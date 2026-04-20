تیس سالوں میں تیس فیصد اضافہ: ذیابیطس کے چیلنج پر کیسے قابو پایا جائے؟ ذیابیطس کے ماہر ڈاکٹر وی موہن کا خصوصی انٹرویو
Published : April 20, 2026 at 3:42 PM IST
حیدرآباد: آج کے تناظر میں، تقریباً ہر گھر میں کم از کم ایک فرد کا ذیابیطس کا شکار ہونا ایک عام سی بات بن گئی ہے۔ صرف تیس سال پہلے، پوری گلی میں ذیابیطس کے مریض کو تلاش کرنا حیران کن تھا۔ تاہم، آج، جاگتے ہی ایک گولی لینا اور صبح کی سیر کے لیے نکلنا ہمارے روزمرہ کے معمولات کا لازم و ملزوم حصہ بن چکا ہے۔
کھانے سے لے کر ان کرسیوں تک جس پر ہم بیٹھتے ہیں، ہر چیز — اکثر ہمارے شعور کے بغیر — ہمیں بیماری کی طرف دھکیل رہی ہے۔ ہم نے جدیدیت کے نام پر جو غذائی عادات اپنا رکھی ہیں، جسمانی سرگرمیوں میں کمی کے ساتھ وہ آج ہمیں "دنیا کے ذیابیطس کیپٹل" میں تبدیل کر رہی ہیں۔
اس نازک صورتحال کے درمیان، آئیے ہم مدراس ذیابیطس ریسرچ فاؤنڈیشن کے چیئرمین ڈاکٹر وی موہن کی ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کو فراہم کردہ تفصیلی معلومات کا جائزہ لیتے ہیں کہ ذیابیطس اتنی تیزی سے کیوں پھیل رہی ہے اور اس سے بچاؤ کے لیے کیا آسان اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ یہ مضمون "ذیابیطس آگاہی مہم" کا ایک لازمی حصہ ہے۔ اس مہم کی سربراہی ای ٹی وی بھارت (ETV Bharat) کر رہا ہے، جس کا مقصد کمیونٹی میں بیداری کو فروغ دینا ہے۔
پہلے: 2 فیصد... اب: 30 فیصد— چونکا دینے والے اعدادوشمار
اپنے وسیع تجربے سے حاصل کردہ معلومات و بصیرت کا اشتراک کرتے ہوئے، ڈاکٹر موہن نے بھارت میں ذیابیطس کے بڑھنے والے خطرناک پھیلاؤ پر روشنی ڈالی۔ 1972 میں، جب وہ صرف 18 سال کے تھے اور اپنے والد کے ساتھ تحقیقی سفر کا آغاز کیا، تب سے لے کر آج صورت حال بالکل مختلف ہے۔
اس وقت، بڑے شہری مراکز میں، ہر 100 میں سے صرف 2 افراد (2 فیصد) ہی کو ذیابیطس تھا۔ دیہی علاقوں میں، پھیلاؤ اور بھی کم تھا - ہر 100 میں سے صرف 1 (1 فیصد) ہی اس متاثر ہوا کرتا تھا۔ تاہم، گزشتہ 30 سالوں میں جو تبدیلی دیکھی گئی ہے وہ واقعی چونکا دینے والی ہے۔
آج، چنئی جیسے میٹروپولیٹن شہروں میں، 20 سال یا اس سے زیادہ عمر کی آبادی کا حیران کن 30 فیصد ذیابیطس کا شکار ہے۔ 50 سے 55 سال کے درمیان نصف افراد (50 فیصد) اس بیماری میں مبتلا ہیں۔ مزید 25 فیصد میں ابتدائی مرحلے کی علامات ظاہر ہو رہی ہے، ایک ایسی حالت جسے 'پری ذیابیطس' کہا جاتا ہے۔ جب مجموعی طور پر شمار کیا جاتا ہے، تو یہ بات قابل غور ہے کہ اس مخصوص عمر کے 75 فیصد لوگ یا تو پہلے سے ہی متاثر ہیں یا اس بیماری کے پیدا ہونے کے خطرے میں ہیں۔
موٹاپے کی شناخت کیسے کی جائے؟ BMI بمقابلہ کمر کا گھیراؤ
عام طور پر، ہم موٹاپے کی پیمائش کے لیے 'BMI' (باڈی ماس انڈیکس) طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کا حساب کسی فرد کے قد اور وزن کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔ تاہم، ڈاکٹر موہن نوٹ کرتے ہیں کہ اگرچہ 'BMI' (باڈی ماس انڈیکس) کچھ افادیت پیش کرتا ہے، لیکن یہ خود بھارتیوں کے لیے کافی نہیں ہے۔
'ایبڈومینل اوبیسٹی' (پیٹ کا موٹاپا)
ہندوستانیوں کے لیے، پیٹ میں چربی کا جمع ہونا، جسے پیٹ کا موٹاپا کہا جاتا ہے، جسم کے عام موٹاپے سے کہیں زیادہ خطرہ ہے۔ یہ معیاری انچ ٹیپ سے زیادہ کچھ نہیں استعمال کرتے ہوئے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ ہندوستانیوں کے لیے، پیٹ کے گرد چربی کا جمع ہونا، جسے 'ایبڈومینل اوبیسٹی' (پیٹ کا موٹاپا) کہا جاتا ہے، جسم کے عمومی موٹاپے سے کہیں زیادہ خطرناک ہے۔ معیاری پیمائش کرنے والی ٹیپ استعمال کرکے اس کا پتہ لگایا جاسکتا ہے۔
مرد: کمر کا گھیراؤ 90 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو صحت کے خطرے کی نشاندہی کرتا ہے۔
خواتین: اگر کمر کا گھیراؤ 80 سینٹی میٹر سے زیادہ ہو تو یہ موٹاپے کی علامت ہے۔
'ایکٹوپک فیٹ' پیٹ کے اندر کی چربی
یہ چربی جو پیٹ کے اندر جمع ہوتی ہے اسے 'ایکٹوپک فیٹ' کہا جاتا ہے۔ اگرچہ ذیلی چکنائی (چکنائی جلد کے بالکل نیچے واقع ہوتی ہے) سے کوئی خاص خطرہ نہیں ہوتا، لیکن یہ خطرناک ہو جاتی ہے جب یہ اندرونی طور پر ہجرت کر کے اعضاء جیسے جگر اور لبلبہ میں جمع ہو جاتی ہے۔ یہ اس مرحلے پر ہے کہ یہ دل کے دورے اور ذیابیطس جیسے حالات کو متحرک کرتا ہے۔
بھارتی ذیابیطس کا زیادہ شکار کیوں ہیں؟
ڈاکٹر کے مطابق، بھارت میں ذیابیطس کے بڑھتے ہوئے پھیلاؤ کے پیچھے تین بنیادی وجوہات ہیں:
- جینیاتیات: بھارتیوں میں ذیابیطس پیدا ہونے کا موروثی رجحان یا جینیاتی امکان زیادہ ہوتا ہے۔
- غذائی عادات: ہم بڑی مقدار میں چاول پر مبنی غذائیں (کاربوہائیڈریٹس) کھاتے ہیں۔ خاص طور پر، بہتر سفید چاول کا استعمال چربی کو جمع کرنے کا ایک اہم عنصر (بنیادی معاون) ہے۔
- جسمانی سرگرمی کی کمی: ایک اور اہم عنصر جسمانی ورزش میں مشغول ہونے کی کم ہوتی عادت ہے، یہ رجحان بچپن سے ہی دیکھا جا رہا ہے۔
"زیادہ دیر تک بیٹھنا سگریٹ نوشی کے مترادف ہے۔"
جس طرح ایک کہاوت "سگریٹ نوشی صحت کے لیے نقصان دہ ہے" رائج تھی، آج ڈاکٹر اس بات پر زور دے کر کہہ رہے ہیں کہ "بیٹھنا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔" اس لیے زیادہ بیٹھنا چاہیے۔ جب ہم ایک ہی جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھے رہتے ہیں تو جسم کے اندر دورانِ خون بے قاعدہ ہو جاتا ہے۔ اس مسئلے سے بچنے میں مدد کے لیے ڈاکٹر موہن کی طرف سے پیش کردہ کچھ آسان تجاویز کی تفصیلات ہیں۔
- دفتر میں ساتھیوں سے بات کرتے وقت، فون پر بات کرنے کے بجائے، آپ ان کے پاس جا کر ذاتی طور پر بات کر سکتے ہیں۔
- آپ کو ہر گھنٹے میں یا ہر 45 منٹ میں ایک بار اٹھ کر تھوڑی دوری پر چلنا چاہیے۔
- اپنے موبائل فون پر بات کرتے وقت، کھڑے ہو کر یا چلتے ہوئے آپ ایسا کر سکتے ہیں۔
