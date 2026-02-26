یہ دو عوامل کم عمر کے لوگوں میں گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھا رہے ہیں؟ ابتدائی علامات اور ان سے بچاؤ کے آسان طریقے جانیں
ڈاکٹروں نے خبردار کیا ہے کہ معمول کی کچھ سرگرمیاں چھوٹی عمرمیں، یعنی 30 سال کی عمر میں گردے فیل ہونے کا خطرہ بڑھاسکتی ہیں۔
Published : February 26, 2026 at 2:58 PM IST
گردے کی بیماری اکثر بوڑھوں کی بیماری سمجھی جاتی ہے۔ تاہم یہ نوجوانوں میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ ماہرین کے مطابق گردے کا نقصان اچانک نہیں ہوتا بلکہ بتدریج خراب طرز زندگی اور کھانے کی خراب عادات کی وجہ سے ہوتا ہے جو کہ وقت گزرنے کے ساتھ گردوں پر دباؤ ڈالتا ہے اور گردے کی دائمی بیماری (CKD)سی کے ڈی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
گردے اہم اور مضبوط اعضاء ہیں جو روزانہ تقریباً 50 گیلن (تقریباً 200 لیٹر) خون کو فلٹر کرتے ہیں اور پیشاب کی شکل میں زہریلے مادوں اور فضلہ کو خارج کرتے ہیں۔ یہ عمل سیال توازن، بلڈ پریشر کنٹرول، معدنی ریگولیشن، اور ہڈیوں کی صحت کو برقرار رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ وہ بلڈ پریشر کو بھی کنٹرول کرتے ہیں، الیکٹرولائٹ کے استحکام کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اور میٹابولک فضلہ کو دور کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ابتدائی مراحل میں اچھی طرح کام کرتے ہیں، اس لیے نقصان کا پتہ نہیں چل سکتا جب تک کہ گردے کا کام سست نہ ہو جائے۔
جی ایس وی ایم میڈیکل کالج کے شعبہ طب کے سینئر ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس کے گوتم کہتے ہیں کہ بعض روزمرہ کی سرگرمیاں، خاص طور پر جب بار بار انجام دیا جائے تو گردے کے جلد فیل ہونے کا خطرہ بڑھ سکتا ہے۔ نوجوانوں میں گردوں کی بیماری سے جڑی دو سب سے عام عادات یہ ہیں۔
1. مسلسل پانی کی کمی اور ضرورت سے زیادہ شوگر یا زیادہ سوڈیم والے مشروبات کا استعمال
ہائیڈریشن کیوں ضروری ہے: گردے زہریلے مادوں کو مؤثر طریقے سے فلٹر کرنے کے لیے مائع کی مناسب مقدار پر انحصار کرتے ہیں۔ جب جسم میں پانی کی کمی ہو،
خون گاڑھا ہو جاتا ہے
فضلہ کی مصنوعات کو ہٹانا مشکل ہو جاتا ہے۔
گردے کی فلٹریشن کا دباؤ بڑھ جاتا ہے۔
گردے کی پتھری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
مسلسل کم سیال کا استعمال گردوں کو طویل دباؤ میں رکھتا ہے۔
شوگر والے مشروبات پینے سے بھی مسائل پیدا ہوتے ہیں۔
بہت سے نوجوان پانی کی جگہ سافٹ ڈرنکس، انرجی ڈرنکس، میٹھی آئسڈ چائے اور ذائقہ دار بوتل والے مشروبات استعمال کرتے ہیں، جو اس مسئلے کو بڑھا دیتے ہیں کیونکہ یہ مشروبات اکثر...
