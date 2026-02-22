کپنگ تھراپی سے علاج کس کو کرنا چاہیے اور کس کو اس سے بچنا چاہیے؟ ماہر سے جانیں
کپنگ تھراپی سے گردن، کمر درد اور کندھے کے تناؤ کو آسانی سے دور کیا جاسکتا ہے۔ لیکن یہ کس کے لیے فائدہ مند ہے...
Published : February 22, 2026 at 4:37 PM IST
حیدرآباد؛ ان دنوں، بہت سے لوگ جسم کے درد اور پٹھوں کی کھچاؤ کو دور کرنے کے لیے کپنگ تھراپی کا سہارا لیتے ہیں۔ یہ کوئی جدید علاج نہیں ہے، بلکہ ایک قدیم طریقہ ہے جو قدیم مصر اور چین میں ہزاروں سالوں سے استعمال ہوتا رہا ہے۔ یہ عام طور پر زیادہ مشقت یا طویل بیٹھنے کی وجہ سے کمر اور گردن کے درد کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اس علاج کی بنیاد جلد پر خصوصی کپ لگانا ہے، جس سے ایک قسم کا دباؤ (سکشن) پیدا ہوتا ہے۔
یہ پٹھوں کے تناؤ کو کم کرنے اور خون کی گردش کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے۔ آج کل بہت سے لوگ درد اور تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں۔ تاہم، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ اس طریقہ سے کس کو فائدہ ہوتا ہے اور کون نقصان پہنچاتا ہے۔ مہاراشٹر کے مالیگاؤں سے تعلق رکھنے والے کپنگ کے ماہر ڈاکٹر عابد کا یہ کہنا ہے...
کپ تھراپی کیا ہے؟
کپنگ تھراپی متبادل ادویات کی ایک قدیم مشق ہے جس میں تھراپسٹ آپ کی جلد پر چند منٹوں کے لیے خصوصی کپ لگاتا ہے، جس سے سکشن پیدا ہوتا ہے۔ لوگ مختلف وجوہات کی بناء پر اس سے گزرتے ہیں، بشمول درد اور سوزش سے نجات، آرام، اور گہرے ٹشو مساج۔ یہ علاج کی ایک اور شکل ہے۔ اس طریقہ کار میں، شیشے، بانس، یا سلیکون کپ کو جلد پر رکھا جاتا ہے، جس سے اندر ہوا خارج ہوتی ہے اور خلا پیدا ہوتا ہے۔ یہ دباؤ جلد کو تھوڑا اوپر کی طرف کھینچتا ہے، جس سے پٹھوں میں خون کا بہاؤ بڑھتا ہے اور جسم کے درد میں کمی آتی ہے۔ سنگی کی دو اہم اقسام ہیں۔
پہلا طریقہ خشک کپنگ ہے - اس طریقے میں، کپ کے اندر حرارت یا چھوٹے پمپ کا استعمال کرتے ہوئے دباؤ پیدا کیا جاتا ہے۔
دوسرا طریقہ گیلا کپنگ ہے - اس طریقے میں، کپ لگانے سے پہلے جلد پر بہت چھوٹے چیرے بنائے جاتے ہیں۔ جب دباؤ ڈالا جاتا ہے تو اس جگہ سے خون کی تھوڑی مقدار نکلتی ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ خون سے زہریلے مادوں کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔ آج کل، "ڈرائی کپنگ" زیادہ تر کلینکس میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا طریقہ ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ کپنگ تھراپی کے جسم کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ 2018 کی ایک تحقیق کے مطابق، یہ جسم کے مخصوص حصوں اور پورے جسم میں پھیلنے والے درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔
کپنگ تھراپی کس کے لیے فائدہ مند ہے؟
کپنگ تھراپی ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے جو کمپیوٹر پر لمبے وقت تک کام کرتے ہیں۔ یہ گردن کے درد، کمر کے درد اور طویل کام کی وجہ سے کندھے کے تناؤ کو آسانی سے دور کر سکتا ہے۔
NIH کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ جس جگہ پر کپ لگایا جاتا ہے وہاں خون کے بہاؤ میں اضافہ ٹشوز کو تیزی سے ٹھیک ہونے میں مدد کرتا ہے۔ یہ سوزش کو کم کرنے میں بھی مدد کرتا ہے۔
یہ علاج ان لوگوں کے لیے ایک اچھا آپشن ہے جو بار بار سر درد میں مبتلا رہتے ہیں (خاص طور پر جن کو درد شقیقہ ہے)۔
یہ کھلاڑیوں کے لیے فائدہ مند ہے کیونکہ یہ شدید تربیت کے بعد پٹھوں کی تھکاوٹ کو دور کرنے میں مدد کرتا ہے۔
یہ سانس کے مسائل جیسے الرجی، دمہ یا نزلہ زکام والے لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔
دائمی بیماریاں: گٹھیا، فائبرومیالجیا اور درد شقیقہ والے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔
کس کو اس سے بچنا چاہیے؟
خون بہنے کی بیماری والے افراد کو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔
خون پتلا کرنے والی ادویات لینے والے افراد کو اس تھراپی سے نہیں گزرنا چاہیے۔
اگر جلد بہت نازک ہے یا زخم ہیں تو اسے استعمال نہ کریں۔
حاملہ خواتین اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیے بغیر اس کا استعمال نہ کریں
جرنل آف ٹریڈیشنل اینڈ کمپلیمنٹری میڈیسن میں 2015 کی ایک رپورٹ بتاتی ہے کہ اس سے مہاسوں، ہرپس زسٹر اور درد کے انتظام میں مدد مل سکتی ہے۔ لیکن محققین نے نوٹ کیا کہ انہوں نے جن مطالعات کا جائزہ لیا ان میں سے بہت سے ایک طرفہ ہوسکتے ہیں اور اس کے لیے بہتر مطالعات کی ضرورت ہے۔
(اعلان دستبرداری: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ETV Bharat اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)