- آپ کو روزانہ کم از کم 7,000 سے 10,000 قدم چلنے کا ہدف مقرر کرنا چاہیے۔
اقتصادی ترقی اور خوراک کی ثقافت میں تبدیلی
تمل ناڈو میں معاشی ترقی کا مشاہدہ کیا گیا ہے — خاص طور پر اس کے جنوبی اضلاع میں — نے ہماری غذائی عادات کو نمایاں طور پر تبدیل کر دیا ہے۔ انفارمیشن ٹیکنالوجی فرموں کی آمد اور غیر ملکی سرمایہ کاری کی آمد نے لوگوں کی ڈسپوزایبل آمدنی میں اضافہ کیا ہے۔ نتیجتاً، کاروں اور موٹر سائیکلوں کی خریداری بہت زیادہ قابل رسائی ہو گئی ہے۔
قدرتی جسمانی ورزش جو لوگوں نے کبھی بس یا سائیکل کے ذریعے سفر کرکے حاصل کی تھی آج بڑی حد تک ختم ہوگئی ہے۔ مزید برآں، آن لائن ڈیلیوری سروسز کے ذریعے فاسٹ فوڈ کا آرڈر دینے اور استعمال کرنے کا کلچر تیزی سے پھیلتا جا رہا ہے۔
ماضی میں، ریستوراں میں باہر کھانا ایک نایاب، کبھی کبھار دعوت تھی؛ تاہم، آج یہ روزمرہ کے معمولات میں تبدیل ہو گیا ہے۔ چونکہ ان "جنک فوڈز" میں کیلوریز، نمک، چینی اور تیل زیادہ ہوتے ہیں، اس لیے یہ موٹاپے اور ذیابیطس میں براہ راست حصہ ڈالتے ہیں۔
رائس ملز میں 29 سے 200,000 تک اضافہ: پالش چاول کے خطرات
چاول کی قسم جو ہم 50 سال پہلے کھاتے تھے بالکل مختلف تھی۔ اس وقت، "ہاتھ سے پھٹے ہوئے چاول" کا رواج تھا۔ یہ پروٹین اور غذائی ریشہ دونوں میں امیر تھا. 1975 تک، پورے بھارت میں صرف 29 رائس ملنگ یونٹ تھے۔ تاہم، آج یہ تعداد 200,000 تک پہنچ گئی ہے۔
نتیجے کے طور پر، آج کل ہمارے پاس دستیاب تقریباً تمام چاول وسیع پیمانے پر پالش کا شکار ہیں۔ پالش کرنے کے عمل کے دوران، چاول کے دانے کی غذائیت سے بھرپور بیرونی تہوں کو چھین لیا جاتا ہے، جو خالص کاربوہائیڈریٹ کے علاوہ کچھ نہیں چھوڑتا۔ یہ ذیابیطس کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافے کی ایک بنیادی وجہ ہے۔ یہ صرف چاول نہیں ہے۔ یہاں تک کہ شمالی بھارت کے ان لوگوں میں جن کا بنیادی حصہ گندم ہے، ذیابیطس کا پھیلاؤ نمایاں ہے۔ دہلی اور ممبئی جیسے شہر، خاص طور پر، مصیبت کی بلند شرحوں کی اطلاع دیتے ہیں۔ لہذا، جو چیز سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ہم کیا کھاتے ہیں، بلکہ اس کھانے کا *معیار* جو ہم کھاتے ہیں، خاص طور پر، چاہے وہ ان کے چوکر کے ساتھ سارا اناج پر مشتمل ہو۔
"پیزا؟ ...وہ کیا ہے؟" - ڈاکٹر موہن کا دل لگی کہانی
ڈاکٹر موہن ایک روشن مثال پیش کرتے ہیں جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری خوراک کی ثقافت کتنی تیزی سے بدل گئی ہے۔ "جب میں 1979 میں پہلی بار امریکہ گیا تھا تو بھارت میں پیزا کا وجود ہی نہیں تھا۔ ایک موقع پر، ایک پروفیسر نے مجھے باہر لے جا کر پوچھا، 'کیا آپ کچھ پیزا لینا پسند کریں گے؟' میں نے اس کی طرف دیکھا اور جواباً پوچھا، 'پیزا اصل میں کیا ہے؟' اگر میں آج لوگوں کو یہ کہانی سناتا تو کوئی بھی مجھ پر یقین نہیں کرتا،‘‘ اس نے ریمارکس دیے۔
