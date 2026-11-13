بچوں کو نمونیا سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ کیا نوزائیدہ بچوں کو نمونیا سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین دستیاب ہے؟
پیدائش کے فوراً بعد دی جانے والی ویکسین مختلف بیماریوں سےتحفظ فراہم کرتی ہیں۔
Published : November 13, 2026 at 10:27 AM IST
بھارت میں پانچ سال سے کم عمر بچوں کی کل اموات میں سے 16.3 فیصد اموات نمونیا کی وجہ سے ہوتی ہیں۔ عالمی سطح پر اس عمر کے بچوں میں نمونیا سے ہونے والی اموات کی سب سے زیادہ تعداد بھارت میں ریکارڈ کی جاتی ہے، جہاں ہر سال پانچ سال سے کم عمر تقریباً 129,000 بچے اس بیماری کی نذر ہو جاتے ہیں۔ تاہم والدین چند سادہ عادات اپنا کر اپنے بچوں کو محفوظ رکھ سکتے ہیں جیسے کہ بروقت حفاظتی ٹیکے (ویکسینیشن) لگوانا، غذائیت سے بھرپور خوراک فراہم کرنا، صاف ہوا تک رسائی کو یقینی بنانا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، اور اگر نزلہ، کھانسی یا اس جیسی کوئی بیماری شدت اختیار کر جائے تو فوری طبی اقدام کرنا۔ اگرچہ یہ اقدامات بظاہر معمولی لگ سکتے ہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ ایک نمایاں تبدیلی لا سکتے ہیں۔
کیا نوزائیدہ بچوں میں نمونیا سے بچاؤ کے لیے کوئی ویکسین دستیاب ہے؟
حیدرآباد کے یشودا ہسپتالوں میں پلمونولوجی (امراضِ تنفس) کے کلینیکل ڈائریکٹر اور سینئر کنسلٹنٹ، ڈاکٹر وی ناگرجنا ماتورو بتاتے ہیں کہ نوزائیدہ اور چھوٹے بچوں کو نمونیا سے بچانے کے لیے ویکسین دستیاب ہیں، اگرچہ یہ پیدائش کے پہلے ہی دن نہیں دی جاتیں۔ کوئی ایک ویکسین نمونیا کی تمام اقسام (جو مختلف وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے ہو سکتی ہیں) کے خلاف مکمل تحفظ فراہم نہیں کر سکتی۔ تاہم ان بنیادی بیکٹیریا کے خلاف مؤثر ویکسین موجود ہیں جو نمونیا کا سبب بنتے ہیں۔ ان کے لیے ویکسینیشن کا عمل زندگی کے ابتدائی چند مہینوں میں شروع ہو جاتا ہے۔
ویکسینیشن کب شروع ہوتی ہے؟
ڈاکٹر وی ناگرجنا ماتورو بتاتے ہیں کہ 'نیوموکوکل ویکسین جو بیکٹیریل نمونیا کی سب سے عام وجوہات میں سے ایک کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہے عام طور پر بچے کی عمر تقریباً چھ ہفتے ہونے پر شروع کی جاتی ہے۔ اس کے بعد مزید خوراکیں اور ایک 'بوسٹر شاٹ' دیا جاتا ہے۔ 'ایچ آئی بی' ویکسین، جو بچوں کو دی جانے والی ایک مشترکہ (کومبینیشن) ویکسین کا حصہ ہے، بھی اسی عرصے کے دوران شروع کی جاتی ہے۔ آپ کے بچے کے ڈاکٹر آپ کو ویکسینیشن کے شیڈول کے مطابق مخصوص تاریخیں بتا دیں گے۔
پیدائش کے وقت دی جانے والی ویکسینز کا مقصد کیا ہوتا ہے؟
