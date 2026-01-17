نوزائیدہ بچے کو چومنا خطرناک ہو سکتا ہے، کتنے ماہ تک ایک فٹ کا فاصلہ برقرار رکھنا چاہیے؟
زیادہ تر لوگ نوزائیدہ بچوں کو پکڑنا، گلے لگانا اور چومنا پسند کرتے ہیں، لیکن یہ بچوں کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے...
Published : January 17, 2026 at 2:45 PM IST
والدین اور رشتہ دار نومولود کو دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے ہیں۔ دوست احباب اور جاننے والے بھی چھوٹوں کو دیکھ کر پرجوش ہو جاتے ہیں۔ اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے وہ فوراً انہیں اٹھا کر ان کے گالوں اور ماتھے پر بوسہ دیتے ہیں۔ نوزائیدہ بچوں کو گلے لگانا اور چومنا ایک فطری جذبہ ہے، خوشی اور محبت کا اظہار کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ پیار کی یہ بظاہر بے ضرر شکل بچے کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جانیں معروف ماہر اطفال اور نوزائیدہ ماہر ڈاکٹر گوتم یالمودی سے کہ کس طرح نومولود کو چومنا ان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔
ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟
ماہر اطفال اور نوزائیدہ ماہر ڈاکٹر گوتم یلمودی کہتے ہیں کہ نوزائیدہ بچوں کا مدافعتی نظام بہت کمزور ہوتا ہے۔ ان کے جسم ابھی تک بیرونی دنیا کے جراثیم سے مؤثر طریقے سے لڑنے کے قابل نہیں ہیں۔ جب ہم کسی بچے کو بوسہ دیتے ہیں تو تھوک کے ذریعے مختلف بیکٹیریا اور وائرس منتقل ہو سکتے ہیں، جو ان کی صحت کے لیے خطرہ ہیں۔ یہاں تک کہ ہلکی سردی یا انفیکشن بھی بچوں کے لیے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ چونکہ ان کے اعضاء اور مدافعتی نظام مکمل طور پر تیار نہیں ہوئے ہیں، اس لیے وہ ہلکے انفیکشن اور بخار کو بھی آسانی سے نہیں سنبھال سکتے اور اس کے نتیجے میں وہ جلد ہی شدید بیمار ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات، یہ بیکٹیریا اور وائرس مہلک بھی ہو سکتے ہیں۔
مطالعہ کیا کہتا ہے؟
ایک نئی تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ بچوں کو بوسہ دینے سے سانس کی سنسیٹیئل وائرس (RSV)آر ایس وی انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ نوزائیدہ بچوں کی قوت مدافعت کمزور ہونے کی وجہ سے وہ انفیکشن کا زیادہ شکار ہوتے ہیں۔ یہ سانس لینے میں دشواری کا باعث بن سکتا ہے، پانی کی کمی، اور بعض اوقات طویل عرصے تک ہسپتال میں داخل ہونے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔
دی لانسیٹ ریجنل ہیلتھ یورپ میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق سویڈن میں 2001 سے 2022 کے درمیان پیدا ہونے والے 2.3 ملین سے زائد بچوں کا تجزیہ کیا گیا۔ محققین نے پایا کہ بظاہر صحت مند مکمل مدتی بچے بھی RSV آر ایس وی کے ساتھ شدید بیمار ہو سکتے ہیں، جن کو انتہائی نگہداشت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ شدید بیمار بچوں کی اوسط عمر دو ماہ سے کم تھی، جس سے پتہ چلتا ہے کہ نوزائیدہ بچے RSV کے لیے زیادہ حساس ہوتے ہیں۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (WHO) کے مطابق، RSV کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر سال پانچ سال سے کم عمر کے تقریباً 3.6 ملین بچے ہسپتال میں داخل ہوتے ہیں، جن میں سے تقریباً 100,000 کی موت ہو جاتی ہے۔ ان میں سے تقریباً نصف اموات 6 ماہ سے کم عمر کے بچوں میں ہوتی ہیں۔ بھارت میں RSV کی وجہ سے ICU میں داخل ہونے والے نوزائیدہ بچوں کی تعداد مانسون اور موسم سرما کے شروع میں بڑھ جاتی ہے۔ تاہم کچھ احتیاطی تدابیر اور حفاظتی اقدامات کر کے اس حالت کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔
RSV آر وی ایس انفیکشن کیا ہے اور یہ نوزائیدہ بچوں کے لیے زیادہ خطرناک کیوں ہے؟
RSV، آر وی ایس یا سانس کا سنسیٹیئل وائرس، بچوں کے پھیپھڑوں اور ایئر ویز کو متاثر کرتا ہے۔ یہ انفیکشن عام طور پر سردی جیسی علامات سے شروع ہوتا ہے، لیکن نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں میں، یہ تیزی سے برونکائیلائٹس (پھیپھڑوں کی سوزش) یا نمونیا کی طرف بڑھ سکتا ہے۔
یہ نوزائیدہ بچوں کے لیے زیادہ خطرناک ہے کیونکہ ان کا مدافعتی نظام پوری طرح سے تیار نہیں ہوتا، ان کے پھیپھڑے چھوٹے اور نازک ہوتے ہیں، اور وہ سانس لینے میں دشواری کا صحیح طور پر رابطہ نہیں کر پاتے۔ یہ عام طور پر ستمبر اور مارچ کے درمیان سب سے زیادہ پایا جاتا ہے۔
بچوں میں RSV انفیکشن کی اہم علامات یہ ہیں:
سانس لینے میں دشواری
تیز سانس لینا
کھانسی اور بخار
مسلسل چھینکیں۔
دودھ کا استعمال کم ہونا
سونے میں دشواری اور بار بار بیدار ہونا
بچے کی جلد کی نیلی رنگت
نوزائیدہ بچوں میں پانی کی کمی
کن بچوں کو RSV انفیکشن کا زیادہ خطرہ ہے؟
کوئی بھی بچہ RSV سے متاثر سکتا ہے، لیکن بعض طبی اور ماحولیاتی عوامل کچھ بچوں کے لیے خطرہ بڑھاتے ہیں۔ ان میں شامل ہیں...
6 ماہ سے کم عمر کے بچے
سردیوں میں پیدا ہونے والے بچے اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچے
پیدائشی دل کی بیماری والے بچے
پھیپھڑوں یا دیگر پلمونری امراض میں مبتلا بچے
گردے یا جگر کی بیماری والے بچے
جینیاتی یا اعصابی عوارض والے بچے
کم پیدائشی وزن والے بچے
تمباکو نوشی یا آلودہ انڈور ہوا کے سامنے آنے والے بچے
پیدائش کے بعد پہلے چند ہفتوں میں بچے بہت سے لوگوں کے سامنے آتے ہیں۔
گھر کے بڑے بچوں کو اسکول یا باہر سے وائرس لاتے ہیں جس سے نوزائیدہ کو چھونے سے RSV کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)