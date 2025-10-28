آپ کے پاؤں میں یہ علامات دل کا دورہ پڑنے یا دل کی بیماری کی علامت ہو سکتی ہیں
درحقیقت پیروں، ٹخنوں یا ٹانگوں میں غیر معمولی سوجن پورے جسم میں دوران خون کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔
Published : October 28, 2025 at 6:28 PM IST
حیدرآباد: بہت سے لوگوں کو یہ جان کر حیرت ہو سکتی ہے کہ دل کی رکاوٹ کی علامات، جو عام طور پر سینے میں درد یا سانس کی قلت سے منسلک ہوتی ہیں، پیروں اور ٹانگوں میں بھی ظاہر ہو سکتی ہیں، خاص طور پر رات کے وقت۔ یہ ہلکی علامات اکثر نظر انداز کر دی جاتی ہیں، لیکن یہ آپ کے جسم کے لیے خطرے کی گھنٹی بجانے کا طریقہ ہو سکتی ہیں۔ درحقیقت پیروں، ٹخنوں یا ٹانگوں میں غیر معمولی سوجن پورے جسم میں دوران خون کی خرابی کی علامت ہو سکتی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ رات کے وقت پیروں اور ٹانگوں میں درد، بے حسی، یا سوجن دل کی رکاوٹ کی علامت کیسے ہوسکتی ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، پہلے سمجھیں کہ PDA کیا ہے۔
(PDA) کیا ہے؟
پیریفرل آرٹی ڈیزیز، جسے پیریفرل آرٹری ڈیزیز پی ڈی اے بھی کہا جاتا ہے، خون کی گردش کا ایک مسئلہ ہے جس میں دل سے خون کو جسم کے دوسرے حصوں تک لے جانے والی شریانیں تنگ ہوجاتی ہیں۔ یہ تختی کی تعمیر کی وجہ سے ہوتا ہے، جسے ایتھروسکلروسیس کہا جاتا ہے، جو شریانوں کو تنگ کرتا ہے اور خون کے بہاؤ کو کم کرتا ہے۔ یہ عام طور پر ٹانگوں اور رانوں میں درد کا سبب بنتا ہے جو جسمانی سرگرمی کے دوران شروع ہوتا ہے، جیسے کہ چلنا، اور آرام کے ساتھ بہتر ہوتا ہے۔ تمباکو نوشی، ہائی بلڈ پریشر، اور ذیابیطس جیسے خطرے والے عوامل اس کی نشوونما کے خطرے کو بڑھاتے ہیں۔
peripheral artery diseas بیماری اور دل کی بیماری کے درمیان کیا تعلق ہے؟
پیریفرل آرٹری ڈیزیز (PDA) اور دل کی بیماری کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کیونکہ PAD atherosclerosis (شریانوں کا سخت ہونا) کی ایک شکل ہے جو پورے جسم میں شریانوں کو متاثر کرتی ہے، جس سے کورونری شریان کی بیماری (CAD)، فالج اور دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ جب پی اے ڈی کی تشخیص کی جاتی ہے، تو یہ اکثر فعال دل کی بیماری کی علامت ہوتی ہے، جس کے لیے فوری طبی تشخیص اور خطرے کے عوامل کے انتظام کی ضرورت ہوتی ہے۔
ان علامات کو نظر انداز نہ کریں۔
پیریفرل آرٹری ڈیزیز (PDA) کی چھ ابتدائی علامات جنہیں نظر انداز نہیں کیا جانا چاہیے ان میں ٹانگوں میں درد (خاص طور پر چلتے وقت)، بے حسی یا کمزوری، زخم کا سست ہونا، جلد کی رنگت، سرد پاؤں، اور بالوں کا گرنا شامل ہیں۔ یہ نشانیاں ہیں کہ آپ کی ٹانگوں کو کافی خون کی فراہمی نہیں ہو رہی ہے۔ بروقت علاج سنگین پیچیدگیوں کو روک سکتا ہے۔
رات کو ظاہر ہونے والی یہ علامات دل کی بیماری کی علامت ہوسکتی ہیں۔
لیٹتے وقت پیروں میں درد۔