پیدائش کے فوراً بعد دی جانے والی ویکسینز مختلف بیماریوں کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں۔ ان کا بنیادی کام نوزائیدہ بچے کے نشوونما پاتے ہوئے مدافعتی نظام کو خطرناک اور جان لیوا انفیکشنز سے بچانا ہے، اور ساتھ ہی مستقبل کے لیے جسم کی قوتِ مدافعت کو مضبوط بنانے میں مدد کرنا ہے۔ لہذا اگر آپ کے نوزائیدہ بچے کو ابھی تک نمونیا کی ویکسین نہیں لگی ہے، تو پریشان نہ ہوں ابھی بہت دیر نہیں ہوئی ہے۔ دیگر مفید ویکسینیں
ڈاکٹر وی ناگرجنا ماتورو بتاتے ہیں کہ خسرہ اور کالی کھانسی کے خلاف لگائی جانے والی ویکسینیں ان بیماریوں کے بعد نمونیا ہونے کے خطرے کو کم کرتی ہیں۔ چونکہ چھ ماہ سے کم عمر کے شیر خوار بچوں کو براہِ راست فلو کے خلاف ویکسین نہیں دی جا سکتی، اس لیے یہ ضروری ہے کہ ان کے والدین، حاملہ خواتین اور گھر کے دیگر افراد ویکسین لگوائیں؛ اس سے بچے کو ایک حد تک تحفظ مل جاتا ہے۔
ذہن میں رکھنے والی باتیں
اگرچہ ویکسین مکمل قوتِ مدافعت (immunity) کی ضمانت نہیں دیتی، لیکن اگر ویکسین لگنے کے باوجود بچے کو نمونیا ہو جائے، تو عام طور پر بیماری کی شدت کم ہوتی ہے۔ ماں کا دودھ پلانا، ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھنا، اور گھر کے ماحول کو دھوئیں سے پاک رکھنا اضافی تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اپنے بچے کا ویکسینیشن کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں۔ اگر بچے کو معمولی نزلہ زکام ہو، تو بھی طے شدہ ویکسینیشن کو ملتوی نہ کریں۔
ویکسینیشن کے شیڈول پر عمل کریں
ڈاکٹر وی ناگرجنا ماتورو کے مطابق، ویکسینیں دفاع کی سب سے مضبوط کام کرتی ہیں۔ نیوموکوکل اور ’ہب‘ ویکسینیں ان جراثیم کے خلاف تحفظ فراہم کرتی ہیں جو نمونیا کا عام سبب بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ، سالانہ فلو ویکسین (جو چھ ماہ کی عمر سے لگائی جا سکتی ہے) اور خسرہ و کالی کھانسی کی ویکسینیں بھی فائدہ مند ہیں۔ اگر آپ کو شک ہو کہ ویکسین کی کوئی خوراک چھوٹ گئی ہے، تو اپنے بچوں کے ڈاکٹر (پیڈیاٹریشن) سے ویکسینیشن ریکارڈ کارڈ چیک کروائیں۔
بچوں کی قوتِ مدافعت کو قدرتی طور پر بڑھائیں:
اگر ممکن ہو تو زندگی کے پہلے چھ ماہ تک بچے کو صرف ماں کا دودھ پلائیں۔
جب بچہ ٹھوس غذا کھانا شروع کر دے، تو اسے گھر کا بنا ہوا ایسا کھانا دیں جو آئرن اور پروٹین سے بھرپور ہو جیسے کہ دالیں، انڈے، ہری سبزیاں، دہی اور پھل۔
اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کا بچہ مناسب نیند لے اور کچھ وقت گھر سے باہر کھلی فضا میں گزارے۔
ہوا کو صاف رکھیں اور ہاتھ دھوئیں
