کیا دوائی لینے کے بعد بھی آپ کا بلڈ پریشر کم نہیں ہو رہا؟ یہاں وجوہات جانیں ہیں
جب صحیح ادویات لینے اور طرز زندگی میں تبدیلی لانے کے باوجود بلڈ پریشر بلند رہتا ہے تو اسے رزسٹینٹ ہائپرٹینشن کہا جاتا ہے۔
Published : June 24, 2026 at 2:56 PM IST
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن (ڈبلیو ایچ او) کے مطابق ہندوستان میں تقریباً 220 ملین لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں۔ تاہم ان میں سے صرف 12 فیصد اسے قابو میں رکھنے کے قابل ہیں۔ بہت سے لوگوں کے لیے ایک صحت مند طرز زندگی اور تجویز کردہ ادویات بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے کافی ہیں۔ اس کے باوجود کچھ افراد طبی مشورے پر سختی سے عمل کرنے کے باوجود ہائی بلڈ پریشر کے ساتھ جدوجہد جاری رکھتے ہیں- یعنی دوا لینے کے بعد بھی حالت بے قابو رہتی ہے۔ اس رپورٹ میں جانیں کہ دوائیوں کے باوجود کچھ لوگوں میں ہائی بلڈ پریشر کیوں بے قابو رہتا ہے اور 'ریزسٹنٹ ہائی بلڈ پریشر' کیا ہے۔
طرز زندگی کے عوامل کی وجہ سے بلڈ پریشر اکثر بے قابو رہتا ہے جیسے خوراک کی کمی یا سوڈیم کی زیادہ مقدار یا نیند کی کمی اور گردے کی بیماری جیسے بنیادی مسائل۔ جب تین یا اس سے زیادہ ادویات کے استعمال کے باوجود بلڈ پریشر بلند رہتا ہے تو اسے طبی طور پر 'مزاحم ہائی بلڈ پریشر' کہا جاتا ہے۔
رزسٹینٹ ہائپرٹینشن مزاحم ہائی بلڈ پریشر کیا ہے؟
امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے جرائد کے مطابق، اگر ہائی بلڈ پریشر میں مبتلا کوئی شخص بلڈ پریشر کی تین مختلف ادویات کی مناسب خوراک لے رہا ہے، جس میں ایک ڈائیورٹک (پانی کی گولیاں جو گردوں کو اضافی نمک/سوڈیم اور پیشاب کے ذریعے جسم سے پانی نکالنے میں مدد کرتی ہیں) - پھر بھی ان کا بلڈ پریشر نارمل سطح سے اوپر رہتا ہے، اس حالت کو 'مزاحمتی ہائی بلڈ پریشر' کہا جاتا ہے۔
مزاحم ہائی بلڈ پریشر کے خطرے کے عوامل: کئی عوامل مزاحم ہائی بلڈ پریشر کی سطح کے خطرے کو بڑھاتے ہیں، جیسے...
