جانئے سردیوں میں رات کو سویٹر پہن کر سونا درست ہے یا غلط؟
بہت سے لوگ سردیوں میں گرم رہنے کے لیے گرم لباس پہنتے ہیں۔ تاہم جب سردی شدید ہو جاتی ہے تو لوگ...
Published : December 5, 2025 at 5:12 PM IST
سردیوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ سردی سے بچاؤ کے لیے لوگ سویٹر اور اونی کپڑے پہنتے ہیں۔ یہ نہ صرف گرمی فراہم کرتے ہیں بلکہ سرد ہواؤں سے بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ بہت سے لوگ اپنے آپ کو سخت سردی سے بچانے کے لیے سوتے وقت موٹے کمبل کا استعمال کرتے ہیں۔ تاہم کچھ لوگوں کو کمبل سے ڈھانپنے کے بعد بھی سویٹر اور موزے پہننے کی عادت ہوتی ہے۔ تاہم، بہت سے لوگ اس بارے میں الجھن میں ہیں کہ رات کو اونی کپڑوں میں سونا درست ہے یا نہیں۔ آئیے اس خبر میں جانتے ہیں کہ رات کو سویٹر اور موزے پہن کر سونے سے جسم پر کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
کیا سویٹر پہن کر سونا ٹھیک ہے؟
ماہرین صحت کے مطابق بہت سے لوگ گرمی اور آرام کے لیے سویٹر پہننے کو ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن ذہن میں رکھنے کے لئے چند چیزیں ہیں. جب آپ باہر جا رہے ہوں تو سویٹر پہننا بہتر ہے۔ یہ سرد ہوا سے اپنے آپ کو بچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ تاہم گھر کے اندر سویٹر پہننے سے آپ کو پسینہ آ سکتا ہے۔ گندا یا پرانا سویٹر پہننے سے خارش اور جلن ہوسکتی ہے۔ یہ آپ کی نیند میں بھی خلل ڈال سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین ڈھیلا ڈھالا اور آرام دہ سویٹر پہننے کا مشورہ دیتے ہیں۔ ٹی شرٹ کے اوپر سویٹر کے ساتھ سونا بھی ایک اچھا آپشن ہے۔
آپ کو کس قسم کے کپڑے پہننے چاہئیں؟
آپ کی نیند کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے صحیح کپڑوں کا انتخاب بہت ضروری ہے۔ ہمیشہ سوتی، کتان، یا ملاوٹ شدہ کپڑے پہنیں۔ یہ کپڑے نمی کو ختم کرتے ہیں اور جلد کو سانس لینے دیتے ہیں۔ ڈھیلے کپڑے نیند میں خلل نہیں ڈالتے۔ سرد موسم میں ڈھیلا سویٹر پہننے سے جسم گرم رہتا ہے جس سے اچھی نیند آتی ہے۔
کیا آپ موزے پہن کر سو سکتے ہیں؟
بہت سے لوگ سردیوں میں موزوں کو آرام دہ سمجھتے ہیں۔ تاہم، انہیں صحیح طریقے سے پہننا ضروری ہے. گرم موزے آپ کے پیروں کو سردی سے بچاتے ہیں، اچھی نیند کو فروغ دیتے ہیں۔ تاہم تنگ جرابیں خون کی گردش کو محدود کر سکتی ہیں۔ اس لیے ڈھیلے یا اسٹریچ ایبل جرابوں کا انتخاب کریں۔ روزانہ صاف جرابیں پہنیں۔ گندے موزے آپ کے پیروں کی جلد کو نقصان پہنچا سکتے ہیں اور مختلف مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔
یہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔
اونی کپڑوں کے موٹے ریشے اور چھوٹے سوراخ جسم میں حرارت پیدا کرتے ہیں۔ سردیوں میں اونی کپڑوں میں سونے اور کمبل اوڑھ کر سونے سے جسم کا درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے۔ یہ بڑھتا ہوا درجہ حرارت ذیابیطس یا دل کی بیماری والے لوگوں کے لیے اچھا نہیں ہے۔
ماہرین کا مشورہ ہے کہ جلد کی الرجی والے افراد اونی لباس سے پرہیز کریں۔ خشک جلد والے لوگوں کے لیے یہ مسئلہ زیادہ شدید ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ سونے سے پہلے ہلکے کپڑے پہنیں
بہتر نیند کے لیے چند تجاویز
سونے سے پہلے اپنے کمرے کو مکمل اندھیرا کر لیں۔ اندھیرے میں سونے سے میلاٹونن ہارمون کی پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے، جو بہتر نیند کو فروغ دیتا ہے۔
سونے سے پہلے ٹی وی، موبائل فون یا دیگر الیکٹرانک آلات استعمال کرنے سے گریز کریں۔ یہ آپ کی نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔
اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ گدے اور تکیے کا انتخاب کریں جو مناسب مدد فراہم کرے۔
سونے سے پہلے کیفین اور الکحل سے پرہیز کریں۔ دونوں نیند میں خلل ڈال سکتے ہیں۔
سونے سے پہلے مراقبہ یا یوگا تناؤ کو کم کر سکتا ہے اور نیند کے معیار کو بہتر بنا سکتا ہے۔
(ڈسکلیمر: یہ معلومات صرف عام پڑھنے کے مقاصد کے لیے فراہم کی گئی ہیں۔ای ٹی وی بھارت اس معلومات کی سائنسی اعتبار سے کوئی دعویٰ نہیں کرتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے برائے مہربانی ماہرین سے رجوع کریں۔)