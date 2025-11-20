صرف ایک لیموں آپ کا موٹاپا کم کر سکتا ہے، ماہرین سے اس کے استعمال کا طریقہ جانیں
وزن کم کرنے کے لیے مارکیٹ میں بہت سی دوائیں دستیاب ہیں لیکن آپ صرف ایک لیموں سےگھر بیٹھےقدرتی طور پر وزن کم کرسکتے ہیں۔
Published : November 20, 2025 at 3:40 PM IST
حیدرآباد: لیموں وٹامن سی سے بھرپور ہوتا ہے جو قوت مدافعت بڑھانے میں مدد کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹس سے بھی بھرپور ہے، جو جسم سے زہریلے مادوں کو باہر نکالنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ لیموں آپ کو وزن کم کرنے میں بھی مدد دے سکتا ہے۔ بہت سے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ لیموں کا اکیلے استعمال سے وزن کم کرنے میں کس طرح مدد مل سکتی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لیموں کی غذائیت اور خصوصیات کے بارے میں جاننے سے ان کے شکوک کو دور کرنے میں مدد ملے گی۔ ماہرین کے مطابق لیموں نہ صرف وزن کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے بلکہ اس میں ایسی خصوصیات بھی ہیں جو وزن میں اضافے کو کم کرتی ہیں۔
ماہرین کے مطابق اپنی روزمرہ کی خوراک میں لیموں کو شامل کرنے سے چربی جلنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ یہ وزن کم کرنے کے قدرتی طریقوں میں سے ایک ہے۔ کافی مقدار میں پانی پینا کیلوریز کو تیزی سے جلانے میں بھی مدد کرتا ہے۔ جب بات لیموں کے رس کی ہو تو زیادہ تر لوگ لیموں کے پانی کو ترجیح دیتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ لیموں کے رس میں پانی ملا کر پینے سے کیلوریز جلتی ہیں اور جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں۔ اس پانی کو پینے سے نہ صرف آپ ہائیڈریٹ رہتے ہیں بلکہ آپ کا میٹابولزم بھی بہتر ہوتا ہے اور کیلوریز بھی جلتی ہیں۔ درحقیقت، آپ کا جسم پانی کو آپ کے جسم کے درجہ حرارت میں ایڈجسٹ کرنے کے لیے کچھ کیلوریز خرچ کرتا ہے۔ اس طرح آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ چائے یا کافی پینے کے بجائے اپنے دن کی شروعات سادہ لیموں پانی سے کریں۔
اس طرح آپ قدرتی طور پر وزن کم کر سکتے ہیں
زیادہ تر لوگ عام طور پر دن بھر بہت زیادہ چائے اور کافی پیتے ہیں۔ اگر وہ یہ پینا چھوڑ دیں اور دن میں ایک بار لیموں پانی پینے کی عادت بنائیں تو وہ آسانی سے وزن کم کر سکتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ اس سے کم از کم 100-200 کیلوریز جل سکتی ہیں۔ لہذا، آپ سمجھ سکتے ہیں کہ روزانہ اپنی خوراک میں صرف ایک لیموں کا استعمال آپ کو قدرتی طور پر وزن کم کرنے میں کس طرح مدد کر سکتا ہے۔ نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق، لیموں کا پانی پینا جسم کو وٹامن سی کی صحیح مقدار فراہم کرتا ہے۔ یہ معدے میں ہاضمے کے لیے درکار تیزاب پیدا کرنے میں مدد کرتا ہے، جس سے مجموعی ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ مزید برآں، لیموں پانی پینے سے پیٹ بھرا ہوا محسوس ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں، غیر صحت بخش کھانے کی خواہش کو روکتا ہے۔ لیموں کا پانی آپ کو ہائیڈریٹ رہنے میں مدد دے سکتا ہے۔
اسے اپنی روزانہ کی خوراک میں کیسے شامل کریں
وزن کم کرنے کے لیے لیموں کو کئی طریقوں سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اپنی خوراک میں لیموں کو کئی طریقوں سے شامل کر سکتے ہیں، بشمول سلاد میں لیموں کا رس شامل کرنا۔ آپ سوپ میں لیموں کا رس بھی شامل کر سکتے ہیں۔ آپ اسے چائے کے طور پر بھی پی سکتے ہیں۔ لیموں کا رس گرم پانی میں ملا کر پینا بھی بہت فائدہ مند ہے۔ سبز چائے میں تھوڑا سا لیموں کا رس شامل کرنے سے وٹامن سی بھی ملتا ہے۔کئی مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سبز چائے وزن کم کرنے میں بہت موثر ثابت ہو سکتی ہے۔ چائے میں لیموں کا رس ملانے سے اس کے فوائد مزید بڑھ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ لیموں میں موجود سیٹرس فلیوونائڈز جسم کی چربی کو جلانے میں بہت مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ادرک کو لیموں کے رس میں شامل کرنے سے یہ اور بھی موثر ہوجاتا ہے۔ اسے اپنے قدرتی وزن میں کمی کے منصوبے میں شامل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی عمومی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کرتے ہیں۔ اس طریقہ کار کو اپنانے سے پہلے آپ اپنے ذاتی معالج سے مشورہ کریں۔)