ملک میں 'کڈنی کینسر' 40 برس سے کم عمر نوجوانوں میں زیادہ پایا جاتا ہے، جانیں اسباب و علامات
گردے کا کینسرآہستہ آہستہ عام ہوتا جارہا ہے،بزرگوں کے مقابلےنوجوانوں میں گردے کا کینسر زیادہ پایا جارہا ہے۔ مزید جانئےگردے کا کینسر کیا ہوتا ہے
Published : November 8, 2025 at 10:18 AM IST
سرینگر (پرویز الدین ): گردے کا کینسر ایک ایسی بیماری ہے جس میں گردے صحت مند خلیات بے قابو ہوکر بڑھنے لگتے ہیں۔ خلیوں کی بے قابو نشوونما ٹیومر بناتے ہیں۔ یہ مہلک ٹیومر قریبی بافتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل سکتے ہیں۔ ایسے میں گردے کا کینسر عام کینسرز یا ٹیومر کی طرح ہی ہوتا ہے اور یہ سب سے عام کینسر میں سے ایک ہے جو ملک میں لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔جوکہ مردوں میں تقریبا 2 فیصد اور خواتین میں ایک فیصد پایا جاتا ہے۔
گردے کے کینسر کے ابتدائی علامات، جموں و کشمیر میں اس کینسر کے تناسب، احتیاط اور علاج سے متعلق ای ٹی وی بھارت کے نمائندے پرویز الدین نے کشمیر کے معروف یورولوجسٹ ڈاکٹر تنویر اقبال سے خاص بات چیت کی۔
گردے کے کینسر کے ابتدائی علامات
انہوں نے کہا کہ بہت سے مریضوں کو گردے کے کینسر کے ابتدائی اشارے نہیں ملتے ہیں۔ کینسر کے بڑھنے کے ساتھ ہی علامات ظاہر ہو سکتی ہیں اور بیشتر مریضوں کے علامات اتفاقاً دیکھنے میں آتی ہیں۔ مریض کسی دوسری بیماری یا معمول کے چیک اپ کی غرض سے الٹراساونڈ کرواتا ہے تو وہاں سے مریض کو بتایا جاتا کہ آپ کی کڈنی میں ٹیومر ہے۔
ڈاکٹر تنویر اقبال کہتے ہیں کہ اگر عام علامات کی بات کی جائے ایک یا زیادہ کا سامنا ہو سکتا ہے
بخار جو ہفتوں تک جاری رہنا جو کہ سردی یا دوسرے کسی انفیکشن کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے،
پیشاب کے ساتھ خون آنا
بھوک میں کمی
پہلو یا پیٹ میں ایک گانٹھ
وزن میں کمی
انیمیا
انتہائی تھکاوٹ
ٹخنوں یا ٹانگوں میں سوجن
ایسے میں گردے کے کینسر کی دیگر علامات جو میٹاسٹیسیس کی نشاندہی کر سکتی ہیں وہ ہیں کھانسی میں خون ،سانس کی قلت، ہڈیوں میں درد وغیرہ۔
گردئے کے کینسر کی وجوہات
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ گردے کے کینسر کے وجوہات نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھنے میں آیا کہ اس مہلک بیماری میں مبتلا ایسے مریض بھی آتے ہیں جنہیں تمباکو یا سگریٹ نوشی ،کمیکل یا کسی ریڈیشن کی کوئی تاریخ نہیں ہوتی ہے اور نہ ہی ان میں کینسر سے متعلق کوئی خاندانی تاریخ ہوتی ہے۔انہوں نے کہا کہ کڈنی کینسر میں اہم وجوہات میں سگریٹ یا تمباکو نوشی کو قرار دیا جاتا ہے کیونکہ ایک عام انسان کے مقابلے سگریٹ نوشی کرنے والے کا گردے کے کینسر کا دوگنا خطرہ رہتا ہے۔اسں طرح سیگریٹ نوشی کرنے والے ایک تہائی مریض اس بیماری میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔
گردے کا کینسر خواتین کے بہ نسبت مردوں میں زیادہ
ڈاکٹر تنویر اقبال کہتے ہیں کہ گردے کے کینسر کے مریض جموں وکشمیر میں اسی تناسب میں دیکھنے میں آتے ہیں جیسے کہ بھارت کی باقی ریاستوں یا یوٹیز میں سامنے آتے ہیں ۔ایسے میں ملک بھر میں ایک برس میں تقریباً 13000 کڈنی کینسر سے متاثر ہوتے ہیں اور خواتین کے مقابلے میں مرد اس سے زیادہ متاثر پائے جاتے ہیں۔مردوں میں اس کینسر کا خطرہ زیادہ رہتا ہے بہ نسبت خواتین کے۔
نوجوانوں میں گردے کا کینسر
انہوں نے کہا کہ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ خواتین کے مقابلے میں مردوں میں یہ 4 گنا زیادہ پایا جاتا ہے جو کہ مغربی مملک سے زیادہ ہے جبکہ بدقسمتی سے 60 برس کے عمر کے زائد مریضوں کے مقابلے میں یہ کینسر نوجوانوں میں خطرناک صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔
ڈاکٹر تنویر اقبال نے یہ بھی کہا کہ بھارت میں یہ کینسر 40 برس کے کم عمر کے افراد میں زیادہ دیکھنے میں آرہا ہے اور ان کی تعداد ایک تھائی ہے جو کہ مغربی ممالک یا دیگر ایشیائی ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا میں نوجوانوں میں گردے کے کینسر کی مہلک بیماری 10 سے 12 فیصد پائی جاتی ہے۔
کیا گردے کے کینسر کا تعلق طرز زندگی سے ہے
ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ اگرچہ دیگر کینسرز کا ہماری بدلتی طرز زندگی اور کھان پان سے بلواسطہ یا بلاواسطہ طور عمل دخل ہے لیکن کڈنی کینسر کے معاملے میں طرز زندگی یا کھانے پینے سے کوئی بھی وابستگی نہیں ہے۔دورہ حاضر طبی میدان میں انقلاب برپا ہوا ہے۔تشخیصی اور جدید ٹیسٹ سہولیات دستیاب ہونے سے زیادہ سے زیادہ مریض سامنے آتے ہیں۔ ماضی میں کم تشخیصی سہولیت کم ہونے کی وجہ سے بنا علاج کے مریض مر جاتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہے لوگ اب صحت کے معاملے میں کافی حساس ہوگئے ہیں۔
گردے کے کینسر کے مراحل
بات چیت کے دوران ڈاکٹر تنویر اقبال نے کہا کہ کڈنی کے اس مہلک مرض کے بھی عام کینسر کی طرح ہی سٹیجز ہوتے ہیں اور چوتھے سٹیج میں کڈنی کینسر جسم کے دوسرے اعضاء کو بھی متاثر کرتا ہے جبکہ اس کا پہلا مرحلہ گردے تک کی محدود رہتا ہیے اور پھیلنے کا خطرہ کم رہتا ہے۔علاج سے متعلق انہوں کہا کہ ٹیومر کا مرحلہ اور درجہ، نیز عمر اور مجموعی صحت وغیرہ سبھی گردے کے کینسر کے علاج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جن میں گردے کے کینسر کے زیادہ تر مراحل کے لیے سرجری تجویز کردہ علاج ہے وہیں کیموتھراپی،امیونو تھراپیاور ٹارگٹڈ ادویات وغیرہ اس میں کارگر ثابت ہوتے ہیں۔