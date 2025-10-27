جانیں گریڈ 2 مرحلے کا فیٹی لیور کتنا خطرناک ہوتا ہے اور کن حالات میں ہوتا ہے
اگر گریڈ2 کے فیٹی لیور کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ جگر کی فبروسس، سروسس،ہیپاٹائٹس وغیرہ جیسی سنگین پیچیدگیاں پیدا کر سکتا ہے۔
Published : October 27, 2025 at 10:28 AM IST
جگر جسم کے اہم ترین اعضاء میں سے ایک ہے۔ اس لیے اسے صحت مند رکھنا بہت ضروری ہے۔ جگر ضروری غذائی اجزاء کی فراہمی سے لے کر خون میں شکر کی سطح کو برقرار رکھنے تک ہر چیز میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ جگر اہم افعال کے لیے ذمہ دار ہے جیسے زہریلے مادوں کو فلٹر کرنا، صفرا پیدا کرنا، اور توانائی ذخیرہ کرنا۔ تاہم، بعض حالات اس کے معمول کے کام میں خلل ڈال سکتے ہیں۔ سب سے عام میں سے ایک فیٹی جگر کی بیماری ہے۔ فیٹی لیور کا مسئلہ روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ فیٹی لیور جگر کے خلیوں میں چکنائی جمع کرنے کا سبب بنتا ہے، جو سوزش، داغ دھبے اور سنگین صورتوں میں جگر کی خرابی کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
دہلی میں مقیم ایک جنرل فزیشن (پرائیویٹ پریکٹیشنر) ڈاکٹر رشمی راٹھی بتاتی ہیں کہ فیٹی لیور کی بیماری ان دنوں تیزی سے عام ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تشویشناک ہے کہ کیسز نہ صرف بالغوں میں بلکہ بچوں میں بھی بڑھ رہے ہیں۔ اس کی وجہ مصروف طرز زندگی، کھانے کی خراب عادات اور بڑھتے ہوئے تناؤ اور ذہنی عدم استحکام کو قرار دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے اسے طرز زندگی کی بیماری بھی کہا جاتا ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ یہ حالت جگر میں اضافی چربی جمع کرنے کا سبب بنتی ہے۔
الکوحل فیٹی لیور
غیر الکوحل فیٹی لیور
الکوحل فیٹی لیور ایک ایسی حالت ہے جو زیادہ الکحل کے استعمال سے پیدا ہوتی ہے، جو جگر میں چربی جمع کرنے کا باعث بنتی ہے۔ اس کی دیگر وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن الکحل فیٹی لیور کی بنیادی وجہ الکحل ہے۔
غیر الکوحل والی فیٹی لیور کی بیماری:
اس حالت میں، جگر کا نقصان بنیادی طور پر کھانے کی غیر صحت بخش عادات کی وجہ سے ہوتا ہے، جیسے بہت زیادہ تلی ہوئی غذائیں یا سیر شدہ چکنائیوں اور ٹرانس فیٹس کا زیادہ استعمال، خراب نیند اور جاگنے کی عادت، اور بیماریاں یا مسائل۔
بروقت علاج ضروری ہے۔
ڈاکٹر رشمی بتاتی ہیں کہ اگرچہ سادہ فیٹی لیور کی بیماری جگر کو اہم نقصان نہیں پہنچاتی، لیکن اگر علامات کی جلد شناخت نہ کی جائے اور مناسب علاج یا ڈاکٹر کی تجویز کردہ ضروری احتیاطی تدابیر پر عمل نہ کیا جائے تو جگر کو شدید نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ اس حالت کو خاموش بیماری بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ عام طور پر ابتدائی مراحل میں زیادہ علامات ظاہر نہیں کرتی۔ جب تک علامات زیادہ واضح ہو جائیں، مسئلہ پہلے ہی سنگین ہو چکا ہے۔
فیٹی لیور کی علامات