طرز زندگی: امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے مطابق، ان میں نمک کا زیادہ استعمال، موٹاپا، ورزش کی کمی، سگریٹ نوشی اور شراب کا زیادہ استعمال شامل ہیں۔
صحت کے مسائل: ذیابیطس، گردے کی دائمی بیماری (CKD)، نیند کی کمی، تھائیرائیڈ کے مسائل، یا ہارمونل عدم توازن والے افراد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
دیگر وجوہات: بڑی عمر اور ہائی بلڈ پریشر کی خاندانی تاریخ۔
ادویات کے اثرات: بلڈ پریشر کی تجویز کردہ ادویات لینے میں ناکامی کے ساتھ ساتھ درد کو کم کرنے والی ادویات، سٹیرائیڈز، ناک کو صاف کرنے والی ادویات (سردی کی دوائیں) اور بعض آیورویدک یا جڑی بوٹیوں کے سپلیمنٹس کے استعمال سے بلڈ پریشر کو کم کرنا مشکل ہو سکتا ہے۔
ادویات کا غلط استعمال: خوراک کو چھوڑنا، غلط وقت پر دوائی لینا، یا مضر اثرات کی وجہ سے علاج بند کرنا دواؤں کی تاثیر کو کم کر دیتا ہے۔
اثر انداز ہونے والے عوامل: اوور دی کاؤنٹر اور نسخے کی دوائیں—جیسے نان سٹیرائیڈل اینٹی سوزش والی دوائیں (NSAIDs جیسے ibuprofen)، decongestants، اور steroids بلڈ پریشر کو بڑھا سکتی ہیں۔
اگر تجویز کردہ ادویات لینے کے باوجود آپ کا بلڈ پریشر بے قابو رہتا ہے تو آپ کو اپنے ہیلتھ کیئر پرووائیڈر یا کارڈیالوجسٹ سے رجوع کرنا چاہیے۔
صحت کے مسائل
کلیولینڈ کلینک کے مطابق ہائی بلڈ پریشر صحت کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ اگر اسے بے قابو چھوڑ دیا جائے تو یہ ہارٹ اٹیک، فالج، گردے کی بیماری، ہارٹ فیل ہونے اور خون کی نالیوں کو پہنچنے والے نقصان کا خطرہ بڑھاتا ہے۔ مزید برآں یہ حالت دماغ پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتی ہے۔ یہ درج ذیل مسائل کا باعث بن سکتا ہے۔
دل اور دماغ: دل کا دورہ، دل کی ناکامی، فالج، اور دل کی تال کی بے قاعدگی
گردے: گردے میں خون کی نالیوں کو پہنچنے والے نقصان سے گردے کی دائمی بیماری یا گردے کی مکمل ناکامی ہو سکتی ہے۔
بصارت: ریٹنا کو خون فراہم کرنے والی خون کی نالیوں کو پہنچنے والے نقصان کے نتیجے میں بینائی ختم ہو سکتی ہے۔
دماغ پر اثر: علمی صلاحیت میں کمی، یادداشت سے متعلق مسائل، اور 'عروقی ڈیمنشیا' کا خطرہ۔
پیروی کرنے کے لئے احتیاطی تدابیر اور نکات
ادویات کے ساتھ ساتھ طرز زندگی میں ہونے والی تبدیلیاں ہائی بلڈ پریشر کے خلاف مزاحمت کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔
غذائی تجاویز: نمک کی مقدار کو نمایاں طور پر کم کریں۔ پھلوں، سبزیوں، ثابت اناج، اور دبلی پتلی پروٹین (کم چکنائی والی پروٹین) کی کھپت میں اضافہ کریں۔
جسمانی سرگرمی: ہفتے میں پانچ دن کم از کم 30 منٹ تیز چلنے جیسی ورزشوں میں مشغول ہوں۔
وزن کنٹرول: یقینی بنائیں کہ آپ کا وزن آپ کے قد کے مطابق ہے (صحت مند BMI برقرار رکھیں)۔
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غیر صحت بخش عادات سے پرہیز کریں: سگریٹ نوشی کو مکمل طور پر ترک کریں۔ شراب کی کھپت کو محدود کریں۔
دماغی صحت: مراقبہ، یوگا، یا اپنے پسندیدہ مشاغل کے ذریعے تناؤ کو کم کریں۔
نیند: ہر روز مناسب، معیاری نیند (7-8 گھنٹے) حاصل کریں۔
آپ کو اپنے بلڈ پریشر کی دوائیوں کو تبدیل نہیں کرنا چاہئے یا اسے خود لینا بند نہیں کرنا چاہئے۔ ہمیشہ کارڈیالوجسٹ یا گردے کے ماہر کی نگرانی میں علاج کروائیں۔ اس کے علاوہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ اپنے بلڈ پریشر کی صحیح چیک اپ کریں۔
(ڈسکلیمر: یہاں فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)