک نتائج کو روک سکتا ہے۔ آئیے اب گردے کی بیماری کی ابتدائی علامات کو دیکھتے ہیں۔
باقاعدہ اسکریننگ ٹیسٹ کی اہمیت
گردے کی بیماری کو اکثر "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی دائمی بیماری (ایک طویل مدتی حالت) بغیر کسی ابتدائی انتباہی علامات کے گردوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ چونکہ ابتدائی علامات اکثر غیر واضح ہوتی ہیں، اس لیے بہت سے لوگ اس حالت سے لاعلم رہتے ہیں جب تک کہ یہ شدید نہ ہو جائے اور اسے ڈائیلاسز یا گردے کی پیوند کاری کی ضرورت نہ ہو۔ اس تناظر میں مختلف مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ذیابیطس، ہائی بلڈ پریشر، اور طرز زندگی سے متعلق بیماریوں میں اضافے کی وجہ سے گردوں کے مسائل کا عالمی سطح پر بوجھ تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ لہذا باقاعدگی سے اسکریننگ ٹیسٹ سے گزرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔
رات کو بار بار پیشاب آنا:
nhs.uk کے مطابق بار بار پیشاب آنا گردوں کی بیماری کی ابتدائی علامات میں سے ایک ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بار بار رات کو جاگ کر پیشاب کرنا گردوں کی بیماری کی علامت ہو سکتا ہے۔ جب گردے کے فلٹر خراب ہوجاتے ہیں تو پیشاب کرنے کی خواہش بڑھ جاتی ہے۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ یہ آپ کی نیند میں اکثر رکاوٹوں کا سبب بنتا ہے۔
پیروں یا ٹانگوں میں سوجن:
کلیولینڈ کلینک کے مطابق، گردوں کی خرابی کی علامات میں ہاتھوں، ٹخنوں یا چہرے کے گرد سوجن شامل ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو وہ اضافی سوڈیم اور پانی کو فلٹر کرنے میں ناکام رہتے ہیں۔ اس سے جسم میں سیال جمع ہو سکتا ہے، جس سے پاؤں یا ٹانگوں میں سوجن ہو سکتی ہے۔ خاص طور پر اگر آپ کی ٹانگیں معمول سے زیادہ تنگ محسوس ہوتی ہیں جہاں آپ کے جوتے یا موزے فٹ ہوتے ہیں، تو یہ گردے کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔
پیشاب میں خون:
ماہرین کا کہنا ہے کہ پیشاب میں خون گردوں کے خراب ہونے کی سنگین علامت ہے۔ یہ پیشاب کی نالی کو پہنچنے والے نقصان کی نشاندہی کر سکتا ہے اور یہ گردے کی پتھری، انفیکشن یا گردے کی شدید بیماری کی علامت ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر آپ کو گلابی، سرخ، یا بھورا پیشاب نظر آتا ہے، یا خون کے جمنے نظر آتے ہیں، تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن نے نوٹ کیا کہ پیشاب میں خون گردے کی بیماری کی سب سے زیادہ تشویشناک علامات میں سے ایک ہے۔
جھاگ دار پیشاب:
جھاگ دار پیشاب کو پروٹینوریا کہا جاتا ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ ایسا اس وقت ہوتا ہے جب گردے خراب ہو جاتے ہیں اور پروٹین کو صحیح طریقے سے فلٹر کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ نتیجتاً، البومن جیسے پروٹین پیشاب میں خارج ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ جھاگ دار دکھائی دیتا ہے۔
سانس کی قلت:
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے کی بیماری پھیپھڑوں میں سیال جمع ہونے کا باعث بنتی ہے، جس سے سانس کی قلت جیسے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ مسئلہ گردے کی بیماری کے ابتدائی مراحل میں زیادہ عام ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل میں بھی ہو سکتا ہے۔ میو کلینک نوٹ کرتا ہے کہ اگر فاضل اشیاء اور اضافی سیال کو جسم سے فلٹر نہ کیا جائے تو وہ پھیپھڑوں میں جمع ہو سکتے ہیں، جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے۔ فوری طور پر ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے، خاص طور پر اگر آپ کو آرام کرنے یا لیٹتے وقت سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہو۔
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مسلسل تھکاوٹ اور کمزوری:
تھکاوٹ صحت کے مختلف مسائل کی ایک عام علامت ہے۔ ماہرین بتاتے ہیں کہ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے تو جسم میں فضلہ اور زہریلے مادے بن جاتے ہیں جس سے توانائی کی کمی کی وجہ سے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے۔ اگر آپ کافی آرام کرنے کے باوجود مسلسل تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں، تو یہ اس بات کی نشاندہی کر سکتا ہے کہ آپ کے گردے فضلہ کی مصنوعات کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے سے قاصر ہیں۔