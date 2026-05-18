ذیابیطس کنٹرول کرنے کا گھریلو نسخہ، دوائیوں کے جال میں پھنسنے کے بجائے جوس کے ذریعہ علاج کریں
Published : May 18, 2026 at 12:12 PM IST
حیدرآباد: آج کی زندگی میں ہر دوسرا شخص شوگر سے پریشان ہے۔ عمر کے چاہے کسی بھی مرحلے میں ہو، ہمیں ہمیشہ اپنے پڑوس میں کوئی ایسا شخص مل جاتا ہے جو یہ نہ کہے کہ شوگر نے زندگی مشکل کر دی ہے۔ اس کے لیے لوگ ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور ہر قسم کی مہنگی دوائیں بھی لیتے ہیں۔ پھر بھی شوگر لیول میں کمی کے آثار نظر نہیں آ رہے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ دوائیوں کے جال میں پھنسنے کے بجائے کچھ جوس پینا آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا اور شوگر بھی دور ہوجائے گی۔
ماہرین کا دعویٰ ہے کہ چھوٹی گھاس ذیابیطس کے مریضوں کے لیے ایک اعزاز ہے، جسم کو زہر آلود کرنے اور وزن کم کرنے میں معاون ہے۔ جو کی گھاس کا رس ایک غذائیت سے بھرپور سبز رس ہے جو جو کے پودے کے جوان پتوں سے نکالا جاتا ہے۔ اس میں وٹامنز، معدنیات اور اینٹی آکسیڈنٹس کی اعلیٰ مقدار اسے سپر فوڈ بناتی ہے۔ جو کی گھاس کا رس ایک مقبول صحت کا ضمیمہ ہے جو صدیوں سے روایتی ادویاتی نظاموں جیسے آیوروید، چینی طب، اور مقامی امریکی شفا یابی کے طریقوں میں استعمال ہوتا ہے۔
پودے سے رس نکالنے کا عمل
جو کی گھاس کا رس جو کے پودے کی جوان ٹہنیوں یا پتوں سے رس نکال کر بنایا جاتا ہے، عام طور پر 10-7 دن کی عمر میں کاشت کی جاتی ہے۔ پودے سے رس کو کولڈ پریس کے عمل کے ذریعے نکالا جاتا ہے جو پودے میں موجود غذائی اجزاء اور انزائمز کو محفوظ رکھتا ہے۔ جو کی گھاس کا رس اپنی بے پناہ غذائیت کی وجہ سے پچھلے کچھ سالوں سے مقبولیت حاصل کر رہا ہے۔ اس آرٹیکل میں ہم جو کی گھاس کا رس پینے کے آٹھ فوائد پر بات کریں گے۔
دار چینی
شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے دار چینی کا پانی ذیابیطس کے مریضوں کے لیے بہت مفید ہے۔ اس کے استعمال سے شوگر جلد ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ایک کپ گرم پانی میں تین یا چار چھوٹی دار چینی کی چھڑیاں ڈال کر ڈھانپ دیں۔ اسے کچھ دیر ابلنے دیں۔ اس کے بعد اسے ٹھنڈا کر کے پی لیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ روزانہ کھانے کے 10 منٹ بعد اس پانی کو پینے سے خون میں گلوکوز کی سطح کنٹرول میں رہے گی۔
میتھی کا پانی
رات کو سونے سے پہلے ایک چمچ میتھی کے دانے ایک گلاس پانی میں بھگو دیں اور صبح خالی پیٹ اس کا استعمال شوگر لیول کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ ٹوٹکہ ذیابیطس کے شکار افراد کے لیے فائدہ مند ہے۔ جریدے 'فائیٹوتھراپی ریسرچ' میں شائع ہونے والی 2014 کی ایک تحقیق میں بتایا گیا کہ ٹائپ 2 ذیابیطس والے لوگ جنہوں نے 10 گرام میتھی کو 8 ہفتوں تک دن میں دو بار پانی میں بھگو کر پیا، ان کے خون میں شوگر کی سطح اور ہیموگلوبن A1c کی سطح میں نمایاں کمی واقع ہوئی۔ طویل مدتی بلڈ شوگر کنٹرول کی پیمائش)۔ ایران کی 'ایران یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز' کے ڈاکٹر محمد علی شاہی نے اس تحقیق میں حصہ لیا۔
(ڈسکلیمر، نوٹ: یہاں دی گئی صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشورے پر مبنی فراہم کر رہے ہیں۔ بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)