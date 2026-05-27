کیا آپ کا نل یا شاور گرم پانی دے رہا ہے؟ اس موسم گرما میں یہ آسان اقدامات آزمائیں
تیز دھوپ اور گرمی کی وجہ سے آپ کے گھر کی چھت پر پانی کی ٹینک اور پانی کے پائپ بہت گرم ہو جاتے ہیں...
Published : May 27, 2026 at 3:43 PM IST
حیدرآباد: اس سال بھارت بھر میں شدید گرمی کی لہر کے اثرات محسوس کیے جا رہے ہیں، مئی میں کئی مقامات پر درجہ حرارت 48 ڈگری سیلسیس سے تجاوز کر گیا ہے۔ ماہرین موسمیات کے مطابق مئی کے آخر اور جون کے شروع میں گرمی میں مزید شدت آنے کا امکان ہے۔ اس موسم میں باہر سے واپسی کے بعد سب سے زیادہ تروتازہ چیز ٹھنڈا نہانا ہے۔ تاہم، شہری ہندوستان میں، زیادہ تر لوگوں کو نل یا شاور آن کرتے ہی گرم پانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کی وجہ چھتوں پر پلاسٹک کے پانی کے ٹینک ہیں جو رات کو بھی ٹھنڈا نہیں ہو پاتے، کیونکہ کم از کم درجہ حرارت کافی زیادہ رہتا ہے۔
اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے، آج کی رپورٹ میں جانیں کہ گرمیوں میں ٹینک کے پانی کو ٹھنڈا رکھنے کا سب سے مؤثر طریقہ کیا ہے؟ ماہرین کے مطابق ان تجاویز پر عمل کرنے سے آپ کے ٹینک کا پانی ٹھنڈا رہے گا...
-گرمی کے نقصان کو روکنے کا سب سے مؤثر طریقہ ٹینک کے باہر کی موصلیت ہے۔ اعلی آر ویلیو والا مواد استعمال کریں، جیسے فائبر گلاس یا بند سیل سپرے فوم۔ یہ ایک رکاوٹ پیدا کرتا ہے جو سورج سے پانی کے اندر حرارت کی منتقلی کو سست کر دیتا ہے۔ آپ زیادہ ماحول دوست اور بجٹ کے موافق آپشن کے لیے جوٹ کے تھیلے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔
-گہرے رنگ کے ٹینک زیادہ گرمی جذب کرتے ہیں، جس کی وجہ سے سورج کی روشنی کے سامنے آنے پر وہ تیزی سے گرم ہو جاتے ہیں۔ لہذا، ٹینک کو ایک عکاس سفید یا چاندی کا رنگ پینٹ کریں۔ یہ سورج کی روشنی کو منعکس کرتا ہے، ٹینک کے اندر پانی کو تیزی سے گرم ہونے سے روکتا ہے۔
-پانی کے ٹینک کو براہ راست سورج کی روشنی اور گرمی سے بچانا بہت ضروری ہے۔ ایسا کرنے کے لیے، ٹینک کے اوپر سایہ بنانے سے سورج کی روشنی کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ایک سایہ ٹینک میں پانی کو تیزی سے گرم ہونے سے روکتا ہے۔ آپ اپنی ضروریات اور بجٹ کی بنیاد پر یہ شیڈ بنا سکتے ہیں۔ آپ اسے مستقل یا عارضی طور پر بنا سکتے ہیں۔
-ٹینک کو چھت سے چند انچ بلند کرنا ایک بہترین اور موثر حل ہے۔ یہ ٹینک کے نیچے اور اس کے ارد گرد ہوا کی گردش کو بہتر بناتا ہے، چھت سے گرمی کو براہ راست ٹینک تک پہنچنے سے روکتا ہے، پانی کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔
-دوپہر کی شدید گرمی میں اگر ٹینک بھر جائے تو تازہ پانی تیزی سے گرم ہو جاتا ہے۔ اس لیے صبح سویرے یا رات کو ٹینک بھریں۔
-چھت پر سبز گھاس یا درخت لگانے سے اردگرد کا ماحول ٹھنڈا رہتا ہے اور ٹینک پر گرمی کا اثر کم ہوتا ہے۔