بہت زیادہ چینی پر مشتمل ہے۔
فاسفورک ایسڈ پر مشتمل ہے۔
اعلی سوڈیم کی سطح پر مشتمل ہے
مصنوعی additives پر مشتمل ہے
یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ شوگر کا زیادہ استعمال انسولین کے خلاف مزاحمت، موٹاپا اور ٹائپ 2 ذیابیطس کے خطرے کو بڑھا سکتا ہے۔ ذیابیطس دنیا بھر میں گردے کی دائمی بیماری کی سب سے بڑی وجوہات میں سے ایک ہے۔ مزید یہ کہ سوڈیم کا زیادہ استعمال بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے۔ بلڈ پریشر میں اضافہ گردوں میں چھوٹے فلٹرنگ یونٹس (گلومیرولی) کو نقصان پہنچاتا ہے، جس سے فلٹریشن کی صلاحیت آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، زیادہ شوگر یا زیادہ سوڈیم والے مشروبات پینا پانی کی کمی کا باعث بنتا ہے اور گردے کی پتھری، ہائی بلڈ پریشر، پیشاب میں پروٹین کا اخراج، اور گردے کی فلٹریشن کی شرح (eGFR) میں کمی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نوجوان لوگ اکثر ان خطرات کو کم سمجھتے ہیں کیونکہ علامات جلد ظاہر نہیں ہوتیں۔
2. طبی نگرانی کے بغیر کاؤنٹر سے زیادہ درد کش ادویات کا کثرت سے استعمال
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، غیر سٹیرایڈیل اینٹی سوزش والی دوائیں (NSAIDs) لینے سے، جیسے ibuprofen، naproxen، اور کچھ مرکب درد کش ادویات، گردے کی بیماری کا باعث بن سکتی ہیں۔ یہ ادویات آسانی سے دستیاب ہیں اور عام طور پر سر درد، پٹھوں میں درد، اور کھیلوں کی چوٹوں کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ طبی نگرانی کے بغیر زائد المیعاد درد کش ادویات کا کثرت سے استعمال گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔
یہ ادویات گردوں کو کیسے متاثر کرتی ہیں؟
NSAIDs پروسٹا گلائیڈن کی پیداوار کو کم کرتے ہیں، مرکبات جو گردوں میں خون کے بہاؤ کو برقرار رکھنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب اسے بار بار یا زیادہ مقدار میں لیا جائے تو یہ گردوں میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتے ہیں، فلٹریشن کی صلاحیت کو خراب کر سکتے ہیں، اور گردے کی شدید چوٹ کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، جو طویل مدت میں گردے کو دائمی نقصان کا باعث بن سکتے ہیں۔ یہ خطرہ ان لوگوں میں زیادہ ہے جو پانی کی کمی کا شکار ہیں، مناسب ہائیڈریشن کے بغیر ضرورت سے زیادہ ورزش کرتے ہیں، الکحل کے ساتھ درد کش دوا لیتے ہیں، صحت کے پہلے سے موجود مسائل ہیں، اور نوجوان کھلاڑی اور طلباء جو تعلیمی دباؤ کی وجہ سے نادانستہ طور پر ان ادویات کا زیادہ استعمال کر سکتے ہیں۔
نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کے مطابق، منشیات کی زیادہ مقدار سے گردے کا نقصان خاموشی سے اور قبل از وقت وارننگ کے بغیر ہو سکتا ہے۔ جب تک سوجن یا تھکاوٹ جیسی علامات ظاہر ہوتی ہیں، اہم نقصان پہلے ہی ہوچکا ہوتا ہے۔ گردے کے نقصان پر اکثر کسی کا دھیان نہیں جاتا کیونکہ گردے کی ابتدائی بیماری عام طور پر غیر علامتی ہوتی ہے۔ بعد کے مراحل میں عام علامات میں شامل ہیں...
علامات
ٹانگوں یا چہرے میں سوجن
مسلسل تھکاوٹ
پیشاب میں تبدیلیاں
جھاگ دار پیشاب (پروٹین کی کمی)
ہائی بلڈ پریشر
نوجوانوں میں خطرے کے دیگر عوامل
غیر زیر نگرانی ہائی پروٹین والی خوراک
ضرورت سے زیادہ جم سپلیمنٹس
تمباکو نوشی
نیند کی دائمی کمی
غیر تسلی بخش کنٹرول ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر
انتہائی پروسس شدہ کھانوں کا کثرت سے استعمال
گردے کی صحت مجموعی میٹابولک توازن سے متاثر ہوتی ہے۔ خون اور پیشاب کے باقاعدہ ٹیسٹ اکثر گردے کے نقصان کا جلد پتہ لگانے کا واحد طریقہ ہوتے ہیں۔
احتیاطی تدابیر
گردے کے نقصان کو کیسے روکا جائے۔
روزانہ وافر مقدار میں پانی پیئے۔
میٹھے اور زیادہ سوڈیم والے مشروبات کو محدود کریں۔
درد کی دوا صرف ڈاکٹر کے مشورے پر لیں۔
بلڈ پریشر کو باقاعدگی سے مانیٹر کریں۔
پھلوں اور سبزیوں سے بھرپور متوازن غذا کھائیں۔
غیر ضروری سپلیمنٹس سے پرہیز کریں۔
باقاعدگی سے ہیلتھ چیک اپ کروائیں۔
ابتدائی روک تھام پہلے سے موجود گردے کی بیماری کے علاج سے زیادہ موثر ہے۔
اہم نوٹ:
گردے کی ناکامی کا 30 سال کی عمر سے پہلے ہونا ضروری نہیں ہے۔ بہت سے معاملات میں اسے روکا جا سکتا ہے۔ گردے راتوں رات فیل نہیں ہوتے۔ وہ آہستہ آہستہ بار بار دباؤ میں کام کرنے کی صلاحیت کھو دیتے ہیں۔ چونکہ علامات اکثر دیر سے ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے خطرے کے عوامل سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ چھوٹی، باقاعدہ عادات، خاص طور پر ہائیڈریشن اور مناسب ادویات، گردے کی صحت کو طویل مدتی برقرار رکھنے میں بڑا فرق پیدا کر سکتی ہیں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)