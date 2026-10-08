کیا خالی پیٹ کچا لہسن کھانا محفوظ ہے؟ اگر ہاں تو اس کی کتنی مقدار کھانی چاہیے؟
بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ صبح کے وقت کچا لہسن کھانے سے نظامِ ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔
Published : October 8, 2026 at 6:18 PM IST
صحت مند رہنے کے سادہ طریقے تلاش کرنے والے افراد اکثر صبح کے وقت کچا لہسن کھانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لہسن میں اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی مائکروبیل خصوصیات پائی جاتی ہیں اور اس میں ایلیسن (allicin) جیسے قدرتی مرکبات موجود ہوتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ متوازن غذا کے حصے کے طور پر اس کا استعمال صحت کے لیے بے شمار فوائد کا باعث بنتا ہے۔ اگرچہ لہسن کا استعمال عام طور پر کھانے کا ذائقہ بڑھانے کے لیے کیا جاتا ہے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے کچی حالت میں تھوڑی مقدار میں کھانے سے اضافی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تاہم یہ یاد رکھنا ضروری ہے کہ کچا لہسن طبی علاج یا صحت مند طرزِ زندگی کا متبادل نہیں، بلکہ ایک اضافی غذائی جزو (سپلیمنٹ) ہے۔
کچا لہسن کھانے کے صحت بخش فوائد
مدافعتی نظام کو مضبوط بناتا ہے:
لہسن سلفر کے مرکبات اور اینٹی آکسیڈنٹس سے بھرپور ہوتا ہے، جو جسم کے قدرتی مدافعتی نظام کو مضبوط بنانے میں مدد کرتے ہیں۔ تاہم، ماہرین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ قوتِ مدافعت میں بہتری صرف لہسن سے نہیں آتی، بلکہ یہ غذائیت سے بھرپور خوراک، مناسب نیند، باقاعدہ ورزش اور روزمرہ کے کھانوں میں لہسن کی مناسب مقدار شامل کرنے کے مجموعی عمل سے ممکن ہوتی ہے۔
دل کی صحت کے لیے مفید:
لہسن کے سب سے مشہور فوائد میں سے ایک دل کی صحت پر اس کے مثبت اثرات ہیں۔ جب کچے لہسن کو کاٹا یا کچلا جاتا ہے تو اس سے 'ایلیسن' (allicin) نامی ایک طاقتور مرکب خارج ہوتا ہے۔ متعدد تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ لہسن دل کی بیماریوں سے منسلک خطرات، جیسے ہائی بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے۔ لہذا، متوازن غذا میں باقاعدگی سے لہسن کو شامل کرنا دل کی صحت برقرار رکھنے کے لیے ایک اچھی عادت ہے۔
ہاضمے میں معاون: بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ صبح کے وقت کچا لہسن کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ لہسن میں پائے جانے والے کچھ اجزاء نہ صرف نظامِ انہضام کے لیے فائدہ مند ہیں بلکہ آنتوں کے مفید بیکٹیریا کی سرگرمی پر بھی اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ تاہم کچے لہسن کا ذائقہ بہت تیز ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو سینے کی جلن، تیزابیت، پیٹ پھولنے یا بے چینی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ماہرین مشورہ دیتے ہیں کہ حساس معدے والے افراد کو لہسن صبح خالی پیٹ کھانے کے بجائے کھانے کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے؛ اس سے اسے ہضم کرنا آسان ہو جاتا ہے اور معدے کی خرابی سے بچاؤ ممکن ہوتا ہے۔
اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات سے بھرپور: کچا لہسن اینٹی آکسیڈنٹ مرکبات سے مالا مال ہوتا ہے جو خلیات کو آکسیڈیٹیو تناؤ سے بچانے میں مدد کرتے ہیں۔ جسم میں معمول کے میٹابولک عمل کے دوران قدرتی طور پر 'فری ریڈیکلز پیدا ہوتے ہیں
لہذا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے اینٹی آکسیڈنٹس انتہائی ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ماہرین روزمرہ کی خوراک میں لہسن کو شامل کرنے کی تجویز دیتے ہیں۔ تاہم اینٹی آکسیڈنٹ فوائد حاصل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اسے سبزیوں، پھلوں، ثابت اناج اور خشک میوہ جات پر مشتمل متوازن غذا کے حصے کے طور پر کھایا جائے۔
وزن پر قابو پانا: بعض اوقات لہسن کو وزن کم کرنے والی قدرتی غذا کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ تاہم، اس بات کا کوئی ٹھوس سائنسی ثبوت موجود نہیں ہے کہ صرف کچا لہسن کھانے سے وزن میں نمایاں کمی آتی ہے۔ اس کے باوجود، لہسن میں کیلوریز کی مقدار بہت کم ہوتی ہے۔ یہ اضافی نمک یا زیادہ کیلوریز والی ساس کے استعمال کے بغیر غذائیت سے بھرپور کھانوں کا ذائقہ بڑھا سکتا ہے۔ لہٰذا، ماہرین کا مشورہ ہے کہ متوازن غذا اور باقاعدہ ورزش کو اپنے روزمرہ کے معمولات میں شامل کرنا صحت مند وزن کے حصول اور اسے برقرار رکھنے میں بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔
آپ کو کتنا کچا لہسن کھانا چاہیے؟
ماہرین صبح کے وقت مناسب مقدار میں کچا لہسن کھانے کی تجویز دیتے ہیں۔ تاہم، وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جسم کو لہسن میں موجود مرکبات سے فائدہ پہنچانے کے لیے اس کی معمولی مقدار بھی کافی ہے۔ مزید برآں، ماہرین کسی بھی نئی غذا یا سپلیمنٹ کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ ابھی کچا لہسن کھانا شروع کر رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ بہت کم مقدار سے آغاز کریں۔ اس کے علاوہ، کھانے سے پہلے کچے لہسن کو کچلنے یا باریک کاٹنے سے اس میں موجود ایلیسن اور دیگر سلفر مرکبات خارج ہوتے ہیں۔
کیا خالی پیٹ کچا لہسن کھانا محفوظ ہے؟
کچا لہسن کھانا ہر کسی کے لیے محفوظ نہیں ہو سکتا۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ نظامِ ہضم کو متحرک کرتا ہے اور اس سے تیزابیت، سینے کی جلن، متلی یا معدے کی تکلیف ہو سکتی ہے۔ خالی پیٹ کھانے کی صورت میں ان مسائل کے پیش آنے کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