کیرالہ کے سیاست دان ڈاکٹر ایم کے منیر کو 30 سال کی عمر میں ذیابیطس کی تشخیص ہوئی تھی، جانیں یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ کیوں بڑھتی گئی
کیرالہ کے سیاست دان ایم کے منیر ذیابیطس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ جانیے، کے سسیندرن کے ساتھ گفتگو میں انہوں نے کیا کہا۔
Published : May 4, 2026 at 1:25 PM IST
حیدرآباد: جب کوئی شخص اپنی پوری زندگی، وقت اور توانائی دوسروں کی خدمت (عوامی خدمت) میں لگا دیتا ہے، تو وہ اکثر اپنی جسمانی اور ذہنی ضروریات کو نظر انداز کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر منیر کا یہ بھی کہنا ہے کہ دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے وہ اپنی بینائی کھو بیٹھے اور اپنا خیال رکھنا بھول گئے جس کی وجہ سے ان کی بیماری ہوئی۔ درحقیقت ڈاکٹر ایم کے۔ منیر، کیرالہ کے سیاست دان، سماجی کارکن، گلوکار اور شاعر جنہوں نے عوامی خدمت میں دہائیاں گزاری ہیں، گزشتہ 33 سالوں سے ذیابیطس کے مرض میں مبتلا ہیں۔ اس کی عمر صرف 30 سال تھی جب یہ بیماری پہلی بار ان کی زندگی میں داخل ہوئی۔
تاہم، وہ ذیابیطس کی تشخیص پر حیران نہیں تھے، کیونکہ یہ پہلے سے ہی ان کی خاندانی تاریخ کا حصہ تھا۔ ان کے والد سی ایچ (C H) محمد کویا کے ساتھ ساتھ ان کی ماں، اس کی بہن اور اس کے چچا سبھی کو ذیابیطس تھا۔ اس بیماری کے بیج خاندان میں پہلے سے موجود تھے۔ تاہم، پوری کہانی کو صرف موروثی سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آخر کار ان بیجوں سے کیا کھلتا ہے اس کا زیادہ تر انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زندگی کیسے گزارتا ہے۔
ڈاکٹر ایم کے میں منیر کا معاملہ، اس کا طرز زندگی اس کی بیماری کی وجہ بن گیا۔ اس معاملے پر ای ٹی وی بھارت سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ذیابیطس صرف ایک جسمانی بیماری نہیں ہے۔ یہ ہماری روزمرہ کی زندگی کی تال سے جڑا ہوا ہے۔ سیاست میں سرگرم ہر فرد کے لیے یہ تال شاذ و نادر ہی ایک جیسا رہتا ہے۔ سیاسی زندگی قدرتی طور پر جسم کی ضروریات کے مطابق نہیں ہوتی۔ کھانے کا کوئی مقررہ وقت نہیں ہے، نیند اکثر ناکافی ہوتی ہے اور تناؤ مستقل رہتا ہے۔ اس کی بہترین کوششوں کے باوجود نظم و ضبط برقرار رکھنا ایک بڑا چیلنج بن جاتا ہے۔ وہ تسلیم کرتے ہیں کہ کوئی کتنا ہی احتیاط سے منصوبہ بندی کرے، ایک بار عوامی خدمت کی ذمہ داریوں میں ڈوب جائے، ذاتی صحت پر اس کا کنٹرول آہستہ آہستہ کم ہو جاتا ہے۔ کھانے کی عادات بے ترتیب ہو جاتی ہیں، نیند کم ہو جاتی ہے اور جسم کمزور ہونے لگتا ہے، توازن کھونے لگتا ہے۔
وقت گزرنے کے ساتھ، یہ خلل بیماری کا علاج اور کنٹرول کرنا مزید مشکل بنا دیتا ہے۔ ایم کے منیر نے ایک تلخ سچائی بیان کی ہے: ایک بار ذیابیطس پکڑ لیتی ہے، یہ زندگی بھر کسی کے ساتھ رہتی ہے۔ اس سے مکمل طور پر چھٹکارا پانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اسے صرف ایک مستقل اور نظم و ضبط کے طرز زندگی کو اپنانے سے ہی قابو میں رکھا جا سکتا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگر وہ سیاست میں نہ آتے تو شاید وہ اس نظم و ضبط کو بہتر طریقے سے برقرار رکھ پاتے۔ وہ یہ بات صرف افسوس کے ساتھ نہیں بلکہ پوری ایمانداری اور وضاحت کے ساتھ کہتا ہے۔
علاج اور احتیاط
ڈاکٹر ایم کے منیر بتاتے ہیں کہ ان کا علاج بنیادی طور پر انسولین تھراپی پر مبنی ہے، ایک طریقہ جس پر وہ آج تک سختی سے عمل پیرا ہیں۔ نیوروپتی کے لئے کبھی کبھار آیورویدک علاج کے علاوہ، اس نے زیادہ تر ایلوپیتھک ادویات پر انحصار کیا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اگرچہ جدید طب نے بہت سے شعبوں میں نمایاں ترقی کی ہے، لیکن ذیابیطس کے حوالے سے یہ پیش رفت محدود نظر آتی ہے۔ اگرچہ بیماری پر قابو پانے کے طریقے یقینی طور پر بہتر ہوئے ہیں، لیکن ایک مکمل علاج ابھی تک پہنچ سے باہر ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہیں کیرالہ میں دستیاب طبی سہولیات کے معیار پر پورا بھروسہ ہے۔ ان کا دعویٰ ہے کہ ریاست دنیا میں ذیابیطس کے علاج کے بہترین اختیارات پیش کرتی ہے، جس سے ذیابیطس کے علاج کے لیے کسی کو بیرون ملک سفر کرنے کی ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ تاہم، نیوروپتی جیسے مسائل کے لیے اس کا علاج کہیں اور کیا گیا ہے اور ان کوششوں کے باوجود، نتائج مایوس کن رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ایک وقت تھا جب ان کے اعصاب اتنے کمزور تھے کہ صحت یابی تقریباً ناممکن لگ رہی تھی۔ مختلف علاجوں کی مدد سے، وہ اپنی کچھ جسمانی حرکت کو دوبارہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا ہے، لیکن مکمل طور پر نہیں۔ فزیوتھراپی اس کی زندگی کا ایک اہم حصہ بنی ہوئی ہے، جو اسے گھومنے پھرنے میں مدد کرتی ہے، کیونکہ اسے اب بھی گھومنے پھرنے میں کچھ دشواری ہوتی ہے۔
وہ بتاتے ہیں کہ ذیابیطس نیوروپتی دائمی ہائی بلڈ شوگر کی سب سے سنگین پیچیدگیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اعصاب کو نقصان پہنچاتا ہے (خاص طور پر ہاتھوں اور پیروں میں)، جس کی وجہ سے بے حسی، درد اور جھنجھلاہٹ ہوتی ہے۔ ذیابیطس کے تقریباً نصف افراد اس حالت کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تاہم، اس کی روک تھام یا انتظام کرنا ناممکن نہیں ہے۔ بلڈ شوگر پر محتاط کنٹرول اور سوچ سمجھ کر طرز زندگی میں تبدیلیاں اہم فرق پیدا کر سکتی ہیں۔
یہاں ڈاکٹر ایم کے۔ منیر کا پیغام بہت آسان ہو جاتا ہے، گویا وہ صحت مند زندگی گزارنے کے لیے رہنما اصول پیش کر رہا ہے۔ وہ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ کھانے کی عادات ہماری صحت کی اصل بنیاد ہیں۔ اگر ہم خوراک کے نظم و ضبط میں ذرا بھی سستی کریں تو اسے دوبارہ بنانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ وقت کی پابندی اور پابندی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی حالت میں زیادہ کھانے سے سختی سے پرہیز کیا جانا چاہیے۔ اعتدال ضروری ہے. نیند کو بھی اس کا حق دینا چاہیے۔ جسم کو آرام کی ضرورت ہے اور ہمیں کم از کم آٹھ گھنٹے کی گہری، اچھی نیند کا مقصد بنانا چاہیے۔ اس کے بعد، ورزش اگلا مرحلہ ہے۔ جسمانی ورزش کے بغیر، جسم اپنی توانائی اور بیماریوں سے لڑنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے۔ اگر ہم ان تین چیزوں (مناسب خوراک، مناسب نیند اور جسمانی سرگرمی) کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرلیں تو ہم مختلف بیماریوں سے خود کو مؤثر طریقے سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ بے شک، ہم اب بھی بیمار ہو سکتے ہیں، کیوں کہ بے یقینی زندگی کا ایک مستقل حصہ ہے، لیکن ایسی بیماریوں کی شدت اور اثرات کو ضرور کم کیا جا سکتا ہے۔
روک تھام ہی حتمی حل ہے
اپنے تجربے کی بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں بیمار پڑنا خاصا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ بڑھاپے میں جب بیماری آتی ہے تو اکثر لوگ اسے زندگی کا ایک عام حصہ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب چھوٹی عمر میں بیماری لاحق ہوتی ہے تو زندگی میں رکاوٹ یا خلل محسوس ہوتا ہے اور ایسی صورت حال کو برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے انہوں نے لوگوں سے جلد احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی اپیل کی ہے۔ روک تھام ایسی چیز نہیں ہے جس سے بچا جا سکے۔ پیچھے مڑ کر دیکھا جائے تو وہ تسلیم کرتے ہیں کہ دل سے ایک فنکار ہونے کے باوجود ایک سیاستدان کے طور پر ان کے کردار نے انہیں اپنی صحت کا اس طرح خیال نہیں رکھنے دیا جیسا کہ رکھنا چاہیے۔ وہ اسے اپنی سب سے بڑی ناکامیوں میں سے ایک سمجھتا ہے۔ وہ اسے سب سے اہم عوامل میں سے ایک کے طور پر دیکھتا ہے، منفی یا خود کو تباہ کرنے والے طریقے سے نہیں، بلکہ عدم توازن کی علامت کے طور پر۔ ڈاکٹر ایم کے منیر آج بھی عوامی زندگی میں سرگرم ہیں۔ اس کے لیے سیاست صرف انتخابات یا پارلیمانی کردار تک محدود نہیں ہے۔ ان کا خیال ہے کہ حقیقی سیاسی کام ان فریم ورک سے بالاتر ہے کیونکہ یہ ایک مسلسل عمل ہے، جسے اکثر "گراس روٹ ورک" یا "گراس روٹ سیاست" کہا جاتا ہے۔