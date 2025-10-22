اس وٹامن کی کمی ہارٹ اٹیک کا باعث بن سکتی ہے، جانیں کہیں آپ میں اس کی کمی تو نہیں؟
امراض قلب خصوصاً ہارٹ اٹیک کا مسئلہ آجکل کافی بڑھ گیا ہے، آئیے جانتے ہیں کہ کس وٹامن کی کمی اس کا سبب بنتی ہے؟
Published : October 22, 2025 at 1:22 PM IST
آج کل دل کی بیماریاں نہ صرف بزرگوں بلکہ نوجوانوں میں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ دل کا دورہ پڑنے سے کئی لوگ جان کی بازی ہار رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہارٹ اٹیک کی وجہ کولیسٹرول، بلڈ پریشر یا ذیابیطس جیسی بیماریوں کو قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ وٹامن ڈی کی کمی بھی دل کے امراض کی ایک بڑی وجہ ہے؟ جی ہاں، طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر ہم میں اس وٹامن کی کمی ہو تو اس کا براہ راست اثر دل کی صحت پر پڑتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ اس وٹامن کی کمی کا دل پر کیا اثر پڑتا ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی اور دل کی بیماری کے درمیان کیا تعلق ہے؟
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، وٹامن ڈی ہمارے جسم کو کئی طریقوں سے فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ نہ صرف ہمارے جسم میں کیلشیم اور فاسفورس کی سطح کو متوازن رکھتا ہے بلکہ ہماری ہڈیوں کو بھی مضبوط رکھتا ہے۔ تاہم طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ بعض اوقات ہڈیوں اور دل کو متاثر کرتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جن لوگوں میں اس کی کمی ہوتی ہے ان میں دل کی بیماری کا خطرہ دوگنا بڑھ جاتا ہے۔ جب جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو بلڈ پریشر غیر متوازن ہو جاتا ہے جس سے خون کی نالیوں میں سوزش ہو جاتی ہے۔ یہ کیفیت آہستہ آہستہ دل کی بیماری کی طرف لے جاتی ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی کی علامات
اگر آپ اکثر تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی علامت ہوسکتی ہے۔ مزید برآں، اگر آپ کو ہڈیوں اور پٹھوں میں درد، بار بار بیماری، افسردگی، یا موڈ میں تبدیلی جیسی علامات کا سامنا ہوتا ہے تو یہ وٹامن ڈی کی کمی کی نشاندہی کر سکتا ہے۔
بے خوابی: ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق وٹامن ڈی کی کمی خراب نیند اور بار بار جاگنے جیسے مسائل کا باعث بن سکتی ہے۔ جب وٹامن ڈی کی کمی ہوتی ہے تو میلاٹونن نامی کیمیکل کی پیداوار کم ہو جاتی ہے، جس سے نیند خراب ہو سکتی ہے۔
بازوؤں، ٹانگوں اور کمر میں درد: وٹامن ڈی کیلشیم کو جذب کرنے میں مدد کرتا ہے، ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ اس لیے وٹامن ڈی کی کمی بھی کیلشیم کی کمی کا باعث بن سکتی ہے۔ BMC Musculoskeletal Disorders میں شائع ہونے والی ایک تحقیق میں پتا چلا ہے کہ وٹامن ڈی کی کمی کمر میں مستقل درد کا باعث بن سکتی ہے۔
وٹامن ڈی کی کمی پر کیسے قابو پایا جائے؟
ہر صبح کم از کم 15 منٹ تک سورج کی روشنی میں گزاریں
اپنی خوراک میں دودھ، دہی، انڈے، مشروم اور چربی والی مچھلی شامل کریں۔
اس کے علاوہ، اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق وٹامن ڈی کے سپلیمنٹس لیں۔
دل کے دورے سے بچنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے وٹامن ڈی کی سطح کو چیک کریں۔
اگر آپ کو شبہ ہے کہ آپ میں وٹامن ڈی کی کمی ہے تو فوری علاج کریں۔
اس کے علاوہ اپنے روزمرہ کے معمولات میں متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش کو شامل کریں۔
وٹامن ڈی کی کمی کو نظر انداز کرنا خطرناک ہے۔ اگر آپ دل کے دورے کے خطرے کو کم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو طرز زندگی میں تبدیلیاں لانی چاہئیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف عام معلومات کے مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے پیشہ ور افراد کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ آپ کو اس کے بارے میں تفصیل سے جاننا چاہیے۔ اگر آپ یہ طریقہ کار اپنانا چاہتے ہیں تو کسی مستند طبی پیشہ ور سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔)