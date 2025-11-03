پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامات آپ کی انگلیوں پر دیکھی جا سکتی ہیں! اس طرح کریں چیک اور رہیں محتاط
پھیپھڑوں کے کینسر کی ابتدائی علامات آسانی سے نظر نہیں آتیں۔ انگلیوں کا جھکنا اور ناخنوں کی شکل میں تبدیلی اس کی علامات ہوسکتی ہیں۔
Published : November 3, 2025 at 5:25 PM IST
حیدرآباد: پھیپھڑوں کا کینسر دنیا میں سب سے زیادہ عام کینسروں میں سے ایک ہے۔ متعدد مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ ہر سال 1.8 ملین لوگ اس سے مر جاتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب تک یہ سنگین نہ ہو جائے اس کا پتہ نہیں چلتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بریسٹ کینسر جیسی بیماری میں علامات پہلے ظاہر ہوتی ہیں اس لیے اس کا جلد پتہ لگ جانے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن پھیپھڑوں کا کینسر ایسا نہیں ہے۔ یہ کسی کو پتہ چلے بغیر اندرونی طور پر بڑھتا ہی رہتا ہے۔
پھیپھڑوں کے کینسر کو مہلک ترین کینسر قرار دینے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابتدائی مراحل میں اس کی علامات آسانی سے نظر نہیں آتیں۔ ابتدائی تشخیص اکثر مشکل ہوتی ہے کیونکہ پھیپھڑوں میں درد کے رسپٹرز کم ہوتے ہیں، اس لیے درد اس وقت تک محسوس نہیں ہوتا جب تک ٹیومر بہت بڑا نہ ہو جائے۔ بہت سے لوگ کینسر کو اس وقت تک محسوس نہیں کرتے جب تک کہ یہ جسم کے دوسرے حصوں جیسے گردن تک نہ پھیل جائے۔ لہٰذا، چھوٹی انتباہی علامات سے بھی چوکنا رہنا ضروری ہے۔ ایسی ہی ایک اہم نشانی انگلیوں کا جھکنا یا ناخنوں کی شکل میں تبدیلی (کیل کلب)، چنبل، فنگل انفیکشن یا خون کی کمی ہے۔
پھیپھڑوں کے کینسر اور پھیپھڑوں کی دیگر بیماریوں کی علامت
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق انگلیوں کا جمنا (انگلیوں کا گاڑھا ہونا) جو انگلیوں کے سروں میں سوجن اور ناخنوں کا نیچے کی طرف کرلنگ کا باعث بن سکتا ہے، پھیپھڑوں کے کینسر اور پھیپھڑوں کی دیگر بیماریوں کی علامت ہو سکتی ہے۔ اس کا تعلق آکسیجن کی کمی سے ہے، اور اس کی وجوہات میں پھیپھڑوں کا کینسر اور دیگر سنگین حالات شامل ہیں، لہٰذا اگر کلبنگ جاری رہتی ہے تو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا ضروری ہے۔
انگلیوں پر جمنا کیا ہے؟
فنگر کلبنگ (ناخنوں کا گاڑھا ہونا)، جسے ڈیجیٹل کلبنگ بھی کہا جاتا ہے، سوجن اور انگلیوں کی شکل میں تبدیلی ہے۔ یہ انگلیوں یا انگلیوں کی شکل میں تبدیلی ہے، جس کی وجہ سے وہ چوڑے اور سوجے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہ آہستہ آہستہ تیار ہوتا ہے اور ابتدائی طور پر اس کا پتہ لگانا آسان نہیں ہوسکتا ہے۔
انگلیوں میں پھیپھڑوں کے کینسر کی دیگر علامات
پھیپھڑوں کے کینسر کی علامات انگلیوں پر ظاہر ہو سکتی ہیں! چیک کرنے اور محتاط رہنے کا طریقہ یہاں ہے! (گیٹی امیجز)
انگلیوں میں جمنے کے علاوہ، کچھ دیگر انتباہی علامات بھی ہیں جو آپ اپنی انگلیوں میں محسوس کر سکتے ہیں جو پھیپھڑوں کے مسئلے کی نشاندہی کر سکتے ہیں، جیسے:
ناخن یا انگلی کی نوک میں نینی کی دراڑیں، آنسو، یا گہرے کٹے۔
کیل پر لکیریں یا دھاریاں
ناخن کے گرد رنگت یا سوجن
کیل کا ڈھیلا ہونا یا جڑ کا کمزور ہونا
کٹیکل (کیل کی بنیاد پر) یا پورے کیل کے قریب اندھیرا
کیل کے نیچے خون بہنا، سرخ لکیروں سے ظاہر ہوتا ہے۔
Onycholysis: ناخنوں کا نیلے رنگ کا رنگ آکسیجن کی کم سطح کی علامت ہو سکتا ہے۔
درد، بے حسی، یا جھنجھلاہٹ
یہ احساسات عصبی نقصان کی نشاندہی کر سکتے ہیں یا پھیپھڑوں کے کینسر سے وابستہ پیرانیو پلاسٹک سنڈروم کی علامت ہو سکتے ہیں۔
(تردید: اس ویب سائٹ پر فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)