کیا آپ بار بار سر درد کا شکار رہتے ہیں؟ یہ علاج آزمائیں
بہت سے لوگ درد شقیقہ یعنی سردرد کےمحض ذکرسے گھبرا جاتےہیں۔ کچھ لوگوں کو بار بار درد شقیقہ کاسامنا ہوتا ہے،اس لیے یہ علاج آزمائیں
Published : November 28, 2025 at 12:00 PM IST
درد شقیقہ ایک عام لیکن شدید سر درد ہے جس کی وجہ سے سر کے ایک طرف شدید درد ہوتا ہے۔ زیادہ تر مریض یہ محسوس کرتے ہیں جیسے کوئی ان کے سر میں ڈرم بجا رہا ہو۔ اس وقت کے دوران، مریض نہ صرف روشنی کا بھی تجربہ کر سکتے ہیں، بعض اوقات متلی اور الٹی کے ساتھ۔ ایک عام غلط فہمی یہ ہے کہ صرف دوائی ہی اس حالت سے نجات دلا سکتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ ادویات کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں تبدیلی اور باقاعدہ ورزش بالخصوص یوگا مائیگرین سے نجات دلانے میں بہت فائدہ مند ثابت ہوسکتا ہے۔
درد شقیقہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو ان دنوں جوان اور بوڑھے ہر ایک کو پریشان کرتا ہے۔ آرام حاصل کرنے کے لیے ان تجاویز پر عمل کریں۔
آئس پیک:
جب آپ کو درد شقیقہ کا سامنا ہو تو اپنے ماتھے، گردن پر آئس پیک لگانا ایک اچھا علاج ہے۔ اس سے متاثرہ حصے میں خون کا بہاؤ کم ہو جائے گا اور درد سے نجات ملے گی۔ ایک تولیہ کو ٹھنڈے پانی میں بھگو کر متاثرہ جگہ پر رکھنا بھی فائدہ مند ہو سکتا ہے۔
تھوڑی سی کافی:
کیفین کا مواد درد شقیقہ کے درد کو کم کرنے میں مدد کر سکتا ہے۔ یہ جسم کو کمر درد کی ادویات کو تیزی سے جذب کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ تاہم کافی کا استعمال اعتدال میں کرنا چاہیے۔
ایک پرسکون گھر:
روشن روشنیاں اور اونچی آوازیں سر درد کو بڑھا سکتی ہیں۔ اس لیے اپنے گھر کو خاموش اور مدھم روشنی میں رکھنا بہتر ہے۔ اس سے سر درد اور متلی سے فوری نجات مل سکتی ہے۔
ورزش:
جب آپ کو درد شقیقہ ہو تو ورزش کرنا اچھا خیال نہیں ہے۔ یہ درد بڑھا سکتا ہے۔ تاہم، جب آپ کو درد شقیقہ کا سامنا نہ ہو تو باقاعدگی سے ورزش کرنے سے سر درد کو روکنے میں مدد مل سکتی ہے۔ ورزش سے اینڈورفنز اور دیگر کیمیکل جاری ہوتے ہیں جو درد کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ تناؤ کو بھی کم کرتا ہے اور آپ کو بہتر سونے میں مدد کرتا ہے۔
میگنیشیم:
میگنیشیم درد شقیقہ کے درد کو روکنے میں بہت مددگار ہے۔ اس لیے زیادہ ہری سبزیاں، سارا اناج، اور گری دار میوے جیسے بادام اور کاجو کھانا اچھا ہے، کیونکہ یہ میگنیشیم سے بھرپور ہوتے ہیں۔ مزید برآں، دودھ، مچھلی اور چکن میں پایا جانے والا رائبوفلاوین بھی درد شقیقہ کے درد کو روکنے میں مدد کرتا ہے۔
نیند: بہت زیادہ یا بہت کم سونے سے درد شقیقہ کا درد بڑھ سکتا ہے۔ لہذا، آپ کو فی رات 7-8 گھنٹے کی نیند لینا چاہئے. اس کے علاوہ، ہر صبح ایک ہی وقت میں جاگنا یقینی بنائیں۔
یوگا: ورزش کے برعکس، یوگا میں جسم کی سست حرکت شامل ہوتی ہے۔ یہ دماغ کو پرسکون کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یوگا درد شقیقہ کی تعدد کو کم کرتا ہے، اور اگر ہوتا ہے، تو وہ کم شدید ہوتا ہیں۔
محرکات سے بچیں:
بعض اوقات آپ جو کھانا کھاتے ہیں، ماحول، تیز روشنیاں، اور تیز بدبو درد شقیقہ کے درد کو بڑھا سکتی ہے۔ ان محرکات کی شناخت اور ان سے بچنا بہتر ہے۔
MedlinePlus کی ایک تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ صحت مند غذا، مناسب نیند، ہر روز ایک ہی وقت میں سونا، اور وزن کو کنٹرول میں رکھنا یہ سب درد شقیقہ کے سر درد کو دور کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔ مزید برآں، ماہرین روزانہ تناؤ اور اضطراب کو سنبھالنے کے لیے یوگا، مراقبہ اور پرانایام کی مشق کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ وہ تمباکو نوشی اور شراب پینے جیسی عادتوں سے بچنے کا مشورہ بھی دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں دی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)