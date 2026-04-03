کیا آپ کا بجلی کا بل آسمان چھو رہا ہے؟ فوری طور پر یہ اقدامات کریں، ہر ماہ ہزاروں روپے بچا سکتے ہیں
گرمیوں کے موسم میں ہر کسی کو بجلی کے زیادہ بلوں کا مسئلہ درپیش ہوتا ہے۔تاہم ان تجاویز پر عمل کرنے سےآپ کو مددملے گی۔
Published : April 3, 2026 at 3:39 PM IST
اپریل: مئی اور جون کے مہینوں میں سورج کی تپش شدید ہوتی ہے۔ اس کے نتیجے میں بہت سے لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلنے سے بچنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان حالات میں بجلی کے بلوں میں اضافہ ناگزیر ہے۔ گرمیوں کے مہینوں میں، ایئر کنڈیشنر (ACs) کولرز اور پنکھوں کے زیادہ استعمال کی وجہ سے بجلی کے بلوں کا آسمان کو چھو جانا ایک عام سی بات ہے۔ یہ بہت سے لوگوں کے ماہانہ بجٹ میں خلل ڈالتا ہے، اور انہیں اپنے بلوں کو کم کرنے کے طریقے تلاش کرنے پر اکساتا ہے۔ کیا آپ ان میں سے ایک ہیں؟ اگر ایسا ہے تو، آئیے آپ کے بجلی کے بل کو کم کرنے کے کچھ مؤثر طریقے تلاش کرتے ہیں...
ایڈجسٹ کریں: آپ بالکل درست ہیں! چارجنگ کے بعد ڈیوائس کو ان پلگ کرنا، پاور سیونگ موڈ کو فعال کرنا، اور ایل ای ڈی لائٹس کا استعمال—یہ چھوٹی عادات بجلی کو بچانے اور آلات کو محفوظ رکھنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق ہم ان آسان احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے بجلی بچا سکتے ہیں۔ مزید برآں، ماہرین موبائل فون، ٹیلی ویژن، کمپیوٹر، ایئر کنڈیشنرز اور دیگر الیکٹرانک آلات کی پاور سیونگ سیٹنگز تک رسائی کی اہمیت پر زور دیتے ہیں تاکہ 'پاور سیونگ' آپشن کو فعال کیا جا سکے۔ اس سے ان آلات کی بجلی کی کھپت میں خاطر خواہ کمی واقع ہو گی۔
ایل ای ڈی لائٹس: زیادہ تر گھرانے روایتی یا CFL بلب استعمال کرتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں، بجلی کے بل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کے مطابق ان کو ایل ای ڈی لائٹس سے تبدیل کرنے سے بجلی کی کھپت میں 75 سے 80 فیصد تک کمی واقع ہو سکتی ہے۔
جب درجہ حرارت 24 ڈگری سے زیادہ ہو: ماہرین کے مطابق چھت کے پنکھے اور ایئر کنڈیشنر استعمال کرتے وقت احتیاط برتنی چاہیے۔ جیسا کہ بیورو آف انرجی ایفیشنسی (بی ای ای) نے مشورہ دیا ہے، اے سی کا درجہ حرارت 24 اور 26 ڈگری کے درمیان سیٹ کیا جانا چاہیے۔ وہ تجویز کرتے ہیں کہ مہینے میں ایک بار فلٹر کو ہٹا دیا جائے، پانی سے دھویا جائے، خشک کیا جائے اور پھر دوبارہ انسٹال کیا جائے۔ چھت کے پنکھے صرف ضرورت کے مطابق چلائے جائیں۔
انپلگ کرنا ضروری ہے: موبائل چارجرز، ٹی وی، مائیکرو ویو اوون اور گیزر جیسے آلات پلگ ان میں چھوڑے جانے پر "فینٹم کرنٹ" (اضافی بجلی) استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے ماہرین کے مطابق، استعمال کے بعد ان کا پلگ آوٹ کرنا بہت ضروری ہے۔
حکمت سے خریداری کریں: گھریلو آلات (جیسے ریفریجریٹرز، واشنگ مشین اور ایئر کنڈیشنر) کی خریداری کرتے وقت، ماہرین معروف برانڈز کی مصنوعات کو منتخب کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اس طرح کے آلات کی 5-سٹار ریٹنگ یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے اور انہیں BEE سے تصدیق شدہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ ان مصنوعات کی ابتدائی قیمت عام، نقلی، یا چھوٹے مینوفیکچررز کی مصنوعات سے تھوڑی زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن ان کا انتخاب بجلی کی کھپت اور ماہانہ بجلی کے بلوں پر طویل مدتی بچت کا باعث بنتا ہے۔ 5 اسٹار یا اس سے زیادہ ریٹنگ والے آلات کم بجلی استعمال کرتے ہیں۔
قدرتی روشنی کا استعمال کریں: ماہرین کے مطابق سورج کی روشنی کو گھر میں داخل کرنے کے لیے صبح کھڑکیاں اور پردے کھولنے سے مصنوعی روشنی اور بجلی کے پنکھوں کی ضرورت کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔
ہمیں بجلی کی بچت کیوں کرنی چاہیے؟
ماہرین کے مطابق کچھ گھرانوں میں آگہی کی کمی کی وجہ سے لیمپ، پنکھے، ٹیلی ویژن، موبائل چارجرز، گیزر اور ایئر کنڈیشنر جیسے آلات اکثر طویل عرصے تک چلتے رہتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں بجلی کا ضیاع ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے استعمال میں تھوڑی سی احتیاط بھی برتی جائے تو بجلی کے بلوں میں کم از کم 20 سے 30 فیصد تک کمی لائی جا سکتی ہے۔ تھرمل پاور پلانٹس میں ایک یونٹ بجلی پیدا کرنے کے لیے 600 سے 700 گرام کوئلہ جلانا ضروری ہے۔ ماہرین کے مطابق اس سے فضا میں سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس کی بڑی مقدار خارج ہوتی ہے جو کہ صحت عامہ کے لیے خطرہ ہے۔ ان کا ماننا ہے کہ بجلی کی بچت کر کے ملک اور اس کے شہریوں کو اس آلودگی سے بچایا جا سکتا ہے۔