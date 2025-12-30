کیا سردیوں میں صبح کی سیر کرنا صحت بخش ہے؟ جانیں کہ پلمونولوجسٹ کیا کہتے ہیں
شدید بیماریوں میں مبتلا افراد سردی میں باہرنکلیں توان کی حالت مزید بگڑ سکتی ہے جس کی وجہ سےانہیں اسپتال میں داخل کرانا پڑسکتا ہے۔
Published : December 30, 2025 at 4:26 PM IST
اس میں کوئی شک نہیں کہ پیدل چلنا صحت کے لیے بہت اچھا ہے۔ متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ باقاعدگی سے چہل قدمی ذیابیطس اور دل کی بیماری کا خطرہ کم کرتی ہے۔ تاہم ماہرین کا کہنا ہے کہ سرد موسم میں چہل قدمی ان لوگوں کے لیے ٹھیک نہیں ہے جن کی طبی حالت سنگین ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ جو لوگ گرمیوں میں صبح سویرے سیر کرنے کے عادی ہیں وہ سخت سردی میں بھی اپنی چہل قدمی کو کیسے جاری رکھ سکتے ہیں۔ جانیے پلمونولوجسٹ ڈاکٹر وینکٹیش سے...
سردی میں اپنی صبح کی سیر جاری رکھنے کے لیے کیا کریں؟
ٹھنڈی ہوائیں 50 سال سے زیادہ عمر کے لوگوں کے دل پر بہت زیادہ دباؤ ڈال سکتی ہیں، جس سے مختلف مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ جب سورج چمک رہا ہو تو باہر جانا بہتر ہے۔ باہر جانے سے پہلے گھر میں سانس لینے کی کچھ مشقیں کرنا بھی اچھا خیال ہے۔ اگر آپ کو چہل قدمی کے دوران سینے میں تکلیف، بہت زیادہ پسینہ آنا، آرام کے وقت بھی سانس لینے میں دشواری، تھکاوٹ اور نیند جیسی علامات محسوس ہوتی ہیں تو آپ کو فوری طور پر ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے ماسک، ٹوپی، موزے اور دستانے پہننا بہتر ہے۔ چہل قدمی کے دوران موٹے، ڈھیلے فٹنگ والے کپڑے پہننے کا بھی مشورہ دیا جاتا ہے۔
مزید برآں جو لوگ بیمار نہیں ہیں، انہیں مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ طلوع آفتاب سے پہلے سردی میں اپنی چہل قدمی جاری رکھیں، لیکن مناسب گرم کپڑے پہنیں، ایسی غذا کھائیں جو جسم کو گرم رکھیں، وارم اپ ورزشوں پر توجہ دیں، اور ہائیڈریشن کے لیے گرم پانی یا چائے ساتھ رکھیں۔ اس سے آپ کا جسم گرم رہے گا اور دوران خون بہتر ہوگا، سردی کے باوجود آپ کی چہل قدمی آرام دہ ہوگی۔
سرد موسم میں صبح کی سیر سے کس کو گریز کرنا چاہیے؟
سردیوں میں سانس کی سنگین حالتوں میں مبتلا لوگوں کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ صبح سویرے ٹھنڈی ہوا میں سانس لینے سے نظام تنفس متاثر ہو سکتا ہے۔
دمہ کے شکار افراد کو اپنے پھیپھڑوں میں دباؤ بڑھتا ہے اور بلغم کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے۔
نزلہ، کھانسی اور بخار میں مبتلا افراد کے لیے بھی ٹھنڈی ہوا اچھی نہیں ہے۔
کم درجہ حرارت ایئر ویز کو تنگ کرتا ہے۔
سرد موسم سانس کے نظام میں سوزش اور انفیکشن کا خطرہ بڑھاتا ہے۔
برونکئل ہائپر ری ایکٹیویٹی والے افراد کو برونکاسپاسم کا خطرہ ہوتا ہے۔
متعدد مطالعات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ سرد موسم میں باقاعدہ نمائش سے جلن، سوزش اور پھیپھڑوں کی بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
سردیوں میں صبح کی چہل قدمی کیا چیلنجز پیش کرتی ہے؟
سردیوں میں صبح کے اوقات قلبی نظام کے لیے چیلنجز پیش کرتی ہیں۔
سرد موسم سانس کی قلت، سینے میں جکڑن اور تھکاوٹ کا سبب بن سکتا ہے، جسے ہلکا نہیں لینا چاہیے۔
سرد موسم خون کی شریانوں کو تنگ کرتا ہے، بلڈ پریشر کو بڑھاتا ہے، اور دل کے لیے کام کرنا مشکل بنا دیتا ہے۔
دل کے دورے کا خطرہ عام طور پر صبح کے وقت زیادہ ہوتا ہے، اور سرد موسم کی وجہ سے یہ خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔
سرد درجہ حرارت دل کی خون کی نالیوں کو تنگ کرتا ہے، جس سے خون کا بہاؤ متاثر ہوتا ہے۔ اس سے دل تک پہنچنے والی آکسیجن کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے۔ اس کے نتیجے میں، دل کو زیادہ محنت کرنا پڑتی ہے، جس سے دل کے دورے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔
تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ سردیوں کے مہینوں میں فالج اور گلے میں خراش کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔
تیز چلنے اور سیڑھیاں چڑھنے جیسی روزانہ کی عادتیں دل پر دباؤ ڈال سکتی ہیں۔
ہائی بلڈ پریشر، ذیابیطس، موٹاپا، اور پہلے سے موجود دل کی حالتوں میں مبتلا افراد کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے۔
سرد موسم خون کی شریانوں کو تنگ کرتا ہے، جو جوڑوں اور گھٹنوں کے درد کو بڑھا سکتا ہے۔
ان باتوں کو بھی ذہن میں رکھیں:
سردیوں میں وائرل انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شدید بیماریوں میں مبتلا افراد اگر سردی کا شکار ہو جائیں تو ان کی حالت خراب ہو سکتی ہے، انہیں ہسپتال میں داخل ہونا پڑتا ہے۔ اگر باہر جانا بالکل ضروری ہو تو ایئر پلگ اور فیس ماسک پہنیں۔ زیادہ سے زیادہ گرم پانی پیئے۔ میٹھے کھانے کو محدود کریں۔ دیہی علاقوں میں صبح سویرے سردی زیادہ ہوتی ہے۔ بنیادی صحت کی حالتوں میں مبتلا افراد کو تمباکو نوشی سے بچنا چاہیے۔ سانس کے سنگین مسائل والے افراد کو انفلوئنزا اور نیوموکوکل ویکسین اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق لگوانی چاہئیں۔
(ڈسکلیمر: اس رپورٹ میں صحت سے متعلق تمام معلومات اور مشورے صرف معلوماتی مقاصد کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں۔ تاہم، براہ کرم اس معلومات پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)