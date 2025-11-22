ہوشیار، اگر آپ کو بھی یہ مسئلہ درپیش ہے تو غلطی سے بھی گاجر نہ کھائیں
گاجر غذائی اجزاء اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتی ہے۔ یہ صحت کیلئے بہت فائدہ مند ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کو ان سے بچنا چاہیے۔
Published : November 22, 2025 at 10:42 AM IST
سردیوں کی آمد آمد ہے۔ بدلتے موسموں کے ساتھ کھانے کی عادات تیزی سے بدلتی ہیں۔ سردیوں میں مختلف قسم کی سبزیاں بازار میں دستیاب ہوتی ہیں جو کہ صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتی ہیں۔ اس موسم میں دستیاب سبزیوں کی زیادہ مانگ ہوتی ہے اور گاجر ان میں سے ایک ہے۔ گاجر صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور غذائیت سے بھرپور ہوتی ہے۔ ان میں وٹامن اے، فائبر، بیٹا کیروٹین اور اینٹی آکسیڈینٹ جیسے بہت سے غذائی اجزاء ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گاجر بینائی کے لیے اچھی ہے لیکن صحت کے بعض مسائل میں مبتلا افراد کو اسے کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔
بہت سے لوگ سردیوں میں گاجر کے فرائز، گاجر کا حلوہ اور گاجر کی چٹنی سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ گاجر سبزی بریانی میں بھی بڑے پیمانے پر استعمال ہوتی ہے۔ گاجر کھانے کے صحت کے لیے بہت سے فوائد ہیں۔ وہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتے ہیں اور عمل انہضام کو بہتر بناتے ہیں۔ گاجر میں موجود بیٹا کیروٹین صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ان کے متعدد صحت کے فوائد کے باوجود، کچھ لوگوں کو گاجر سے بچنا چاہئے. جن لوگوں کو صحت کی کچھ مسائل ہوتے ہیں ان سے پرہیز کرنا چاہیے۔ آئیے جانتے ہیں کہ کس کو گاجر سے پرہیز کرنا چاہیے...
صحت کے ان مسائل میں مبتلا افراد کو گاجر نہیں کھانی چاہیے۔
قبض
ان دنوں بہت سے لوگ ہاضمے کے مسائل کا شکار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے لوگوں کو گاجر کھانے سے گریز کرنا چاہیے۔ جن لوگوں کو پیٹ میں اکثر درد رہتا ہے انہیں گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر فائبر سے بھرپور ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ معدے کے لیے مفید ہیں۔ تاہم بہت زیادہ کھانا اپھارہ، بدہضمی، گیس اور قبض کا سبب بن سکتا ہے۔
ذیابیطس کے مریض
ذیابیطس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کا سامنا ان دنوں بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں اپنی خوراک پر بھرپور توجہ دینی چاہیے۔ شوگر کے مریض گاجر کو احتیاط اور اعتدال کے ساتھ کھائیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گاجر میں قدرتی طور پر چینی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے۔ بہت زیادہ گاجر کھانے سے خون میں شوگر کی سطح بڑھ سکتی ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے بعد ہی گاجر کو اپنی خوراک میں شامل کریں۔
دودھ پلانے والی خواتین
ماہرین کا مشورہ ہے کہ دودھ پلانے والی خواتین کو گاجر سے پرہیز کرنا چاہیے۔ گاجر چھاتی کے دودھ کا ذائقہ بدل سکتی ہے جس سے بچے کو پینا مشکل ہو جاتا ہے۔ مزید برآں، حمل کے دوران بہت زیادہ گاجر کھانے سے کچھ خواتین کے لیے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اس لیے انہیں اعتدال میں کھائیں۔
بے خوابی کے شکار افراد
بہت سے لوگ بے خوابی کا شکار ہیں۔ بہت سے لوگ تناؤ، پریشانی، یا دیگر وجوہات کی وجہ سے مناسب طریقے سے سونے کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو گاجر کھاتے وقت محتاط رہنا چاہیے۔ گاجر کا پیلا حصہ بہت گرم ہوتا ہے اور جلن کا باعث بنتا ہے، نیند میں مزید خلل ڈالتا ہے۔ اگر آپ رات کی پرسکون نیند چاہتے ہیں تو گاجر اعتدال میں کھائیں۔
الرجی کے مسائل
بہت سے لوگ اکثر جلد کی الرجی کا شکار ہوتے ہیں، جس سے خارش اور جلد کی جلن ہوسکتی ہے۔ ایسے افراد کو گاجر کھاتے وقت بہت محتاط رہنا چاہیے۔ مزید برآں، کچھ لوگوں کو گاجر سے الرجی ہوتی ہے، اس لیے انہیں کھاتے وقت احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر انہیں کوئی پریشانی ہو تو انہیں ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے اور مناسب مشورہ لینا چاہیے۔
کیروٹینیمیا کا خطرہ
کچھ لوگ بہت زیادہ گاجر کھانے سے کیروٹینیمیا پیدا کر سکتے ہیں۔ گاجر میں بیٹا کیروٹین ہوتا ہے۔ کھانے کے بعد یہ وٹامن اے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ گاجریں کھانے سے جسم میں کیروٹین کی مقدار میں نمایاں اضافہ ہو سکتا ہے، جس سے کیروٹینیمیا ہو جاتا ہے، یہ ایسی حالت ہے جو جلد کے پیلے پن کا باعث بنتی ہے۔ اس لیے ماہرین گاجر کو بہت کم مقدار میں کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)