ویب سائٹ medlineplus.gov کے مطابق، پیروں میں درد یا خاص طور پر رات کو بستر پر لیٹتے وقت، دل یا خون کی شریانوں میں رکاوٹ کی اہم علامات میں سے ایک ہے۔ ٹانگوں میں درد خون کی خراب گردش کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ٹانگوں کو کافی آکسیجن سے بھرپور خون نہیں مل رہا ہے۔ یہ درد پنڈلیوں، رانوں یا پیروں میں درد، سختی، یا دھڑکن کی طرح محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ درد اکثر اس وقت کم ہوجاتا ہے جب آپ بستر سے ٹانگیں لٹکا کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ کشش ثقل خون کے بہاؤ کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔
سرد پاؤں اور انگلیوں میں سوجن
اگر آپ کے پاؤں یا انگلیاں رات کے وقت اکثر ٹھنڈی رہتی ہیں (چاہے آپ اپنے آپ کو کمبل سے ڈھانپیں یا موزے پہنیں) تو یہ خون کے خراب بہاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ آپ کا دل تنگ شریانوں کے ذریعے صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر رہا ہے۔ شدید صورتوں میں، ایک پاؤں دوسرے سے زیادہ ٹھنڈا ہو سکتا ہے، یا انگلیاں پیلی یا نیلی بھی ہو سکتی ہیں۔ یہ خون کی گردش کے سنگین مسائل کی علامت ہو سکتی ہے، بشمول دل کی ناکامی یا شریانوں میں شدید رکاوٹ۔
جھنجھناہٹ، بے حسی، یا سوئیاں چھبنے کا احساس
برٹش ہارٹ فاؤنڈیشن کے مطابق یہ نیوروپتی کی علامت ہو سکتی ہے (خاص طور پر ذیابیطس کے مریضوں میں) لیکن رات کے وقت پیروں اور انگلیوں میں مسلسل جھنجھناہٹ یا بے حسی کا تعلق خون کی خرابی سے بھی ہو سکتا ہے۔ خون کے مناسب بہاؤ کی کمی اعصاب کے اہم افعال میں خلل ڈالتی ہے۔ جب آپ چپٹے لیٹتے ہیں تو یہ جھنجھلاہٹ یا بے حسی بڑھ سکتی ہے، کیونکہ کشش ثقل خون کے بہاؤ میں مدد نہیں کرتی۔ خون کی خراب گردش (CAD) سے منسلک ہو سکتی ہے۔
ٹانگوں، ٹخنوں یا پیروں میں سوجن
بغیر کسی ظاہری وجہ کے سوجن، خاص طور پر دن کے آخر میں یا رات کے وقت، اس بات کی انتباہی علامت ہو سکتی ہے کہ آپ کا دل خون کو صحیح طریقے سے پمپ نہیں کر رہا ہے۔ جب دل کمزور ہو جاتا ہے تو جسم میں مائعات جمع ہو جاتی ہیں۔ جلد میں بھاری پن یا جکڑن کے احساس کے ساتھ سوجن بھی ہو سکتی ہے۔ یہ دل کی ناکامی یا بند رگوں کی علامت ہوسکتی ہے۔
جلد کی رنگت یا خارش
آپ کی انگلیوں پر رنگت، دھبے، زخم، یا السر خراب خون کی فراہمی کی سنگین علامات ہو سکتی ہیں، جو پیریفرل آرٹری ڈیزیز (PAD)، دائمی وینس کی کمی (CVI)، یا دل کے دیگر مسائل (جیسے کورونری شریان کی بیماری) کا نتیجہ ہو سکتی ہے۔ یہ دیگر حالات جیسے ذیابیطس، انفیکشن، یا چوٹ کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے۔ فوری طور پر طبی امداد حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ یہ سنگین حالت کی علامت ہو سکتی ہے۔ ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیل ہونے کے خطرے سے بچنے کے لیے، ان سگنلز پر توجہ دیں جو آپ کا جسم بھیجتا ہے اور ڈاکٹر سے رجوع کریں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)