گردے کے مسائل دل کی خرابی کا باعث بن سکتے ہیں، دونوں بیماریاں آپس میں کیسے جڑی ہیں؟ سائنسدانوں سے جانیں
سائنسدانوں نےآخر کار اس معمہ کو حل کر لیا ہے کہ گردے کی دائمی بیماری(CKD)کےمریضوں میں ہارٹ فیل ہونے کا خطرہ کیوں زیادہ ہوتا ہے۔
گردے جسم میں ایک ضروری فلٹرنگ سسٹم ہیں، جو روزانہ تقریباً 190 سے 200 لیٹر خون کو فلٹر کرتے ہیں اور اضافی پانی، فضلہ، اور زہریلے مواد کو پیشاب کے ذریعے خارج کرتے ہیں۔ وہ بنیادی طور پر سیال توازن، الیکٹرولائٹس (جیسے سوڈیم اور پوٹاشیم)، اور بلڈ پریشر کو منظم کرتے ہیں، اور خون کے سرخ خلیات کی پیداوار میں بھی اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ اس لیے اپنے گردوں کی دیکھ بھال بہت ضروری ہے۔ ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ گردوں کو کسی بھی قسم کا نقصان متعدد بیماریوں اور موت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔
ماہرین کے مطابق گردے کی دائمی بیماری میں مبتلا نصف سے زیادہ افراد میں دل کی بیماری ہوتی ہے۔ برسوں سے، سائنسدان یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ گردے کی خرابی کے مریض اکثر دل کی پیچیدگیوں یا دل کے دورے سے کیوں مر جاتے ہیں۔ دونوں کے درمیان کیا تعلق ہے؟ اب، سائنسدانوں کو کنکشن کا ایک اشارہ مل گیا ہے. یہ رپورٹ ان دونوں کے درمیان تعلق کی وضاحت کرتی ہے اور یہ کہ وہ کس طرح ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں...
گردے کی بیماری اور ہارٹ اٹیک کے درمیان تعلق؟
جنوری 2026 میں جرنل سرکولیشن میں شائع ہونے والی ایک نئی تحقیق کے مطابق، سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ خراب گردے خون کے دھارے میں "ایکسٹرا سیلولر ویسیکلز" (EVs) نامی چھوٹے ذرات چھوڑتے ہیں۔ یہ ذرات میسنجر کے طور پر کام کرتے ہیں اور ان میں مخصوص miRNAs (نان کوڈنگ RNAs) ہوتے ہیں جو دل کے پٹھوں کے لیے براہ راست زہریلے ہوتے ہیں۔ یہ ذرات دل کے خلیات (cardiomyocytes) میں کیلشیم کو سنبھالنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں اور ان کی سکڑاؤ کو کم کرتے ہیں، جس سے دل کی متاثرہوتا ہے۔
سیدھے الفاظ میں، گردوں کا کام جسم سے فضلہ اور اضافی سیال کو فلٹر کرنا ہے۔ جب گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں تو جسم میں زہریلے مادے اور سیال جمع ہو جاتے ہیں۔ اس سے دل پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے، جس سے دل کی ناکامی کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ گردے کے مسائل کا براہ راست تعلق دل کی صحت سے ہے۔
تحقیق کیا کہتی ہے؟
یہ دریافت UVA Health اور Mount Sinai کے محققین نے کی ہے۔ یونیورسٹی آف ورجینیا سکول آف میڈیسن میں میڈیسن کے ایسوسی ایٹ پروفیسر اور اس مطالعے کی شریک مصنف، Uta Erdbrugger، MD، اور سشمیتا ساہو، MD، سینئر مصنف اور ماؤنٹ سینائی کے Icahn سکول آف میڈیسن میں کارڈیو ویسکولر ریسرچ انسٹی ٹیوٹ میں میڈیسن کی ایسوسی ایٹ پروفیسر نے کہا کہ اس بیماری کے ابتدائی ٹیسٹ سے علاج دریافت کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ مستقبل میں مریضوں کیلئے مفید ہوگا۔
گردے فیل ہونے کی علامات
یہ علامات اس وقت ظاہر ہوتی ہیں جب گردے کی دائمی بیماری بڑھ جاتی ہے اور گردے ٹھیک سے کام کرنا بند کر دیتے ہیں۔
متلی۔
قے
بھوک نہ لگنا۔
تھکاوٹ اور کمزوری۔
نیند کے مسائل۔
ذہنی تندرستی میں کمی۔
ہائی بلڈ پریشر جس پر قابو پانا مشکل ہے۔
سانس لینے میں دشواری، اگر پھیپھڑوں میں سیال جمع ہو جائے۔
ہارٹ اٹیک کی علامات
دل کے دورے کی علامات مختلف ہوتی ہیں۔
کچھ لوگوں میں ہلکی علامات ہوتی ہیں، کچھ میں شدید علامات ہوتی ہیں، اور کچھ میں کوئی علامت نہیں ہوتی۔ دل کے دورے کی عام علامات میں شامل ہیں...
سینے میں درد جو دباؤ، جکڑن، درد، تنگی، یا چھرا گھونپنے کی طرح محسوس ہو سکتا ہے۔
درد یا تکلیف جو کندھوں، بازوؤں، کمر، گردن، جبڑے، دانتوں یا بعض اوقات اوپری پیٹ تک پھیل سکتی ہے۔
ٹھنڈا پسینہ۔
تھکاوٹ۔
سینے کی جلن یا بدہضمی۔
سر کا ہلکا پن یا اچانک چکر آنا۔
متلی۔
سانس لینے میں دشواری۔