عام طور پر جیسے جیسے حالت بڑھتی ہے، لوگوں کو پیٹ میں درد، پیٹ کے اوپری حصے میں سوجن، بھوک میں کمی، خراب ہاضمہ، وزن میں مسلسل کمی، کمزوری اور تھکاوٹ، الجھن، الٹی اور متلی جیسی علامات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اکثرو بیشتر، اس حالت میں مبتلا افراد میں جگر کی سروسس، جگر کا نقصان، اور یہاں تک کہ جگر کا کینسر بھی ہو سکتا ہے، جو کبھی کبھی جان لیوا بھی ہو سکتا ہے۔
فیٹی لیور کے کتنے مراحل اسٹیج ہوتے ہیں؟
فیٹی لیور کے تین اہم درجات ہیں: گریڈ 1 (ہلکا)، گریڈ 2 (اعتدال پسند)، اور گریڈ 3 (شدید)، جن کا تعین جگر میں چربی کے جمع ہونے کی بنیاد پر کیا جاتا ہے۔
فیٹی لیور کے مراحل
گریڈ 1 فیٹی لیور (ہلکا)ابتدائی مرحلہ:
یہ فیٹی لیور کا ابتدائی مرحلہ ہے، جہاں 5% سے 33% جگر کے خلیات چربی سے ڈھکے ہوتے ہیں۔ عام طور پر جگر میں کوئی سوزش یا نقصان نہیں ہوتا ہے۔
گریڈ 2 فیٹی لیور (میڈیم ) یعنی درمیانی مرحلہ:
اس حالت میں جگر کا 33% سے 66% حصہ چکنائی سے ڈھکا ہوتا ہے۔ جگر کے خلیوں کی سوزش یا فبروسس (داغ) کی ابتدائی علامات دیکھی جا سکتی ہیں۔
گریڈ 3 فیٹی لیور (شدید) آخری سنگین مرحلہ:
یہ سب سے سنگین مرحلہ ہے، جہاں 66 فیصد سے زیادہ جگر چربی میں ڈھکا ہوا ہے۔ جگر میں شدید سوزش اور نقصان ممکن ہے، اور یہ ایک ایسی حالت میں ترقی کر سکتا ہے جسے سروسس کہتے ہیں۔
کیا گریڈ 2 فیٹی لیور خطرناک ہے؟
اگر گریڈ 2 کے فیٹی لیور کا فوری علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین پیچیدگیوں جیسے جگر کے فبروسس (داغ دھبے)، سروسس، ہیپاٹائٹس اور آخر کار جگر کا کینسر بن سکتا ہے۔ اس لیے جگر کی بروقت تشخیص اور علاج بہت ضروری ہے، کیونکہ اس سے سنگین بیماری کا خطرہ کم ہوتا ہے اور جگر کے ٹھیک ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ گریڈ 2 فیٹی لیور کو ہلکے (گریڈ 1) اور شدید (گریڈ 3) مراحل کے درمیان ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے، جہاں صحت یاب ہونے کے امکانات بہت زیادہ نہیں ہوتے ہیں، اور اگر اس کا علاج نہ کیا جائے تو یہ سنگین پیچیدگیوں (جیسے سائروسیس) کی طرف بڑھ سکتا ہے۔ یہ ایک اعتدال پسند مرحلہ ہے جس میں 34% سے 66% جگر کے خلیات چربی سے بھرے ہوتے ہیں۔ گریڈ 2 فیٹی لیور کو ہلکے اور شدید مراحل کے درمیان ایک عبوری مرحلہ سمجھا جاتا ہے۔
گریڈ 3 فیٹی لیور کیوں سنگین مرحلہ ہے؟
گریڈ 3 کے فیٹی لیور میں صحت یاب ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں، کیونکہ یہ فیٹی لیور کی بیماری کا سب سے سنگین مرحلہ ہے۔ اس میں سوزش اور نقصان کے ساتھ ساتھ جگر میں چربی کا زیادہ جمع ہونا بھی شامل ہے، جو سیروسس (جگر کے مستقل داغ) اور جگر کے کینسر جیسی پیچیدگیوں کا باعث بن سکتا ہے، ان دونوں کے ٹھیک ہونے کے امکانات کم ہوتے ہیں۔ تاہم، مناسب علاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کے ساتھ، اس حالت کو خراب ہونے سے روکا جا سکتا ہے اور جگر کے کام کو بہتر بنایا جا سکتا ہے
فیٹی لیور سے کون متاثر ہوتا ہے؟
گریڈ 2 فیٹی لیور کی بیماری کچھ خاص افراد میں زیادہ پائی جاتی ہے، جیسے...
زیادہ شراب پینے والے (اکثر الکحل اور محرکات کی زیادہ مقدار استعمال کرتے ہیں)
وہ لوگ جو اکثر فاسٹ فوڈ اور پراسیسڈ فوڈ کھاتے ہیں۔
بزرگ
جگر کی بیماری کی طبی تاریخ والے لوگ
موٹاپا اور زیادہ وزن
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)