دھواں بچوں کے پھیپھڑوں کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا ان کے قریب کبھی سگریٹ نوشی نہ کریں۔ کھانا پکانے کے لیے ایسی جگہ کا انتخاب کریں جہاں ہوا کی آمد و رفت کا اچھا انتظام ہو، خاص طور پر اگر آپ ایندھن کے طور پر لکڑی یا گوبر کے اپلے استعمال کرتے ہیں۔ اپنے بچے کو سکھائیں کہ کھانے سے پہلے اور کھیلنے کے بعد صابن سے ہاتھ دھوئے، اور کھانستے وقت اپنی کہنی کا استعمال کرے۔ سردیوں میں، انہیں ہلکے کپڑوں کی کئی تہوں میں ملبوس رکھیں، کمرے کو گرم رکھیں، اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ تازہ ہوا کی آمد و رفت جاری رہے۔
فوری اقدام کریں
اگر نزلہ یا فلو طویل عرصے تک رہے یا اس کی شدت بڑھ جائے تو اسے نظر انداز نہ کریں۔ اگر آپ کو سانس کا تیز ہونا، سینے میں جکڑن، خوراک یا مشروبات کے استعمال میں کمی، یا نیند کے معمولات میں غیر معمولی تبدیلی جیسی علامات نظر آئیں، تو اسی دن ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر کھانسی کی دوا استعمال نہ کریں، اور اگر اینٹی بائیوٹکس تجویز کی گئی ہوں، تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کا مکمل کورس کیا جائے۔
بچوں میں نمونیا اور عام نزلہ زکام کے درمیان فرق کیسے کیا جا سکتا ہے؟
اس کی سب سے قابل اعتماد علامت سانس لینے کا انداز ہے، نزلہ زکام اور اس جیسی دیگر بیماریاں عام طور پر ناک اور گلے تک محدود رہتی ہیں، جبکہ نمونیا پھیپھڑوں کو متاثر کرتا ہے۔ نتیجتاً، نمونیا میں مبتلا بچہ عام حالت سے مختلف دکھائی دیتا ہے، اور اس کے سانس لینے کا انداز بھی الگ ہوتا ہے۔
عام نزلہ زکام کی علامات میں عام طور پر شامل ہیں:
ناک بہنا یا بند ہونا اور چھینکیں آنا
ہلکی کھانسی یا گلے کی خراش
ہلکا بخار ہونا، یا بالکل بخار نہ ہونا
بچے کا معمول کے مطابق کھیلنا، کھانا پینا اور سونا جاری رکھنا
نزلہ زکام کی زیادہ تر اقسام ایک ہفتے کے اندر ٹھیک ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔
نمونیا کی علامات کیا ہیں؟ سانس کا تیز ہونا یا سانس لینے میں دشواری، یہاں تک کہ آرام کی حالت میں بھی
سانس اندر کھینچتے وقت پسلیوں کے درمیان یا سینے کے نچلے حصے کا اندر کی طرف دھنسنا
سانس لیتے وقت خرخر کی آواز یا کوئی غیر معمولی آواز آنا
تیز بخار جو کم نہ ہو، یا کچھ دنوں بعد دوبارہ واپس آ جائے
مسلسل بڑھتی ہوئی کھانسی، جس کے ساتھ کبھی کبھی سینے میں درد بھی ہو سکتا ہے
بچے کا کچھ بھی کھانے پینے (دودھ یا دیگر مائعات) سے انکار کرنا، یا بہت زیادہ سست یا چڑچڑا ہو جانا
ہونٹوں یا انگلیوں کے پوروں کا نیلا پڑ جانا یہ ایک طبی ہنگامی صورتحال ہے
ایک مفید مشورہ
ڈاکٹر وی ناگرجنا ماتورو مشورہ دیتے ہیں کہ جب بچہ پرسکون ہو یا سو رہا ہو، تو اس کی قمیض ہٹا کر دیکھیں کہ وہ کس طرح سانس لے رہا ہے۔ چھوٹے بچوں میں نمونیا کی علامات بہت معمولی یا پوشیدہ ہو سکتی ہیں؛ مثال کے طور پر، ہو سکتا ہے کہ وہ ٹھیک سے کھانا نہ کھائیں یا غیر معمولی طور پر خاموش نظر آئیں۔
ڈس کلیمر : یہاں فراہم کردہ معلومات اور تجاویز صرف آگاہی کے مقصد سے ہیں۔ براہ کرم ان میں سے کسی بھی مشورے پر عمل کرنے سے پہلے کسی طبی ماہر سے مشورہ کریں