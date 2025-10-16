کڈنی ٹرانسپلانٹ اب ہو گیا آسان، عطیہ دہندہ کی تلاش ختم، سائنسدانوں نے بنائی یونیورسل کڈنی

کڈنی ٹرانسپلانٹ اب ہو گیا آسان، عطیہ دہندہ کی تلاش ختم، سائنسدانوں نے بنائی یونیورسل کڈنی
مریضوں کو گردہ عطیہ کرنے والوں کا برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے، ایسے میں سائنسدانوں کی یہ کامیابی کسی معجزے سے کم نہیں۔
Published : October 16, 2025 at 10:24 PM IST
حیدرآباد: اگر آپ کے گردے فیل ہو جاتے ہیں، تو آپ کو اکثر گردے کی پیوند کاری کے لیے عطیہ دہندہ کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ لیکن اب ان لوگوں کے لیے اچھی خبر ہے جن کو گردے کی پیوند کاری کی ضرورت ہے۔ کینیڈا اور چین کی ایک تحقیقی ٹیم نے کامیابی کے ساتھ ایک "یونیورسل کڈنی" تیار کیا ہے جسے نظریاتی طور پر کسی بھی مریض کے خون کی قسم سے قطع نظر اس میں ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تحقیق نیچر ڈاٹ کام پر شائع ہوئی ہے۔
خون کی صحیح قسم کا پتہ لگانا سب سے بڑا چیلنج ہے
گردے کی پیوند کاری کرنے والوں کے لیے خون کی صحیح قسم کا پتہ لگانا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ اگر خون کی قسم ایک جیسی نہیں ہے تو، مریض کا مدافعتی نظام فوری طور پر نئے گردے کو مسترد کر دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں مریضوں کو گردہ عطیہ کرنے کے لیے برسوں انتظار کرنا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں کی یہ پیش رفت کسی معجزے سے کم نہیں۔ خاص انزائمز کا استعمال کرتے ہوئے، سائنسدانوں نے عطیہ کرنے والے گردے سے اینٹی جینز نکال دیے جو عام طور پر جسم کو بتاتے ہیں کہ یہ ایک "باہری" عضو ہے۔
کڈنی ٹرانسپلانٹ کے چیلنجز
سب سے پہلے، آئیے گردے کی پیوند کاری کے چیلنجوں کو سمجھیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ عطیہ کرنے والے کے خون کی قسم گردے وصول کرنے والے کے خون کی قسم سے مماثل ہونی چاہیے۔ او خون کی قسم ایک "عالمگیر عطیہ دہندہ" ہے، یعنی یہ خون کی کسی بھی قسم ( اے،بی، اے بی، او) والے کو دیا جا سکتا ہے۔ تاہم، قسم او گردے نایاب ہیں کیونکہ انہیں کوئی بھی استعمال کر سکتا ہے۔
نتیجے کے طور پر، ویٹنگ لسٹ میں شامل آدھے سے زیادہ افراد قسم او کے گردے کے منتظر ہیں۔ صرف امریکہ میں گردے کی عدم دستیابی کی وجہ سے روزانہ 11 افراد ہلاک ہو جاتے ہیں۔ بھارت میں گردے کے لاکھوں مریض ڈائیلاسز پر بھی ہیں۔ اگر مختلف خون کی قسم کا گردہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے، تو جسم اسے باہری سمجھ کر مسترد کر دیتا ہے۔
یونیورسل کڈنی کیا ہے؟
یہ نیا گردہ "ٹائپ او" ہے جو کسی بھی قسم کے خون کے مریض کے جسم میں آسانی سے ڈھال لے گا۔ سائنسدانوں نے ٹائپ اے گردے کو ٹائپ او گردے میں تبدیل کر دیا ہے۔ انہوں نے اس تبدیل شدہ گردے کو (خاندان کے افراد کی اجازت سے) برین ڈیڈ مریض میں ٹرانسپلانٹ کرکے ٹیسٹ کیا۔ ٹرانسپلانٹ کے بعد، گردہ بغیر کسی رد کے دو دن تک معمول کے مطابق کام کرتا رہا۔ تاہم، تیسرے دن، جب کچھ "اے" اینٹی جینز واپس آئے تو مریض کے مدافعتی نظام نے گردے پر ہلکا حملہ شروع کر دیا۔ تاہم، یہ اثر عام ردعمل سے بہت کم شدید تھا۔ اس تجربے کے ذریعے محققین نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ اینٹی جینز کو ہٹانے کا یہ طریقہ عارضی طور پر کام کرتا ہے اور اسے مزید مستقل بنانے کے لیے مزید تحقیق کی ضرورت ہے۔
سائنسدانوں نے یونیورسل گردے کو کیسے تیار کیا
محققین نے سب سے پہلے ایک 'اے' بلڈ گروپ کے عطیہ دہندہ سے گردہ حاصل کیا۔ پھر، اس گردے کو خاص خامروں پر مشتمل محلول میں بھگو دیا گیا۔ ان انزائمز نے گردے پر موجود 'اے' خون کی قسم کے اینٹیجنز کو خارج کر دیا۔ نتیجے کے طور پر، 'اے' قسم کا گردہ اینٹیجن کے بغیر ایک عالمگیر 'او' قسم کا گردہ بن گیا۔
سائنسدان مستقبل کی امید رکھتے ہیں
مستقبل میں سائنس دانوں کو امید ہے کہ اس دریافت کو نہ صرف گردے کی پیوند کاری میں بلکہ دیگر اعضاء کی پیوند کاری میں بھی استعمال کیا جا سکے گا، جیسے کہ پھیپھڑے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ یونیورسل ڈونر کڈنی کی تخلیق سے اعضاء کے انتظار کے وقت میں نمایاں کمی آئے گی جس سے دنیا بھر میں ہزاروں جانیں بچانے کی راہ ہموار ہوگی۔
گردے فیل ہونے کی وجوہات
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے خراب ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں۔ ان میں پیشاب روکنا، بہت زیادہ پانی پینا، بہت زیادہ نمک کا استعمال، ہائی بلڈ پریشر، غیر علاج شدہ ذیابیطس، بہت زیادہ گوشت کھانا، درد کش ادویات کا کثرت سے استعمال، اور بہت زیادہ شراب پینا شامل ہیں۔