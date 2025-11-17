جسم میں یہ علامات آئرن کی کمی کی نشاندہی کرتی ہیں، تفصیل سے جانیں
خون کی کمی کی تشخیص کیلئے ضروری ہےکہ اس کی علامات کو پہچانا جائے، ورنہ یہ بعد میں سنگین مسائل کا سبب بن سکتی ہے۔
Published : November 17, 2025 at 12:43 PM IST
لوگوں میں خون کی کمی کا مسئلہ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ لوگوں کا طرز زندگی اور کھانے پینے کی عادات ہیں۔ یہ مسئلہ خواتین میں خاص طور پر عام ہے۔ اگر کسی کے جسم میں ہیموگلوبن کی سطح کم ہو جائے تو یہ خون کی کمی یا خون سے متعلق امراض کا باعث بن سکتا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق، آئرن کی کمی، جسے عرف عام میں خون کی کمی بھی کہا جاتا ہے، اس وقت پیدا ہوتا ہے جب ہمارے جسم کو مناسب مقدار میں آئرن نہیں ملتا۔ اگر اس مسئلے پر بروقت توجہ نہ دی گئی تو یہ بعد میں سنگین مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
تاہم اگر اس کا جلد پتہ چل جائے تو ان مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ خون کی کمی کی تشخیص کے لیے، اس کی علامات کو پہچاننا ضروری ہے۔ اس لیے آج ہم آپ کو کچھ ایسی علامات کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو خون کی کمی کے وقت ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ آپ کو شناخت کرنے میں مدد کر سکتے ہیں کہ آپ آئرن کی کمی سے خون کی کمی کا شکار ہیں...
اس کی کچھ علامات درج ذیل ہیں...
سانس کی قلت اور تیز دل کی دھڑکن
نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (NIH) کی ویب سائٹ پر شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، ورزش کے دوران، سانس لینے میں کچھ تکلیف اور دل کی تیز دھڑکن کا تجربہ کرنا معمول کی بات ہے کیونکہ آپ کے جسم کی آکسیجن کی ضرورت بڑھ جاتی ہے۔ اگر آپ میں آئرن کی کمی ہے تو، آپ کا خون آپ کے پٹھوں کے لیے روزمرہ کی سرگرمیاں، جیسے پیدل چلنے کے لیے کافی آکسیجن نہیں لے سکتا۔ اس کی تلافی کے لیے آپ کے جسم کو زیادہ آکسیجن پہنچانے کے لیے آپ کی سانس لینے کی شرح کو بڑھاتا ہے، اور آپ کے جسم کو آکسیجن پہنچانے کے لیے آپ کے دل کی دھڑکن کو بڑھاتا ہے۔
زبان میں درد یا خشک منہ
آئرن کی کمی آپ کی زبان کی سطح کو متاثر کر سکتی ہے، جس کی وجہ سے اسے بغیر کسی ظاہری وجہ کے درد محسوس ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ کا منہ غیر آرام دہ طور پر خشک رہ سکتا ہے یہاں تک کہ اگر آپ بہت زیادہ سیال پی رہے ہیں۔
آپ کے منہ میں دراڑیں اور السر
آئرن کی کمی آپ کے منہ کے ایک یا دونوں طرف درد، لالی، اور کھردری دراڑوں کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ یہ سرد موسم میں پھٹے ہونٹوں سے زیادہ شدید ہو سکتا ہے۔ منہ کے السر آپ کے منہ کے اندر سفید دھبے ہوتے ہیں۔ منہ کے السر کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ آپ کے منہ کے اندر کاٹنا، تناؤ اور تھکاوٹ، لیکن ایک اور وجہ آئرن کی کمی بھی ہو سکتی ہے۔
ضرورت سے زیادہ سردی لگنا یا ہاتھ پاؤں ٹھنڈے لگنا
اگر آپ کو سردی آسانی سے محسوس ہوتی ہے یا گرم ماحول میں بھی آپ کے ہاتھ یا پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا خون آپ کے ہاتھوں اور پیروں تک کافی آکسیجن نہیں لے جا رہا ہو، جو آئرن کی کمی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔
بے چین ٹانگوں کا سنڈروم
نوی ممبئی میں ایک کنسلٹنٹ فزیشن ڈاکٹر اودھیش بھارتی بتاتے ہیں کہ جو لوگ ریسٹلیس ٹانگ سنڈروم، یا RLS سے متاثر ہوتے ہیں، ان کی ٹانگیں ہلانے کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ یہ سنڈروم ٹانگوں، پنڈلیوں، یا رانوں کے پٹھوں میں تناؤ، کھجلی، درد، جھٹکے، تکلیف، درد، جلن، رینگنے کا احساس، اور جھنجھناہٹ کا سبب بن سکتا ہے۔
اس سے ٹانگوں کی حرکت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ اگرچہ یہ زیادہ تر معاملات میں کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کے اثرات روز مرہ کے معمولات کو متاثر کر سکتے ہیں۔ جیسے جیسے علامات میں اضافہ ہوتا ہے، بہت سے لوگوں کو ٹانگوں میں درد یا چلنے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نیند کا معیار بھی متاثر ہوتا ہے، بعض اوقات نیند کی خرابی اور حراستی میں کمی کا باعث بنتی ہے۔ ریسٹلیس لیگز سنڈروم بھی آئرن کی کمی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لوہے کی کمی کے شکار افراد میں عام آبادی کے مقابلے میں آئرن کی کمی کے امکانات نو گنا زیادہ ہوتے ہیں۔
بالوں کا گرنا
اپنے بالوں کو دھوتے یا کنگھی کرتے وقت کچھ بالوں کا گرنا فطری بات ہے، لیکن اگر آپ کے بال جھڑ رہے ہیں یا معمول سے زیادہ گر رہے ہیں تو یہ آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آپ کے آئرن کی سطح میں اضافہ بالوں کے جھڑنے کو روک یا کم کر سکتا ہے۔
ٹوٹے ہوئے یا چمچ کی شکل کے ناخن
ناخن آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں، ضرورت سے زیادہ نمائش یا نیل پالش لگانے سے ناخن ٹوٹنے کا سبب بن سکتے ہیں، لیکن ٹوٹے ہوئے ناخن آئرن کی کمی کی علامت بھی ہو سکتے ہیں۔ آئرن کی کمی کی ایک اور علامت چمچ کی شکل کے ناخن ہیں۔ یہ ناخن بیچ میں دھنسے ہوتے ہیں اور کناروں پر اٹھے ہوتے ہیں۔
چکر آنا، چڑچڑاپن، اور ارتکاز میں کمی
چڑچڑاپن، چکر آنا، یا توجہ کا نقصان آئرن کی کمی کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ آئرن آپ کے خون کو آپ کے پورے جسم میں آکسیجن لے جانے میں مدد کرتا ہے، اور چڑچڑاپن یا چکر آنا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ آپ کے دماغ کو کافی آکسیجن نہیں مل رہی ہے۔
پیلا دکھائی دینا
ہیموگلوبن ایک سرخ روغن ہے۔ اگر آپ میں آئرن کی کمی ہے تو آپ کے خون میں ہیموگلوبن کی مقدار کم ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی رنگت زرد ہونے لگتی ہے۔ کچھ لوگوں میں، یہ ان کے چہرے، ناخن، منہ کے اندر، اور آنکھوں کی پرت پر سب سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی نچلی پلک کو نیچے کھینچتے ہیں، تو استر گہرا سرخ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ بہت ہلکا آڑو یا پیلا ہے، تو یہ آئرن کی کمی یا انیمیا کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ یا طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)