اس وقت، "جنک فوڈ" کلچر جو آج حاوی ہے بھارت میں غیر موجود تھا۔ پچاس سال پہلے، ریستوراں میں کھانا کھانا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ تاہم، آج کل، ضرورت سے زیادہ کیلوریز، نمک، تیل، اور چینی سے لدے کھانے ہماری روزمرہ کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکے ہیں۔ خاص طور پر اس قسم کے کھانے ہی موٹاپے اور ذیابیطس کی بنیاد رکھتے ہیں۔
پیچیدگیوں سے بچنے کے لیے 'ABC' منتر
ڈاکٹر موہن کا کہنا ہے کہ ذیابیطس سے متاثرہ افراد کو 'ABC' طریقہ پر عمل کرنا چاہیے تاکہ اہم اعضاء جیسے کہ آنکھوں، گردوں اور دل کو پہنچنے والے نقصان کو روکا جا سکے۔
A (A1C): خون کا ٹیسٹ (HbA1c)، جو ہر تین ماہ میں ایک بار کیا جاتا ہے، 7 فیصد کے اندر رہنا چاہیے۔
B (بلڈ پریشر): بلڈ پریشر کی سطح 130/80 پر برقرار رکھی جائے۔ یہ دل کے دورے کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
C (کولیسٹرول): جسم میں "خراب" کولیسٹرول کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا ضروری ہے۔
یہاں تک کہ علامات کی غیر موجودگی میں، یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ باقاعدگی سے وقفوں پر مکمل جسمانی صحت کا معائنہ کروایا جائے۔ اگر ابتدائی مرحلے میں پتہ چل جائے تو کسی بھی ممکنہ پیچیدگی کو مؤثر طریقے سے روکا جا سکتا ہے۔
اسکول کی سطح پر آگاہی: نمبر دینے کے لیے ایک سفارش
ڈاکٹر موہن اس بات پر زور دیتے ہیں کہ "ذیابیطس سے پاک بھارت " بنانے کے لیے بیداری کے اقدامات اسکول کی سطح سے ہی شروع ہونے چاہئیں۔ طلباء کو خوراک کے غذائی اجزاء جیسے کاربوہائیڈریٹس اور پروٹین کے بارے میں تعلیم دی جانی چاہیے۔
اسکول کے نصاب میں جسمانی ورزش اور کھیل کو مناسب اہمیت دی جانی چاہیے۔ اسکول کے طلباء کو صحت مند غذائی عادات اور ورزش کی تکنیکوں کے بارے میں سکھایا جانا چاہیے، اور ان طریقوں پر عمل کرنے کے لیے مخصوص "نمبر" یا درجات سے نوازا جانا چاہیے۔
تناؤ کو کم کرنے کی تکنیکوں کو چھوٹی عمر سے ہی متعارف کرایا جانا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔
ڈاکٹر موہن نے سفارش کی ہے کہ تمل ناڈو حکومت اپنے عوامی تقسیم کے نظام (راشن کی دکانوں) کے ذریعے باجرا اور دالیں دستیاب کرے۔ "یہ عمل کرناٹک جیسی ریاستوں میں پہلے سے موجود ہے۔ غذائیت اور ناشتے کی اسکیموں کے ذریعے پروٹین سے بھرپور غذا فراہم کرنا ایک بہترین نقطہ آغاز ہوگا،" وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔
ڈاکٹر موہن نے سفارش کی ہے کہ تمل ناڈو حکومت اپنے عوامی تقسیم کے نظام (راشن کی دکانوں) کے ذریعے باجرا اور دالیں دستیاب کرے۔ "یہ عمل کرناٹک میں پہلے سے موجود ہے۔ تمل ناڈو کی ناشتے کی اسکیم جیسے اقدامات طلباء میں مثبت تبدیلیاں لانے کے قابل ہیں،" انہوں نے کہا۔ ذیابیطس ایک عفریت نہیں ہے جس سے ڈرنا چاہیے۔ تناؤ کو کم کرکے اور بچپن سے ہی صحت مند کھانے اور ایک فعال طرز زندگی کی عادات کو فروغ دینے سے، ہم یقینی طور پر ذیابیطس سے پاک بھارت بنا سکتے ہیں۔ روک تھام ہماری صحت کی اصل خوبصورتی ہے!