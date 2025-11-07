جسم میں ہائی یورک ایسڈ آنکھوں کی صحت کے لیے ایک بڑا خطرہ، اس کی علامات اور وجوہات جانیں
ہائی یورک ایسڈ (ہائپریوریسیمیا) آنکھوں میں مسائل پیدا کرسکتا ہے کیونکہ یورک ایسڈ کے کرسٹل آنکھوں میں جمع ہو سکتے ہیں۔اس بارے میں مزید جانیں
Published : November 7, 2025 at 10:31 AM IST
ہائی یورک ایسڈ کی سطح جسے ہائپروریسیمیا کہا جاتا ہے، اکثر گاؤٹ اور گردے کی پتھری سے منسلک ہوتے ہیں۔ تاہم حالیہ تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ ہائی یورک ایسڈ آنکھوں کی صحت کو بھی متاثر کر سکتا ہے۔ دائمی ہائپر یوریسیمیا (جسم میں یورک ایسڈ کی اعلی سطح) سوزش، آکسیڈیٹیو تناؤ، اور مختلف ٹشوز میں مونوسوڈیم یوریٹ کرسٹل کے جمع ہونے کا سبب بن سکتا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ، یہ ذخائر خشک آنکھ، آنکھ کی سوزش، یا ریٹینا اور آپٹک اعصاب کو بھی نقصان پہنچانے جیسے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔
یورک ایسڈ کی سطح کا جلد پتہ لگانا اور مکمل نگرانی ضروری ہے کیونکہ اس سے آنکھوں کے سنگین مسائل کو روکنے اور آنکھوں اور دل کی مجموعی صحت کو بہتر بنانے میں مدد مل سکتی ہے۔ مسلسل اعلیٰ سطح گلوکوما کے خطرے کو بھی بڑھا سکتی ہے اور آنکھوں میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے، جس سے طویل مدتی بینائی کو مزید خطرہ ہو سکتا ہے۔
ہائی یورک ایسڈ آپ کی آنکھوں اور بینائی کے لیے کس طرح خطرہ بنتا ہے؟
یورک ایسڈ ایک قدرتی فضلہ ہے جو اس وقت بنتا ہے جب جسم پیورین کو توڑ دیتا ہے۔ سرخ گوشت، سمندری غذا اور کچھ پھلیوں میں پیورین پائے جاتے ہیں۔ یورک ایسڈ عام طور پر جسم سے پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جسم پیورینز کو توڑتا ہے تو یورک ایسڈ بنتا ہے اور خون کے ذریعے گردوں تک جاتا ہے، جہاں یہ پیشاب کے ذریعے خارج ہوتا ہے۔ اگر گردے صحیح طریقے سے کام نہیں کرتے ہیں یا جسم بہت زیادہ یورک ایسڈ پیدا کرتا ہے تو یورک ایسڈ خون میں جمع ہو سکتا ہے، جس سے ہائپر یوریسیمیا کی نشوونما ہوتی ہے۔
اضافی یورک ایسڈ مونوسوڈیم یوریٹ (MSU) کرسٹل بنا سکتا ہے، جو جوڑوں، گردوں اور یہاں تک کہ آنکھوں کے بافتوں میں جمع ہو سکتا ہے، جس سے سوزش اور بافتوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ نیشنل سینٹر فار بائیوٹیکنالوجی انفارمیشن میں شائع ہونے والی ایک تحقیق کے مطابق، یورک ایسڈ کی زیادہ مقدار آنکھوں کے مسائل کا سبب بن سکتی ہے، جس میں پلکوں کی سوزش، کنجیکٹیو،آنکھ سے پانی جانا شامل ہیں، جو لالی، جلن اور درد کا باعث بنتے ہیں۔
یورک ایسڈ کی اعلی سطح کی آنکھوں میں علامات
خشک آنکھ کی بیماری:
یورک ایسڈ کی سطح میں اضافہ خشک آنکھوں کی بیماری سے منسلک ہے، جو آنسو کی پیداوار میں کمی کی وجہ سے آنکھوں میں خشکی کا باعث بنتی ہے۔ علامات میں جلن، لالی، اور نظر کا دھندلا پن شامل ہیں۔ مسلسل خشک ہونا کارنیا کو نقصان پہنچا سکتا ہے، جس سے انفیکشن کا خطرہ بڑھ جاتا ہے اور طویل مدتی بصارت کی خرابی ہوتی ہے۔ گاؤٹ یا مستقل ہائپر یوریسیمیا والے افراد کو اس حالت کے ہونے کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ کروانا ضروری ہے۔
آکولر ٹوفی کی تشکیل:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن کے مطابق آکولر ٹوفی مونوسوڈیم یوریٹ کرسٹل کے ذخائر ہیں جو آنکھ کے مختلف حصوں، جیسے پلکیں، کنجیکٹیو، کارنیا، یا سکلیرا میں بن سکتے ہیں۔ یہ دائمی طور پر بے قابو ہائی یورک ایسڈ کی سطح (ہائپریوریسیمیا) کی علامت ہیں، جو اکثر گاؤٹ سے منسلک ہوتے ہیں، اور لالی، سوجن یا تکلیف کا سبب بن سکتے ہیں۔ تاہم، وہ عام طور پر بے درد ہوتے ہیں۔
یوویائٹس:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن (NLM) کے مطابق،یوویائٹس ، یوویائٹس ٹریکٹ سیلری باڈی ایریس، اور کورائیڈ) کی سوزش کا تعلق یورک ایسڈ کی بلند سطح سے ہے۔ علامات میں آنکھوں میں درد، روشنی کی حساسیت، دھندلا پن، اور فلوٹرز شامل ہیں۔ اگر علاج نہ کیا جائے تو یوویائٹس بینائی کے مستقل نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ Hyperuricemia نظامی سوزش اور آکسیڈیٹیو تناؤ کے ذریعے یوویائٹس میں حصہ ڈال سکتا ہے، جو خطرے میں پڑنے والے افراد میں باقاعدہ نگرانی کی ضرورت کو اجاگر کرتا ہے۔
گلوکوما: گلوکوما میں آپٹک اعصاب کو نقصان ہوتا ہے، جو اکثر آنکھوں کے اندرونی دباؤ میں اضافے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ مطالعات سے پتہ چلتا ہے کہ یورک ایسڈ کی اعلی سطح آنکھ میں آکسیڈیٹیو تناؤ اور عروقی خرابی کو فروغ دے کر گلوکوما میں حصہ ڈال سکتی ہے۔ دائمی ہائپروریسیمیا آپٹک اعصابی نقصان کو بڑھا سکتا ہے، خاص طور پر ان افراد میں جو پہلے سے موجود خطرے والے عوامل ہیں
ریٹینا کی پیچیدگیاں:
نیشنل لائبریری آف میڈیسن (NLM) کے مطابق، مسلسل ہائپروریسیمیا ریٹنا میں مائکرو واسکولر تبدیلیوں کا سبب بن سکتا ہے، بشمول کیپلیری کثافت اور ریٹینوپیتھی میں کمی۔ یورک ایسڈ کی وجہ سے آکسیڈیٹیو تناؤ اور نظامی سوزش ریٹنا کی نالیوں کو نقصان پہنچا سکتی ہے، ممکنہ طور پر بینائی کو متاثر کرتی ہے۔ ریٹنا کی پیچیدگیوں کو روکنے کے لیے آنکھوں کا باقاعدگی سے معائنہ اور یورک ایسڈ کی سطح کی نگرانی اہم ہے، خاص طور پر ایسے مریضوں میں جن میں قلبی یا میٹابولک حالات ہیں۔
(ڈسکلیمر: اس ویب سائٹ پر آپ کو فراہم کردہ تمام صحت سے متعلق معلومات اور طبی مشورے صرف آپ کی معلومات کے لیے ہیں۔ ہم یہ معلومات سائنسی تحقیق، مطالعات، طبی اور صحت کے پیشہ ورانہ مشوروں کی بنیاد پر فراہم کر رہے ہیں، لیکن بہتر ہو گا کہ آپ ان پر عمل کرنے سے پہلے اپنے ذاتی ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔)