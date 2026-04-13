گردوں کی شریان کا تنگ ہونا انتہائی خطرناک ہے: جانیں کہ یہ حالت کب اور کیسے ہوتی ہے، اور اس کی علامات کیا ہیں
رینل آرٹری سٹیناسس کا مطلب ہے کہ آپ کےگردوں کوخون فراہم کرنے والی شریان بہت تنگ ہو جاتی ہے،جس کے اثرات پورے جسم پر پڑتےہیں
Published : April 13, 2026 at 4:47 PM IST
رینل آرٹری سٹیناسس ایک سنگین حالت ہے جس میں گردوں کو خون فراہم کرنے والی شریانیں تنگ ہو جاتی ہیں۔ اس حالت میں، گردوں کو آکسیجن اور غذائیت سے بھرپور خون کی مناسب فراہمی کا نظام بگڑ ہو جاتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں گردوں کی شریانوں کے تنگ ہونے کی وجہ سے، گردوں کو آکسیجن اور غذائیت سے بھرپور خون کی مناسب فراہمی نہیں ہوتی۔ یہ حالت عام طور پر شریانوں کے اندر تختی (چربی اور کولیسٹرول) کے جمع ہونے کی وجہ سے ہوتی ہے۔
یہ بات قابل غور ہے کہ گردوں کو جسم سے فضلہ کی مصنوعات کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے اور اضافی سیال کو ختم کرنے کے لیے خون کے مضبوط بہاؤ کی ضرورت ہوتی ہے۔ گردے ایسے اہم اعضاء ہیں جو ہر منٹ میں تقریباً آدھا کپ خون کو فلٹر کرتے ہیں، جسم سے زہریلے مادے، یوریا، اضافی پانی اور نمکیات کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ وہ بلڈ پریشر کو منظم کرتے ہیں، خون کے سرخ خلیات پیدا کرتے ہیں اور ہڈیوں کی مضبوطی کو برقرار رکھتے ہیں۔ تاہم اس حالت کی وجہ سے گردوں میں خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے، جس سے ان کے صحیح طریقے سے کام کرنے کی صلاحیت متاثر ہوتی ہے۔ نتیٍجتاً گردے کے ٹشوز کو نقصان پہنچتا ہے، اور پورے جسم میں بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے- بالآخر گردے کے فیل ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
رینل آرٹری سٹیناسس کی علامات
رینل آرٹری سٹیناسس (گردے کی شریان کا تنگ ہونا) ایک خاموش حالت ہے۔ اس کی علامات اکثر اس وقت تک ظاہر نہیں ہوتی جب تک کہ شریان نمایاں طور پر تنگ نہ ہو جائے۔ چونکہ یہ بتدریج ترقی کرتا ہے، اس لیے ڈاکٹر اکثر دیگر طبی مسائل کی تحقیقات کے دوران اسے دریافت کرتے ہیں۔ مزید برآں آپ کے جسم میں درج ذیل علامات ظاہر ہو سکتی ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر: ہائی بلڈ پریشر کا اچانک آغاز، خاص طور پر 30 سال کی عمر سے پہلے یا 55 سال کی عمر کے بعد
منشیات اور ہائی بلڈ پریشر: ہائی بلڈ پریشر جو اچانک بڑھ جاتا ہے بغیر کسی ظاہری وجہ کے بگڑ جاتا ہے، اور ادویات کے باوجود بے قابو رہتا ہے۔
گردے کے کام میں کمی: خون کے ٹیسٹوں میں گردے کے فنکشن میں اچانک یا تیزی سے کمی (جیسے کریٹینائن کی سطح میں اضافہ)۔
سیال برقرار رکھنا: جسم میں بہت زیادہ سیال جمع ہونا، جو ٹانگوں اور ٹخنوں میں سوجن کا باعث بن سکتا ہے۔
سانس کی قلت: پھیپھڑوں میں اچانک سیال جمع ہونے سے سانس لینے میں دشواری۔
پیٹ کی آوازیں (ابڈومینل بروٹ): اسٹیتھوسکوپ کا استعمال کرتے ہوئے، ڈاکٹر خون کے بہاؤ کی وجہ سے پیٹ کے اوپری حصے میں آواز سے پتہ لگایا جا سکتا ہے۔
دیگر علامات: تھکاوٹ، سر درد، دھندلا پن، یا پیشاب کے انداز میں تبدیلی۔
رینل آرٹری سٹیناسس کی وجوہات
گردوں کی شریان کی سٹیناسس کی دو اہم وجوہات ہیں:
گردوں کی شریانوں کے اندر جمع ہونا :چکنائی، کولیسٹرول، اور دیگر مادّے جنہیں اجتماعی طور پر تختی کہا جاتا ہے گردوں کی شریانوں کی دیواروں کے اندر اور ان پر جمع ہو سکتے ہیں۔ یہ عمل atherosclerosis کے طور پر جانا جاتا ہے. جیسے جیسے یہ جمع ہوتا ہے، تختی سخت ہو سکتی ہے۔ اس سے خون کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے اور گردوں میں داغ پڑ جاتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ، تختی شریان کو تنگ کر دیتی ہے۔ ایتھروسکلروسیس جسم کے مختلف حصوں میں ہوتا ہے۔ یہ گردوں کی شریان کی سٹیناسس کی سب سے عام وجہ ہے۔
Fibromuscular Dysplasia — Fibromuscular Dysplasia (FMD) ایک غیر ایتھروسکلروٹک، غیر سوزش والی عروقی بیماری ہے جس میں شریانوں کی دیواروں کے اندر خلیے کی غیر معمولی نشوونما ان کو تنگ کرنے، اینیوریزم بنانے، یا تحلیل سے گزرنے کا سبب بن سکتی ہے۔ یہ بنیادی طور پر گردوں (گردے) اور دل کی شریانوں کو متاثر کرتا ہے، اس طرح ہائی بلڈ پریشر اور فالج کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ یہ حالت ایک یا دونوں گردوں کو متاثر کر سکتی ہے۔ ماہرین ابھی تک نہیں جانتے ہیں کہ فائبرومسکلر ڈیسپلاسیا کی وجہ کیا ہے۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ یہ حالت اکثر بچپن میں شروع ہوتی ہے، اسے پیدائشی حالت کے طور پر درجہ بندی کرتے ہیں۔
خطرے کے عوامل
اکثر، گردوں کی شریان کی سٹیناسس تنگ شریانوں کی وجہ سے ہوتی ہے جو گردے کی طرف جاتی ہیں۔ تنگ شریانوں کے لیے خطرے کے عوامل — دونوں گردے اور جسم کے دوسرے حصوں میں شامل ہیں:
بڑی عمر
ہائی بلڈ پریشر
ہائی کولیسٹرول
ذیابیطس
موٹاپا
تمباکو نوشی اور دیگر تمباکو کا استعمال
ابتدائی آغاز دل کی بیماری کی خاندانی تاریخ
ورزش کی کمی
پیچیدگیاں
گردوں کی شریان کی سٹیناسس کی ممکنہ پیچیدگیوں میں شامل ہیں:
ہائی بلڈ پریشر
دائمی گردے کی بیماری یا گردے کی خرابی اگر ہائی بلڈ پریشر کا بروقت انتظام نہ کیا جائے تو گردے کی بیماری بڑھ سکتی ہے۔ گردے کی ناکامی کے لیے ڈائلیسس یا گردے کی پیوند کاری کے علاج کی ضرورت ہوتی ہے۔
ٹانگوں میں سیال کی برقراری - یہ ٹخنوں یا پیروں میں سوجن کا باعث بنتی ہے۔
