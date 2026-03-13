گردے کی بیماری ایک خاموش قاتل ہے، جانیں کسے اپنے گردوں کی جانچ کرانی چاہیے
گردے کی بیماری اکثر غیر علامتی طور پر بڑھ جاتی ہے۔گردے کی بیماری سے بچنے کے لیے کس کو باقاعدہ چیک اپ کرانا چاہیے۔
Published : March 13, 2026 at 4:20 PM IST
گردے کی بیماری کو "خاموش قاتل" کہا جاتا ہے۔ یہ اکثر اپنے ابتدائی مراحل میں بغیر کسی ظاہری علامات کے نشوونما پاتا ہے۔ آج، 8 سے 10 فیصد بالغ افراد گردے کے کسی نہ کسی نقصان سے متاثر ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے گردے کی بیماری سے لاعلم رہتے ہیں جب تک کہ شدید پیچیدگیاں پیدا نہ ہو جائیں۔ ہر سال لاکھوں افراد گردے کی بیماری سے منسلک پیچیدگیوں کی وجہ سے قبل از وقت موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے معاملات میں ابتدائی علامات کو پہچاننا ایک اہم فرق ہے۔ سادہ ٹیسٹ، جیسے خون اور پیشاب کے تجزیے، حالت کے سنگین ہونے سے پہلے اس کا پتہ لگانے میں مدد کر سکتے ہیں۔
'ورلڈ کڈنی ڈے'، ہر سال مارچ کی دوسری جمعرات کو منایا جاتا ہے، اس کا مقصد گردے کی صحت کے باقاعدگی سے چیک اپ کی ضرورت کے بارے میں بیداری پیدا کرنا ہے۔ 2026 کی مہم اس بیماری کے جلد پتہ لگانے پر مرکوز ہے، زیادہ سے زیادہ لوگوں پر زور دیتی ہے کہ علامات ظاہر ہونے سے پہلے ہی ٹیسٹ کروا لیں۔ یہ بات قابل غور ہے کہ گردے کی بیماری اکثر غیر علامتی طور پر بڑھ جاتی ہے۔ لہذا، جامع اسکریننگ روک تھام کی پیچیدگیوں کو کم کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اس رپورٹ میں، ہم 'ورلڈ کڈنی ڈے' کی اہمیت پر تبادلہ خیال کریں گے اور یہ جانیں کریں گے کہ گردے کی بیماری سے بچنے کے لیے کس کو باقاعدہ چیک اپ کرانا چاہیے۔
گردے کے عالمی دن کی تاریخ اور اہمیت
گردوں کا عالمی دن پہلی بار 2006 میں انٹرنیشنل سوسائٹی آف نیفرولوجی (ISN) اور انٹرنیشنل فیڈریشن آف کڈنی فاؤنڈیشنز (IFKF) کے مشترکہ اقدام کے طور پر منایا گیا۔ اس کا مقصد گردے کی صحت کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا اور گردے کی بیماریوں کے عالمی بوجھ کو کم کرنے کے لیے روک تھام کو فروغ دینا تھا۔ جس سے دنیا کی توجہ گردے کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے جلد تشخیص، علاج اور طرز زندگی میں تبدیلی کی اہمیت کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے۔
دنیا بھر میں متاثر ہونے والے لاکھوں لوگوں کے ساتھ جن میں سے اکثر اپنی حالت سے لاعلم رہتے ہیں ۔یہ اقدام عوام کو تعلیم دینے، باقاعدگی سے چیک اپ کو فروغ دینے، اور صحت کی بہتر پالیسیوں کی وکالت پر توجہ مرکوز کرتا ہے۔ ہر سال مہم ایک مخصوص تھیم پر مرکوز ہوتی ہے جو گردے کی صحت کے اہم پہلوؤں کو اجاگر کرتی ہے، جس کا مقصد افراد اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام دونوں پر گردے سے متعلق حالات کے اثرات کو کم کرنا ہے۔
ورلڈ کڈنی ڈے 2026 تھیم
ورلڈ کڈنی ڈے 2026 (12 مارچ) کا تھیم "سب کے لیے گردے کی صحت: لوگوں کی دیکھ بھال، سیارے کی حفاظت" ہے۔ 20 ویں سالگرہ کی یہ مہم ماحولیاتی صحت اور گردے کی صحت کے درمیان تعلق کو اجاگر کرتی ہے، جس کا مقصد پائیدار، ماحول دوست نگہداشت اور روک تھام کے فعال ماڈلز کو فروغ دینا ہے۔
