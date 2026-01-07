کیا آپ کا دل صحت مند اور مضبوط ہے؟ اس آسان ٹیسٹ کے ساتھ گھر پر مفت میں جانیں
صحت مند دل کے لیے 55-85 بی پی ایم کی حد اچھی سمجھی جاتی ہے۔مطلب ہے کہ دل مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔
Published : January 7, 2026 at 5:12 PM IST
حیدرآباد: دل انسانی جسم کا سب سے اہم عضو ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں۔ دل کا بنیادی کام پورے جسم میں خون پمپ کرنا ہے۔ یہ خلیات کو آکسیجن اور غذائی اجزا پہنچانے اور پھیپھڑوں میں کاربن ڈائی آکسائیڈ جیسے فضلہ کی واپسی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یہ ایک ایسا عضو ہے جو مسلسل کام کرتا ہے۔ تاہم حال ہی میں دل کی بیماری کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے۔ نوجوانوں میں دل کے دورے سے ہونے والی اموات کی شرح دن بدن بڑھ رہی ہے۔ بہت سے لوگ ناچتے، گانے، یا چلتے پھرتے دل کا دورہ پڑنے سے مر رہے ہیں۔ اس لیے دل کی صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔
ان دنوں امراض قلب کے ماہرین سوشل میڈیا پر دل کی دیکھ بھال کے بارے میں آگاہی پھیلا رہے ہیں۔ اس حوالے سے اشلوک ہسپتال کے سینئر کارڈیالوجسٹ ڈاکٹر آلوک چوپڑا جو 40 سال سے پریکٹس کر رہے ہیں، نے اس موضوع پر انسٹاگرام پر ایک ویڈیو شیئر کی۔ ان کے مطابق اپنے دل کی طاقت کو سمجھنے کے لیے صرف ایک چیز ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے دل کی طاقت معلوم کرنے کا آسان طریقہ بتایا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ طریقہ کیا ہے۔
متعدد ٹیسٹ کی ضرورت نہیں!
بہت سے لوگ اپنے دل کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے مختلف ٹیسٹ کرواتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنا کولیسٹرول اور بلڈ پریشر چیک کرواتے ہیں۔ دوسرے اپنے دل کی صحت کا اندازہ لگانے کے لیے ای سی جی اور ٹریڈمل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں۔ لیکن ڈاکٹر آلوک چوپڑا کے مطابق دل کی صحت کا تعین محض آپ کے آرام کرنے والے دل کی دھڑکن کی جانچ کر کے کیا جا سکتا ہے۔
آرام دل کی شرح کیا ہے؟
آرام کرنے والی دل کی دھڑکن (آر ایچ آر) وہ تعداد ہے جب آپ آرام میں ہوتے ہیں تو آپ کا دل فی منٹ میں کتنی بار دھڑکتا ہے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ یہ دل کی صحت کا اندازہ لگانے کا سب سے آسان اور بہترین طریقہ ہے۔
محفوظ دل کی شرح کیا ہے؟
ڈاکٹر آلوک چوپڑا کہتے ہیں کہ کسی بھی بالغ کے لیے دل کی صحت مند شرح مثالی طور پر 60-80 دھڑکن فی منٹ ہے۔ جو لوگ باقاعدگی سے ورزش کرتے ہیں یا کھلاڑی ہیں ان کے دل کی دھڑکن تقریباً 40-50 دھڑکن فی منٹ ہو سکتی ہے۔ سیدھے الفاظ میں، ایک بیٹھے بیٹھے شخص کا دل جسم میں گردش کرنے کے لیے تقریباً 70 مرتبہ خون کی دی گئی مقدار کو پمپ کرتا ہے۔ تاہم، جو لوگ ورزش کرتے ہیں یا جسمانی سرگرمی میں مصروف ہوتے ہیں وہ صرف 40-50 دھڑکنوں میں اتنی ہی مقدار میں خون پمپ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دل زیادہ مؤثر طریقے سے کام کر رہا ہے۔ اس سے ہمیں اپنے دلوں کی صحت اور طاقت کا اندازہ لگانے میں مدد مل سکتی ہے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ غیر فعال ہیں ان کے دل زیادہ محنت کرتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ فٹنس کے بارے میں شعور رکھتے ہیں ان کے دل کم کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں۔
آرام دل کی شرح میں اضافہ کی وجوہات
آپ کے آرام کرنے والے دل کی دھڑکن زیادہ نہیں ہونی چاہیے: اگر یہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے دل کی مناسب دیکھ بھال نہیں کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر آلوک چوپڑہ دل کی تیز رفتاری کی وجوہات بتاتے ہیں۔
خراب نیند کا معیار: بہت سے لوگ ان دنوں بے خوابی کا شکار ہیں۔ اس سے دل سے متعلق کئی امراض کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے صحت مند دل کے لیے مناسب نیند لینا بہت ضروری ہے۔
پانی کی کمی: صحت مند جسم کے لیے پانی پینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ کھانا۔ کافی مقدار میں پانی نہ پینا دل کو پہنچنے والے نقصان سمیت کئی مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
دائمی تناؤ: لوگ اکثر اپنے طرز زندگی کی وجہ سے تناؤ کا شکار رہتے ہیں۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ تناؤ ان کے آرام کرنے والے دل کی دھڑکن کو بڑھا سکتا ہے۔
بہت زیادہ چائے یا کافی پینا: کچھ لوگوں کو بہت زیادہ چائے یا کافی پینے کی عادت ہوتی ہے، اسے دن میں پانچ یا چھ بار پینا چاہیے۔ ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ ان لوگوں میں آرام کرنے والے دل کی دھڑکن بھی زیادہ ہوتی ہے۔
صحت کے مسائل: ذیابیطس، ہائی کولیسٹرول، ہائی بلڈ پریشر، اور دل کی بیماری والے افراد میں بھی آرام کرنے والے دل کی شرح زیادہ ہوتی ہے۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ بہتر ہے کہ ان ہدایات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)