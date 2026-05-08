بھوک میں کمی اور مستقل درد کا احساس معمول کی بات نہیں ہے، یہ رحم کے کینسر کی ابتدائی علامات ہو سکتی ہیں
رحم کا کینسر ایک کینسر ہے جو ایک یا دونوں بیضہ دانی میں تیار ہوتا ہے۔
Published : May 8, 2026 at 4:27 PM IST
رحم کا کینسر خواتین میں کینسر کی ایک عام شکل ہے۔ یہ اکثر 50 سال سے زیادہ عمر کی خواتین میں دیکھا جاتا ہے جو پہلے ماہ واری سے گزر چکی ہیں۔ بہت کم صورتوں میں اس بیماری کی تشخیص کم عمر افراد میں بھی ہوتی ہے۔ ڈمبگرنتی کا کینسر اپنے ابتدائی مراحل میں اکثر پتہ نہیں چلتا ہے کیونکہ اس میں کوئی خاص علامات نہیں ہوتی ہیں۔ تاہم جسم کے اندر ہونے والی بعض تبدیلیوں پر پوری توجہ دینے سے اس بیماری کا جلد پتہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے اور مؤثر علاج کو یقینی بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔
رحم کا کینسر کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، بیضہ دانی چھوٹے اعضاء ہیں جو خواتین میں شرونی (پیٹ کے نچلے حصے) کے دونوں طرف واقع ہوتے ہیں۔ وہ جنسی ہارمون پیدا کرتے ہیں، ماہواری کو منظم کرتے ہیں، اور انڈے پیدا کرتے ہیں۔ رحم کا کینسر ایک کینسر ہے جو ایک یا دونوں بیضہ دانی میں تیار ہوتا ہے۔
رحم کے کینسر کی اقسام
رحم کے کینسر کی تین اہم اقسام ہیں...
رحم کے کینسر کی سب سے عام قسم اپیٹیلیل ڈمبگرنتی کینسر ہے۔ یہ کینسر اپکلا ٹشو میں تیار ہوتا ہے - ایک پتلی تہہ جو بیضہ دانی کی بیرونی سطح کو ڈھانپتی ہے۔
دوسری قسم جراثیم سیل ٹیومر ہے۔ یہ کینسر کی ایک بہت ہی نایاب قسم ہے جو عام طور پر کم عمر خواتین میں پائی جاتی ہے۔ یہ ٹیومر ان خلیوں سے نکلتے ہیں جو انڈے پیدا کرتے ہیں۔
تیسری قسم سٹرومل ٹیومر ہے۔ یہ کینسر کی ایک بہت ہی نایاب قسم ہے جو بیضہ دانی کے اندر واقع کنیکٹیو ٹشو سیلز سے شروع ہوتی ہے۔
رحم کا کینسر کیا ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق بیضہ دانی چھوٹے اعضاء ہیں جو خواتین میں شرونی (پیٹ کے نچلے حصے) کے دونوں طرف واقع ہوتے ہیں۔ وہ جنسی ہارمون پیدا کرتے ہیں، ماہواری کو منظم کرتے ہیں، اور انڈے پیدا کرتے ہیں۔ رحم کا کینسر ایک کینسر ہے جو ایک یا دونوں بیضہ دانی میں تیار ہوتا ہے۔
اس بیماری کی وجہ کیا ہے؟
وہ خواتین جن کے کبھی بچے نہیں ہوئے، نیز وہ جن کی ماہواری جلد شروع ہوئی اور جن کی ماہواری دیر سے ہوئی، ان میں اپیتھیلیل رحم کا کینسر ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس بیماری کا صحیح سبب نامعلوم ہوتا ہے تاہم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ حاملہ ہونے کے لیے کیے جانے والے تولیدی علاج کے دوران بار بار بیضہ دانی کی وجہ سے خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
جینیاتی عوامل بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جن خواتین کی ماں، بہن، یا بیٹی (فرسٹ ڈگری رشتہ دار) کو رحم کا کینسر ہوا ہے ان کو عام آبادی کے مقابلے میں اس کینسر کے ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ یہ بلند خطرہ بنیادی طور پر موروثی جینیاتی تغیرات سے منسوب ہے،خاص طور پر BRCA1 یا BRCA2 جیسے جینوں میں تبدیلی۔ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ رحم کے کینسر کے بہت سے معاملات دراصل فیلوپین ٹیوبوں کے سروں پر واقع خلیوں میں شروع ہوتے ہیں، جو بعد میں بیضہ دانی میں پھیل جاتے ہیں۔
ان علامات پر توجہ دیں۔
بیماری کے ابتدائی مراحل میں بہت کم علامات ظاہر ہوتی ہیں، جیسے:
پیٹ کے نچلے حصے میں بھاری پن کا احساس، جیسے کوئی بڑی گانٹھ ہو۔
وزن میں کمی
متلی
مثانے اور مقعد میں دباؤ کا احساس
مثانے کے کنٹرول کا نقصان (پیشاب کا اخراج)
کمر درد
تھکاوٹ
بھوک نہ لگنا
پیٹ کا پھولنا
پیٹ بھرے ہونے کا احساس
موٹاپا
جنسی تعلقات کے دوران درد
اندام نہانی سے خون بہنا
تشخیص
چونکہ یہ حالت کوئی خاص علامات پیش نہیں کرتی، اس لیے ابتدائی مراحل میں اس کا پتہ لگانا مشکل ہے۔ آپ کو یہ بیماری ہے یا نہیں اس کا تعین کرنے کا واحد طریقہ ٹیسٹ کروانا ہے۔ آپ CA-125 بلڈ ٹیسٹ کروا کر 'کینسر اینٹیجن 125' (CA-125) نامی پروٹین کی بلند سطح کی جانچ کر سکتے ہیں۔ ایک بلند سطح اشارہ کرتی ہے کہ مزید تحقیقات کی ضرورت ہے۔ امیجنگ ٹیسٹ جیسے کہ شرونیی الٹراساؤنڈ (USG)، MRI، اور CT سکین تشخیصی عمل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ بعض صورتوں میں ایک میموگرام اور سینے کا ایکسرے بھی ضروری ہو سکتا ہے۔ کچھ مریضوں کو 'بالائی معدے کی اینڈوسکوپی' کروانے کا بھی مشورہ دیا جا سکتا ہے۔
'اسٹیجنگ' کا استعمال کینسر کے پھیلاؤ کی حد کا تعین کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ رحم کینسر کا مرحلہ تشخیص کے وقت کینسر کی حیثیت کا اندازہ لگا کر کیا جاتا ہے جسے 'لیپروٹومی' کہا جاتا ہے۔ جسم کے اندر کینسر کی مخصوص جگہ اور اس میں شامل اعضاء کی شناخت کے بعد ہی سرجری کی جاتی ہے۔
رحم کینسر ڈے تھیم 2026
رحم کینسر کے عالمی دن 2026 کا تھیم ہے 'کوئی عورت پیچھے نہیں رہ گئی'، اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک مضبوط عالمی عزم کی عکاسی کرتی ہے کہ ہر عورت کو، ہر جگہ، بروقت تشخیص، معیاری علاج، اور ہمدردانہ دیکھ بھال تک مساوی رسائی حاصل ہو۔ یہ بیداری، صحت کی دیکھ بھال تک رسائی، اور نتائج میں فرق کو پُر کرنے کی فوری ضرورت پر زور دیتا ہے، صرف ایک پیغام سے بڑھ کر، یہ اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ایک کال ٹو ایکشن ہے کہ کسی بھی عورت کو اکیلے یا بہت دیر سے رحم کے کینسر کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
مزید پڑھیں: ہفتے میں کتنے انڈے آپ کی یادداشت کو بہتر بنا سکتے ہیں؟ ایک مطالعہ میں اہم انکشاف، جانیں سائنسدانوں کا موقف
نوٹ کرنے کے لئے اہم نکات
رحم کا کینسر اکثر کوئی ابتدائی علامات پیش نہیں کرتا۔ لہذا بیداری اہم ہے، عام علامات میں اپھارہ، تھکاوٹ، اور شرونیی علاقے میں دباؤ کا احساس شامل ہیں۔ خطرے کے عوامل میں جینیات، دیر سے شروع ہونے والی ماہواری، اور تولیدی تاریخ شامل ہیں۔
مریض کے زندہ رہنے کے امکانات اور مجموعی تشخیص اس مرحلے پر منحصر ہے جس پر بیماری کا پتہ چلا ہے۔ لہذا، اس بیماری اور اس سے منسلک علامات کے بارے میں تمام خواتین میں بیداری پیدا کرنا بہت ضروری ہے۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کرتے ہیں؛ تاہم، اس پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔)