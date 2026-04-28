بلڈ شوگر کو کم کرنے میں کس طرح مدد کر سکتی ہے ورزش؟ ٹائپ ٹو ذیابیطس کے لیے ورزش کا معمول کیسے بنایا جائے؟
بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے میں ورزش کا کیا کردار ہے اور ذیابیطس کے مریض کو کس طرح ورزش کرنی چاہیے؟ مصنفہ: اسنہا بھارتی...
Published : April 28, 2026 at 12:26 PM IST
حیدرآباد: ذیابیطس اور پری ذیابیطس والے لوگوں کے لیے خون میں شکر کی سطح کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ انہیں اس طرف خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ان کی بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول میں رکھنا مجموعی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ ڈبلیو ایچ او کے مطابق دنیا بھر میں 800 ملین افراد ذیابیطس کا شکار ہیں۔ اگرچہ خوراک اور ادویات خون میں شکر کی سطح کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، ورزش بھی ایک اہم فرق کر سکتی ہے۔ اس مضمون میں، سی کے برلا ہسپتال، جے پور کے شعبہ طرز زندگی اور اینڈو کرائنولوجی کے ماہر ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیہ سے تفصیل سے جانیں کہ کس طرح ٹائپ 2 ذیابیطس کے مریض ورزش کا معمول بنا سکتے ہیں اور کس طرح ورزش بلڈ شوگر کو کم کرنے میں مدد کر سکتی ہے۔
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیہ کا ماننا ہے کہ ٹائپ ٹو ذیابیطس پر قابو پانے کے لیے ورزش کسی "جادوئی گولی" سے کم نہیں۔ اینڈو کرائنولوجی میں ماہر ڈاکٹر کے طور پر، وہ کہتی ہیں کہ جسمانی سرگرمی نہ صرف کیلوریز جلانے کے لیے بلکہ جسم کی انسولین کی حساسیت کو بہتر بنانے کے لیے بھی ضروری ہے۔ وہ جسمانی سرگرمیوں کو اپنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بنانے کے فوائد پر زور دیتی ہے۔
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کے مطابق، خون میں شکر کی سطح کو مؤثر طریقے سے کنٹرول کرنے کے لیے، ذیابیطس کے مریضوں کو بنیادی طور پر دو طرح کی ورزشوں کا مجموعہ اختیار کرنا چاہیے:...
ایروبک ورزش
ایروبک ورزش دل اور پھیپھڑوں کی صحت کے لیے ضروری ہے اور انسولین کی حساسیت کو بہتر بناتی ہے۔ مثال کے طور پر تیز چہل قدمی، جاگنگ، تیراکی، سائیکلنگ یا رقص کے بہت سے فوائد ہیں، جن میں بلڈ شوگر کی سطح کو تیزی سے کم کرنے اور دل کی بیماری کے خطرے کو کم کرنے میں مدد بھی شامل ہے۔ اسے اپنے معمولات میں شامل کرنے کے لیے، مریضوں کو 10-15 منٹ کے ساتھ شروع کرنا چاہیے اور آہستہ آہستہ 30-40 منٹ تک ہفتے میں پانچ دن بڑھانا چاہیے۔
مزاحمتی ورزش یا طاقت کی تربیت
مزاحمتی ورزش، یا طاقت کی تربیت، پٹھوں کو مضبوط کرتی ہے اور طویل مدتی خون میں شوگر کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے۔ اس کے لیے کوئی ویٹ لفٹنگ کرسکتا ہے، مزاحمتی بینڈ استعمال کرسکتا ہے، یا پش اپس جیسی جسمانی وزن کی ورزشیں کرسکتا ہے۔ اس سے عضلات میں اضافہ ہوتا ہے، جو انسولین کے کام کو بہتر بناتا ہے۔ ہفتے میں کم از کم دو سے تین دن مزاحمتی تربیت میں مشغول ہونا ضروری ہے، خاص طور پر ایروبک ورزش کے بعد۔
جسمانی سرگرمی کے لیے ان اصولوں پر عمل کریں۔
ایک قابل عمل منصوبہ بنائیں
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیہ کے مطابق، 5 دن تک روزانہ 20-30 منٹ ورزش کریں۔ اگر آپ کے لیے جسمانی سرگرمیاں نئی ہیں تو دن میں صرف 10 منٹ کے ساتھ آہستہ آہستہ شروع کریں اور ورزش کے وقت اور سطح کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔
صحیح ورزش کا انتخاب کریں
آپ کے جسمانی سرگرمی کے منصوبے میں قلبی یا ایروبک ورزش (جیسے تیز چلنا، سائیکل چلانا، یا تیراکی)، وزن کی تربیت (ہفتے میں 2-3 بار ہلکے وزن یا مزاحمتی بینڈ کا استعمال)، اور اسٹریچنگ یا لچکدار ورزشیں (جیسے یوگا یا جنرل اسٹریچنگ) شامل ہونی چاہئیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے، تیز چلنا شروع کرنے کا سب سے آسان اور محفوظ ترین آپشن ہے۔
ورزش کرنے کا صحیح وقت؟
ڈاکٹر ہیتاشوی گونڈالیا کے مطابق کہا جاتا ہے کہ کھانے کے بعد ورزش، خاص طور پر ناشتہ اور دوپہر کے کھانے سے خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ شوگر کی سطح عام طور پر کھانے کے بعد بڑھ جاتی ہے۔ اس طرح کھانے کے بعد ورزش کرنے سے پٹھوں کو خون سے گلوکوز جذب کرنے میں مدد ملتی ہے۔ 2023 کی این سی بی آئی کی ایک تحقیق سے پتا چلا ہے کہ کھانے کے بعد 15 منٹ کی چہل قدمی یا ہلکی ورزش خون میں شکر کی سطح کو کم کر سکتی ہے۔ کھانے سے پہلے صبح کے وقت ورزش کرنے سے وقت کے ساتھ ساتھ بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرنے میں بھی مدد ملتی ہے۔
مخصوص اوقات میں ورزش کرنا کیوں ضروری ہے؟
ورزش انسولین کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرکے بلڈ شوگر کی سطح کو کم کرتی ہے۔ مزید برآں، کیا آپ کو یقین ہے کہ مخصوص اوقات میں ورزش کرنے سے صحت کے بے شمار فوائد مل سکتے ہیں؟ 2023 کی این سی بی آئی کی ایک تحقیق میں کہا گیا ہے کہ صحیح وقت پر ورزش کرنے سے دن بھر بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ دن میں بہت زیادہ یا سخت ورزش کرنے سے بلڈ شوگر کنٹرول میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ روزانہ ہلکی پھلکی ورزش کر کے اپنے بلڈ شوگر کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔
دن میں بہت زیادہ یا سخت ورزش کرنے سے بلڈ شوگر کنٹرول میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ آپ روزانہ کچھ آسان مشقوں میں مشغول ہو کر اپنے بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے رفتار سے زیادہ باقاعدگی کو ترجیح دینا۔ باقاعدگی رفتار سے زیادہ اہم ہے۔ ہلکی، مسلسل ورزش آپ کے جسم کو انسولین کے لیے زیادہ جوابدہ بننے میں مدد دیتی ہے، جس سے آپ کے جسم کو گلوکوز کو زیادہ مؤثر طریقے سے استعمال کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس کے علاوہ، اپنے خون کی شکر کی نگرانی کریں. اگر آپ دوا یا انسولین لیتے ہیں تو ورزش سے پہلے اور بعد میں اپنی شوگر لیول کو ضرور چیک کریں۔
آپ کس طرح ورزش کر سکتے ہیں؟
جسمانی ورزش خون میں شکر کی سطح کو کم کرنے کا ایک بہترین طریقہ ہے۔ یہ کئی طریقوں سے کام کرتا ہے (انسولین کی حساسیت کو بڑھا کر اور پٹھوں کو توانائی کے لیے گلوکوز کو آکسائڈائز کرنے کی ترغیب دے کر)۔ مزید برآں، یہ تناؤ کے ہارمونز کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، جو خون میں شکر کی سطح کو بڑھا سکتا ہے۔ اس سے بلڈ شوگر کا بہتر کنٹرول ہوتا ہے اور آپ کو دواؤں کی مقدار کو کم کرنے میں بھی مدد مل سکتی ہے۔ جب آپ بھوکے ہوں تو ورزش کرنے سے گریز کریں۔ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کافی مقدار میں سیال پیتے ہیں اور مناسب جوتے پہنتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آنا یا کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے تو فوراً ورزش کرنا بند کر دیں۔ ہمارا حتمی مشورہ یہ ہے کہ ذیابیطس کے انتظام کے لیے جسمانی سرگرمی ضروری ہے۔ یہ آپ کے علاج کے طریقہ کار کا ایک لازمی حصہ ہے۔ باقاعدگی سے، اعتدال پسند جسمانی سرگرمی آپ کے بلڈ شوگر کنٹرول اور آپ کی مجموعی صحت دونوں کو نمایاں طور پر بہتر بنا سکتی ہے۔