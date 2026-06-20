یورک ایسڈ کو کم کرنے کے گھریلوعلاج اور ان کھانوں کے بارے میں ماہرین سے جانیں جن سے آپ کو سختی سے پرہیز کرنا چاہیے
یورک ایسڈ کے مسائل سے پریشان لوگ آسان گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کےذریعے آرام پا سکتے ہیں
Published : June 20, 2026 at 2:38 PM IST
یورک ایسڈ کے مسائل سے پریشان لوگ آسان گھریلو علاج کے ساتھ ساتھ اپنی خوراک اور طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ذریعے آرام پا سکتے ہیں۔
یورک ایسڈ کی بڑھتی ہوئی سطح صحت کے لیے ایک سنگین تشویش بن رہی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ جوڑوں کا درد، اور گردے کی پتھری جیسے مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔ تاہم، نیشنل لائبریری آف میڈیسن (NLM) کی ایک تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ گھریلو علاج کے ذریعے یورک ایسڈ کی سطح کو مؤثر طریقے سے کم کیا جا سکتا ہے۔ ان علاج کو طرز زندگی میں تبدیلیوں کے ساتھ ملانے سے بھی مثبت نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ گھریلو علاج کے ذریعے یورک ایسڈ کی سطح کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور انہیں کنٹرول میں رکھنے کے لیے طرز زندگی میں کیا تبدیلیاں ضروری ہیں۔
یورک ایسڈ کی سطح زیادہ ہونے پر کیا کھائیں اور کن چیزوں سے پرہیز کریں۔
پرہیز کرنے والے کھانے
مٹن اور جھینگا
تلی ہوئی چیزیں جیسے سموسے اور پکوڑے
بیکری کی مصنوعات اور فاسٹ فوڈ
دالیں (دال / پھلیاں) اعتدال میں کھائیں۔
شوگر مشروبات اور مٹھائیاں
خوبانی
آملہ
کدو، لوکی
دھنیا کا پانی
جو کا پانی
زیرہ کے ساتھ چھاچھ
یورک ایسڈ سے نجات کے لیے...
روزانہ کم از کم 3 سے 4 لیٹر پانی پیئے۔
لیموں پانی پینا؛ لیموں میں موجود سائٹرک ایسڈ یورک ایسڈ کو کم کرتا ہے اور کرسٹل بننے سے روکتا ہے۔
ناریل کا پانی جسم کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے۔
ہلدی والا دودھ پینے سے سوزش کم ہوتی ہے۔
آیورویدک جڑی بوٹیاں جو یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں...
گوکشور - یہ یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرتا ہے اور گردے کے کام کو بہتر بناتا ہے۔
اشوگندھا - یہ یورک ایسڈ کی وجہ سے ہونے والی سوزش کو کم کرتا ہے۔ (اسے استعمال کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کریں۔)
ایسے مشروبات جو یورک ایسڈ کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں۔
تلسی چائے: یہ یورک ایسڈ کی سطح کو کنٹرول کرتی ہے اور سوزش کو کم کرتی ہے۔
ادرک اور ہلدی کی چائے: یہ جوڑوں کے درد اور یورک ایسڈ کی وجہ سے ہونے والی سوزش سے نجات دلاتی ہے۔
سیب کا سرکہ: یہ جسم کی تیزابیت کو متوازن رکھتا ہے اور یورک ایسڈ کی سطح کو کم کرتا ہے۔
دلیا: یہ ایک اچھے پروبائیوٹک کے طور پر کام کرتا ہے، آنتوں کی صحت کو بہتر بناتا ہے، اور یورک ایسڈ کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتا ہے۔
طرز زندگی میں تبدیلیاں
اپنا وزن کنٹرول میں رکھیں
ورزش اور جسمانی سرگرمی میں مشغول رہیں
تناؤ کم کریں۔
کافی اور الکحل کا استعمال کم کریں یا بند کریں۔
اپنے یورک ایسڈ کی سطح کو باقاعدگی سے چیک کروائیں۔
ڈاکٹر سے کب مشورہ کریں۔
جب جوڑوں میں شدید درد اور سوجن ہو۔
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جب گردے کی پتھری بنتی ہے۔
جب آپ تھکاوٹ یا سستی محسوس کرتے ہیں۔
جب خون کے ٹیسٹ میں یورک ایسڈ کی اعلی سطح ظاہر ہوتی ہے۔