کس کو اپنے گردوں کا معائنہ کرانا چاہیے؟
گردے کی بیماری اکثر کسی خاص علامات کے بغیر شروع ہوتی ہے۔ لہذا زیادہ خطرے والے افراد کے لیے باقاعدہ چیک اپ کروانا بہت ضروری ہے۔ اسکریننگ درج ذیل گروپوں کے لیے خاص طور پر اہم ہے۔
ذیابیطس یا ہائی بلڈ پریشر والے افراد:
بلڈ شوگر کی سطح میں اضافہ اور ہائی بلڈ پریشر آہستہ آہستہ گردوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اصل میں، یہ گردے کی بیماری کی اہم وجوہات ہیں. اکثر، ابتدائی مراحل میں، کوئی ایسی علامات ظاہر نہیں ہوتیں جو گردے کی خرابی کی نشاندہی کرتی ہوں۔ ایسے معاملات میں، باقاعدگی سے اسکریننگ کسی بھی اہم نقصان سے پہلے تبدیلیوں کا پتہ لگانے میں مدد دیتی ہے۔
جینیاتی رجحان والے افراد:
گردے کی بیماری کی خاندانی تاریخ کے حامل افراد کے لیے، جینیاتی عوامل گردے سے متعلق پیچیدگیاں پیدا ہونے کے خطرے کو بڑھا سکتے ہیں۔ گردے کی بیماری میں مبتلا قریبی رشتہ داروں کو باقاعدگی سے طبی معائنہ کروانا چاہیے۔
دل کی بیماری یا فالج کی تاریخ والے افراد:
دل اور گردے آپس میں گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ جب دل صحیح طریقے سے کام کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، تو گردوں میں خون کا بہاؤ کم ہو سکتا ہے، جس سے گردے کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
60 سال سے زیادہ عمر کے افراد:
جیسے جیسے ایک شخص کی عمر ہوتی ہے، گردے کا کام قدرتی طور پر کم ہو جاتا ہے، جس سے بڑی عمر کے بالغ افراد میں گردے سے متعلق مسائل کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ باقاعدگی سے طبی اسکریننگ بیماری کے جلد پتہ لگانے اور مناسب علاج میں سہولت فراہم کرتی ہے۔
وہ افراد جن کا وزن زیادہ ہے یا موٹاپا:
زیادہ وزن ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس اور میٹابولک عوارض پیدا کرنے کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ یہ تمام حالات گردے کے کام کو بری طرح متاثر کر سکتے ہیں۔
گردے کے انفیکشن یا گردے کی پتھری کا بار بار شکار ہونے والے افراد:
بار بار انفیکشن یا رکاوٹیں گردوں کو طویل مدتی نقصان پہنچا سکتی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی فعال صلاحیت میں بتدریج کمی واقع ہوتی ہے۔
مزید پڑھیں: دوران حمل ذیابیطس : ہرسال تقریبا ً گیارہ فیصد خواتین اس مسئلے کا سامنا کرتی ہیں، ڈاکٹر شہنواز میر
طویل مدتی ادویات لینے والے افراد:
درد کم کرنے والی عام دوائیں جیسے نان سٹیرائیڈل اینٹی انفلامیٹری ڈرگس (NSAIDs)—اور کچھ مخصوص اینٹی بائیوٹکس، اگر طویل مدت تک لی جائیں تو گردے کی خون کی نالیوں کو بری طرح متاثر کر سکتی ہیں، اس طرح ان کے کام کو خراب کر سکتی ہیں۔ ایسی دوائیوں کے مسلسل استعمال کے نتیجے میں گردے کی شدید سوزش یا نقصان (دائمی گردے کی بیماری) ہو سکتا ہے۔
(ڈس کلیمر: یہ عام معلومات صرف پڑھنے کے مقصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ ETV بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم ڈاکٹر سے رجوع کریں۔)