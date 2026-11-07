دیوالی کے بعد جلد سے متعلق مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ ان سے بچنے کے کچھ آسان طریقوں کے بارے میں جانیں
ڈاکٹرز کے مطابق دیوالی کے بعد جلد سے متعلق مسائل کافی عام ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ صرف دیوالی کو ہی ذمہ دار ٹھہرانا غلط ہے۔
Published : November 7, 2026 at 10:39 AM IST
ممبئی کے سر ایچ این ریلائنس فاؤنڈیشن ہسپتال کے شعبہ امراض جلد کی سینئر کنسلٹنٹ، ڈاکٹر سونالی کوہلی بتاتی ہیں کہ دیوالی کے بعد والے ہفتے میں، ان کے کلینک میں ایسے مریضوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے جو جلد پر اچانک دھبے یا سرخ نشانات نمودار ہونے، جلد کے بے رونق اور تھکے ہوئے نظر آنے یا پہلے سے موجود جلدی مسائل جیسے ایگزیما اور کیل مہاسوں کے شدت اختیار کر جانے کی شکایت کرتے ہیں۔
جلد سے متعلق مسائل کئی عوامل کے مجموعی اثر کا نتیجہ
ڈاکٹر سونالی کوہلی وضاحت کرتی ہیں کہ دیوالی کے بعد جلد کے مسائل جیسے کیل مہاسے، جلد کا بے رونق ہونا، تھکاوٹ کے آثار، یا ایگزیما اور سورائسز جیسی بیماریوں کا شدت اختیار کر جانا کافی عام ہیں۔ اس کی کوئی ایک وجہ نہیں ہے، بلکہ یہ تہوار کے دنوں میں ہمارے طرز زندگی، خوراک اور ماحول میں آنے والی نمایاں تبدیلیوں کا نتیجہ ہے۔ دوسرے لفظوں میں، اس کے لیے صرف دیوالی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ اس کے بجائے یہ کئی عوامل جیسے کہ ہمارے کھانے پینے کے انتخاب، نیند کی کمی، اور ہوا میں موجود دھوئیں کا سامنا کا مجموعی اثر ہے جو ان مصروف دنوں میں ہماری جلد پر منفی اثر ڈالتا ہے۔
نظامِ ہاضمہ اور جلد کے درمیان گہرا تعلق
ڈاکٹر سونالی کوہلی نشاندہی کرتی ہیں کہ یہ عمل اکثر نظامِ انہضام سے شروع ہوتا ہے۔ مٹھائیوں اور نمکین پکوانوں کا زیادہ استعمال، اور اس کے ساتھ رات 2 بجے تک جاری رہنے والی تاش کی محفلیں، خون میں شوگر کی سطح کو دن بھر مسلسل بلند رکھتی ہیں۔ اس کے نتیجے میں انسولین کی سطح بھی بڑھ جاتی ہے، جو جلد کے تیل پیدا کرنے والے غدود کو زیادہ متحرک کر دیتی ہے، جس سے جلد پر سوزش یا جلن پیدا ہوتی ہے۔ مزید برآں، کچھ خاص قسم کے مشروبات کا استعمال خاص طور پر جب پانی کا مناسب مقدار میں استعمال نہ کیا جائے تو نظامِ انہضام پر منفی اثر ڈال سکتا ہے۔ تہوار کے دنوں میں، نظامِ انہضام اور جلد کے درمیان یہ تعلق واضح طور پر سامنے آتا ہے؛ جب نظامِ انہضام صحت مند نہ ہو، تو اس کا اثر اکثر چند ہی دنوں میں چہرے پر نمایاں اثرات طاہر ہونے لگتے ہیں۔
پٹاخوں کے دھوئیں کا بھی اہم کردار
مزید برآں، ہوا کا معیار بھی ایک اثر انداز ہونے والا عنصر ہے۔ پٹاخوں کے دھوئیں میں باریک دھول کے ذرات اور بھاری دھاتیں شامل ہوتی ہیں جو جلد پر جم جاتی ہیں، مساموں کو بند کر دیتی ہیں اور جلد کے خلیوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ اس کے علاوہ، گھنٹوں تک بھاری میک اپ لگا کر رکھنا یا بعض صورتوں میں میک اپ کے ساتھ ہی سو جانا اس صورتحال کو مزید بگاڑ دیتا ہے۔
دیوالی کے دوران جلد سے متعلق مسائل سے بچنے کے لیے ان تجاویز پر عمل کریں:
تہوار کے دن کا انتظار نہ کریں
اپنی جلد کی دیکھ بھال کا معمول ابھی سے شروع کر دیں۔ تہوار سے ایک ہفتہ پہلے، اپنے روزانہ کے معمولات میں ایک ہلکا فیس واش، نیاسینامائیڈ سیرم، اور ایک ہلکا، نان کومیڈوجینک' یعنی ایسا موئسچرائزر جو مساموں کو بند نہ کرے شامل کریں۔ اس سے آپ کی جلد کو مضبوط بنانے میں مدد ملے گی۔
آپ کو مٹھائیاں کھانا مکمل طور پر چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بس مٹھائی کھانے سے پہلے کچھ پروٹین یا مٹھی بھر خشک میوہ جات کھا لیں، تاکہ خون میں شوگر کی سطح اچانک نہ بڑھے۔ گھر پر تازہ پھل، چھاچھ اور ناریل کا پانی جیسی چیزیں رکھیں۔
ہر رات اپنے چہرے کو اچھی طرح صاف کریں۔ پہلے آئل بیسڈ (تیل پر مبنی) کلینزر استعمال کریں اور اس کے بعد اپنا معمول کا فیس واش استعمال کریں، اس سے میک اپ اور آلودگی کے ذرات دونوں مؤثر طریقے سے صاف ہو جاتے ہیں
روزانہ سن اسکرین کا استعمال کریں اور صبح کے وقت وٹامن سی سیرم لگائیں۔ اگر آپ پٹاخے چلنے کے دوران باہر موجود رہے ہیں، تو گھر پہنچتے ہی اپنا چہرہ دھو لیں۔
کوشش کریں کہ 6 سے 7 گھنٹے کی نیند لیں اور 2 سے 3 لیٹر پانی پئیں۔ اگرچہ یہ سننے میں بہت سادہ لگتا ہے، لیکن اس کے مثبت اثرات آپ کے چہرے پر واضح طور پر نظر آئیں گے۔
اپنے کیل مہاسوں کو چھیڑیں یا نوچیں نہیں۔ کسی دانے کو چھیڑنا جو شاید چند دنوں میں خود بخود ٹھیک ہو جاتا ایسا نشان چھوڑ سکتا ہے جو مہینوں تک باقی رہ سکتا ہے۔
وضاحت: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف جانکاری مقاصد کے لیے ہیں۔ براہ کرم ان میں سے کسی بھی تجویز پر عمل کرنے سے پہلے کسی ماہر سے مشورہ کریں۔