کیا گردے میں پتھری کا بار بار ہونا معمول ہے؟ اس کی وجوہات اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں جانیں
گردے کی پتھری اکثر نارمل نہیں ہوتی۔ بار بار گردے کی پتھری عام طور پر دو عوامل کے مجموعہ کی وجہ سے ہوتی ہے...
Published : June 6, 2026 at 12:39 PM IST
حیدرآباد: گردے جسم سے فاضل مادوں کو نکالنے اور خون میں سوڈیم، پوٹاشیم اور کیلشیم جیسے ضروری معدنیات کو منظم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب پیشاب میں ان معدنیات اور نمکیات کو تحلیل کرنے کے لیے کافی سیال نہیں ہوتا ہے، تو وہ کرسٹلائز ہوتے ہیں اور گردے کی پتھری بناتے ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پتھری پیشاب کی نالی میں کہیں بھی سخت جمع ہو سکتی ہے جس سے شدید درد ہوتا ہے اور پیشاب کے بہاؤ میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ ان پتھریوں سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جانی چاہیے، ان کے دوبارہ ہونے اور روک تھام کے موثر طریقے جاننے کے لیے یہ خبر پڑھیں۔
گردے کی پتھری کی اہم اقسام
گردے کی پتھری کی چار اہم اقسام ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی مخصوص وجوہات ہوتی ہیں...
کیلشیم کی پتھری:
یہ سب سے عام قسم ہے۔ وہ کیلشیم آکسیلیٹ کی شکل میں پائے جاتے ہیں۔
سٹروائٹ پتھر:
یہ اکثر پیشاب کی نالی کے انفیکشن سے منسلک ہوتے ہیں۔ وہ کافی بڑے ہو سکتے ہیں اور اکثر کچھ علامات کا سبب بن سکتے ہیں۔
یورک ایسڈ کی پتھری:
یہ پتھری ان لوگوں میں بنتی ہے جو طویل عرصے تک اسہال، زیادہ پروٹین والی خوراک، یا غذائی اجزاء کے ناقص جذب کی وجہ سے تیزی سے سیال کھو دیتے ہیں۔
سسٹین کی پتھری:
یہ جینیاتی حالت والے لوگوں میں پائے جاتے ہیں جسے cystinuria کہتے ہیں۔ اس حالت میں گردے ایک مخصوص امینو ایسڈ کی ضرورت سے زیادہ مقدار خارج کرتے ہیں۔
گردے کی پتھری کی علامات
MedlinePlus کے مطابق، علامات میں شامل ہیں:
کمر یا پسلیوں میں شدید، مستقل درد
پیشاب میں خون
بخار، سردی لگ رہی ہے۔
قے
بدبودار یا ابر آلود پیشاب
پیشاب کرتے وقت جلن کا احساس
بار بار گردے کی پتھری کی وجوہات
ماہرین کا کہنا ہے کہ گردے میں پتھری بننے اور دوبارہ پیدا ہونے کی کئی وجوہات ہوتی ہیں۔ طرز زندگی اور غذائی عادات ایک اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ خاص طور پر کافی مقدار میں پانی نہ پینا، بہت زیادہ پروٹین، نمک یا چینی کا استعمال اور کیلشیم، پوٹاشیم یا میگنیشیم کا کم استعمال اس کی بنیادی وجوہات ہیں۔ بعض دوائیں اور سپلیمنٹس بھی خطرے کو بڑھا سکتے ہیں، بشمول کیلشیم پر مبنی اینٹاسڈز اور بعض درد شقیقہ اور ڈپریشن کی ادویات۔ مزید برآں، نظام ہضم یا پیشاب کی نالی کو متاثر کرنے والے بنیادی صحت کے مسائل بھی گردے کی پتھری کے بار بار ہونے کا خطرہ بڑھاتے ہیں۔ امریکن جرنل آف کڈنی ڈیزیز کے مطابق، بار بار گردے کی پتھری کے خطرے کے عوامل میں ماضی میں ایک سے زیادہ گردے میں پتھری ہونا، کم عمری میں پتھری ہونا، مرد ہونا، گردے کی پتھری کی خاندانی تاریخ ہونا، اور باڈی ماس انڈیکس (BMI) زیادہ ہونا شامل ہیں۔
کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہئیں؟
وافر پانی پئیں: ماہرین پیشاب کو پتلا کرنے اور منرل کرسٹل بننے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے دن بھر وافر مقدار میں پانی پینے کا مشورہ دیتے ہیں۔
کیلشیم سے بھرپور غذائیں: ماہرین کا کہنا ہے کہ کیلشیم سے بھرپور غذائیں جیسے ڈیری مصنوعات کھانے سے پتھری بننے سے بچا جا سکتا ہے۔
نمک کم کھائیں: ماہرین پتھری بننے کے خطرے کو کم کرنے کے لیے کم نمک کھانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
آکسیلیٹ سے بھرپور غذائیں کم کھائیں: نیشنل کڈنی فاؤنڈیشن کچھ زیادہ آکسیلیٹ کھانے کی سفارش کرتی ہے، جیسے پالک، سوئس چارڈ، نیوی بینز، بیٹ اور بادام، اعتدال میں۔
اندرونی صحت کے مسائل: ہضم یا پیشاب کے نظام کے ساتھ مسائل گردے کی پتھری کا باعث بن سکتے ہیں۔ لہذا، ماہرین صحت کے کسی بھی سنگین مسائل کے لیے چیک اپ کروانے کا مشورہ دیتے ہیں۔
(ڈس کلیمر: یہاں فراہم کی گئی تمام صحت سے متعلق معلومات اور تجاویز صرف آپ کی سمجھ کے لیے ہیں۔ یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات اور طبی اور صحت کے ماہرین کے مشورے پر مبنی ہیں۔ تاہم، ان تجاویز پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ہمیشہ بہتر ہے۔)